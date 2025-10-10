Μπόνους έως και 10 χρόνια στη σύνταξη με αναγνώριση ασφάλισης στον ΟΓΑ - Ποιοι θα ωφελούνται

Με τη διάταξη ο χρόνος που διήνυσαν οι ασφαλισμένοι στον κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του ΟΓΑ από το 1988 ως το 1997, αναγνωρίζεται ως συντάξιμος στην κύρια ασφάλιση και συνυπολογίζεται στη διαδοχική ασφάλιση για να συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για πλήρη ή για μειωμένη σύνταξη από άλλα ταμεία