Μπόνους έως και 10 χρόνια στη σύνταξη με αναγνώριση ασφάλισης στον ΟΓΑ - Ποιοι θα ωφελούνται
Με τη διάταξη ο χρόνος που διήνυσαν οι ασφαλισμένοι στον κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του ΟΓΑ από το 1988 ως το 1997, αναγνωρίζεται ως συντάξιμος στην κύρια ασφάλιση και συνυπολογίζεται στη διαδοχική ασφάλιση για να συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για πλήρη ή για μειωμένη σύνταξη από άλλα ταμεία
Μια σημαντική αλλαγή στον συνταξιοδοτικό χάρτη φέρνει διάταξη του νέου εργασιακού νομοσχεδίου που συζητείται αυτές τις ημέρες στη Βουλή, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες ασφαλισμένους να κερδίσουν μέχρι και 10 χρόνια επιπλέον συντάξιμου χρόνου – και κατ’ επέκταση πρόωρη αποχώρηση ή μεγαλύτερο ποσό σύνταξης.
Η ρύθμιση αφορά όλους όσοι είχαν ασφαλιστεί στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του ΟΓΑ μεταξύ 1988 και 1997, ακόμα κι αν στη συνέχεια άλλαξαν ταμείο (π.χ. ΙΚΑ, Δημόσιο, ΟΑΕΕ, ΔΕΚΟ). Μέχρι σήμερα, ο συγκεκριμένος χρόνος ασφάλισης προσμετρούνταν μόνο για επικουρική σύνταξη. Πλέον, αναγνωρίζεται ως χρόνος κύριας ασφάλισης, υπό προϋποθέσεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 74 του νομοσχεδίου:
«Ο χρόνος ασφάλισης με καταβολή εισφορών στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών του ν. 1745/1987, θεωρείται, ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου, ως χρόνος κύριας ασφάλισης και συνυπολογίζεται με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης σε οποιονδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ φορέα κύριας ασφάλισης, εφόσον δεν αξιοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί επικουρικής ασφάλισης».
Η αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης στον κλάδο της πρόσθετης ασφάλισης του ΟΓΑ γίνεται κατόπιν αίτησης του ασφαλισμένου, (μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου και την έκδοση οδηγιών από τον ΕΦΚΑ) υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβάλει τις ανάλογες εισφορές και δεν έχουν ζητήσει να αξιοποιηθεί ο χρόνος αυτός στην επικουρική ασφάλιση.
