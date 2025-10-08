Η μεταμόρφωση ενός ιστορικού εργοστασίου στον Πειραιά: Τέλος του 2027 έτοιμα τα 408 σπίτια στο Keranis Residences
Tο project αποτελεί την πλέον φιλόδοξη αναμόρφωση αστικού χώρου στην Αττική, μετατρέποντας το ανενεργό βιομηχανικό συγκρότημα σε ένα σύγχρονο συγκρότημα μικτής χρήσης στην καρδιά του Πειραιά
Πολύ σύντομα, ακόμη και στις αρχές του 2026 είναι ο στόχος για την υπογραφή της σύμβασης που θα αφορά τη μεγάλη ανάπλαση του πρώην εργοστασίου Κεράνης στον Πειραιά. Το έργο περνά τώρα στη διαγωνιστική διαδικασία με τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης κι εν συνεχεία την πρόσκληση των τεχνικών εταιρειών ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα και το project των ‘’Keranis Residences’’ να ολοκληρωθεί προς το τέλος του 2027.
