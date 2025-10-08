Η μεταμόρφωση ενός ιστορικού εργοστασίου στον Πειραιά: Τέλος του 2027 έτοιμα τα 408 σπίτια στο Keranis Residences

Tο project αποτελεί την πλέον φιλόδοξη αναμόρφωση αστικού χώρου στην Αττική, μετατρέποντας το ανενεργό βιομηχανικό συγκρότημα σε ένα σύγχρονο συγκρότημα μικτής χρήσης στην καρδιά του Πειραιά