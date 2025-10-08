Η μεταμόρφωση ενός ιστορικού εργοστασίου στον Πειραιά: Τέλος του 2027 έτοιμα τα 408 σπίτια στο Keranis Residences
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η μεταμόρφωση ενός ιστορικού εργοστασίου στον Πειραιά: Τέλος του 2027 έτοιμα τα 408 σπίτια στο Keranis Residences

Tο project αποτελεί την πλέον φιλόδοξη αναμόρφωση αστικού χώρου στην Αττική, μετατρέποντας το ανενεργό βιομηχανικό συγκρότημα σε ένα σύγχρονο συγκρότημα μικτής χρήσης στην καρδιά του Πειραιά

Η μεταμόρφωση ενός ιστορικού εργοστασίου στον Πειραιά: Τέλος του 2027 έτοιμα τα 408 σπίτια στο Keranis Residences
Πολύ σύντομα, ακόμη και στις αρχές του 2026 είναι ο στόχος για την υπογραφή της σύμβασης που θα αφορά τη μεγάλη ανάπλαση του πρώην εργοστασίου Κεράνης στον Πειραιά. Το έργο περνά τώρα στη διαγωνιστική διαδικασία με τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης κι εν συνεχεία την πρόσκληση των τεχνικών εταιρειών ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα και το project των ‘’Keranis Residences’’ να ολοκληρωθεί προς το τέλος του 2027.


Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης