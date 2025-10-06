4 design πολυκατοικίες εντυπωσιακής ομορφιάς στην Αθηναϊκή Ριβιέρα
4 design πολυκατοικίες εντυπωσιακής ομορφιάς στην Αθηναϊκή Ριβιέρα
Τέσσερα ελληνικά αρχιτεκτονικά γραφεία παρουσιάζουν τα πολυώροφα projects τους στην Αθηναϊκή Ριβιέρα
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο διεθνές ενδιαφέρον για την Αθηναϊκή πολυκατοικία. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές του βιβλίου «Πολυκατοικίες της Αθήνας 1930-1975», η Αθήνα κέρδισε μια ιδιαίτερη θέση στον διεθνή διάλογο ακριβώς επειδή αναπτύχθηκε διαφορετικά: χωρίς μεγάλες πολεοδομικές παρεμβάσεις, αλλά μέσα από ένα συμμετοχικό μοντέλο αστικής ανάπτυξης όπου η αντιπαροχή έδωσε τη δυνατότητα σε αρχιτέκτονες, εργολάβους και κατοίκους να αναδιαμορφώσουν τη σύγχρονη πόλη. Αυτό το «αστικό εργαστήριο» δημιούργησε ένα μοναδικό τοπίο, όπου η πολυκατοικία έγινε σύμβολο συλλογικής κατοίκησης και ζωντάνιας.
Σήμερα, το βλέμμα στρέφεται ξανά προς την Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπου μια νέα γενιά αρχιτεκτόνων επαναπροσδιορίζει την έννοια της πολυκατοικίας, επιχειρώντας να συνδέσει τη μοντέρνα παράδοση με το μεσογειακό φως και τη θάλασσα. Ο Δημήτρης Τσίγγος, του γραφείου Omniview Design, εξηγεί:
«Με συναρπάζει η ιδέα του να ανακαλύψουμε νέους τύπους κατοίκησης οι οποίοι όμως εξακολουθούν να εντάσσονται στην γενικότερη τυπολογία της πολυκατοικίας. Σκεφτείτε ένα διαμέρισμα με διπλό ύψος, μεγάλη βεράντα, πολύ πράσινο και στοιχείο νερού. Αυτό δεν είναι απλά ένα αναβαθμισμένο προϊόν, είναι μια ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση του αστικού τρόπου ζωής. Στα έργα μας στα νότια προάστια, η μορφή δεν προκύπτει αυθαίρετα, γεννιέται από τη λειτουργία και δημιουργεί μια ενιαία εμπειρία μέσα–έξω. Η πολυκατοικία δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά όχημα για μια νέα τυπολογία αστικής κατοίκησης.»
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σήμερα, το βλέμμα στρέφεται ξανά προς την Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπου μια νέα γενιά αρχιτεκτόνων επαναπροσδιορίζει την έννοια της πολυκατοικίας, επιχειρώντας να συνδέσει τη μοντέρνα παράδοση με το μεσογειακό φως και τη θάλασσα. Ο Δημήτρης Τσίγγος, του γραφείου Omniview Design, εξηγεί:
«Με συναρπάζει η ιδέα του να ανακαλύψουμε νέους τύπους κατοίκησης οι οποίοι όμως εξακολουθούν να εντάσσονται στην γενικότερη τυπολογία της πολυκατοικίας. Σκεφτείτε ένα διαμέρισμα με διπλό ύψος, μεγάλη βεράντα, πολύ πράσινο και στοιχείο νερού. Αυτό δεν είναι απλά ένα αναβαθμισμένο προϊόν, είναι μια ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση του αστικού τρόπου ζωής. Στα έργα μας στα νότια προάστια, η μορφή δεν προκύπτει αυθαίρετα, γεννιέται από τη λειτουργία και δημιουργεί μια ενιαία εμπειρία μέσα–έξω. Η πολυκατοικία δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά όχημα για μια νέα τυπολογία αστικής κατοίκησης.»
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα