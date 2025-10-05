Χρηματιστήριο Αθηνών: Ιστορικό ράλι 11 μηνών με κέρδη 47,12% στον Γενικό Δείκτη και 99% στις τράπεζες



Οι αποδόσεις

-Και φυσικά η προοπτική εξαγοράς της ΕΧΑΕ από το Euronext. Η εξαγορά του Χ.Α από το Euronaxt επιτρέπει στους συμμετέχοντες στις ελληνικές χρηματοπιστωτικές αγορές να ενταχθούν σε ένα δίκτυο άνω των 1.800 εισηγμένων εταιρειών με συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς που υπερβαίνει τα 6 τρισεκ. ευρώ.Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση τη μεγαλύτερη άνοδο στο χρονικό διάστημα Οκτωβρίου 2024- Σεπτεμβρίου 2025 κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+161,88%), της Πειραιώς (+109,83%), της Optima Bank (+97,89%), της Κύπρου (+90,54%), της Aktor (+75,71%), της Eurobank(+73,65%) και της Εθνικής (+72,21%). Ακολουθούν οι τίτλοι του ΟΛΠ (+59,67%), της Elvalhalcor (+67,24%), της Viohalco (+44,66%), της Aegean Airlines (+34,27%), του ΔΑΑ (+32,23%), της Motor Oil (+30,65%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+29,13%), του ΟΠΑΠ (+26,72%), της Coca Cola HBC (+25,58%) και των ΕΛΠΕ (+22,17%). Μικρότερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+19,27%), της Σαράντης (+17,60%), της ΔΕΗ (+16,35%), της ΕΥΔΑΠ (+13,13%), του ΟΤΕ(+6,26%), της Τιτάν (+6,10%) και της Lamda Development (+4,86%).Στο πρώτο εννεάμηνο του 2025 ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 38,41%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 43,85% , ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 23,15%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε κέρδη σε ποσοστό 77,48%.Τη μεγαλύτερη άνοδο στο 9μηνο σημείωσαν οι μετοχές: Ίλυδα (+168,50%), Frigoglass (+134,91%), Credia (+133,32%) και Alpha Bank (+123,50%).Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση παρουσίασαν οι τίτλοι: Ελλάκτωρ (-37,22%), Λεβεντέρης (-15,38%), Τιτάν (-13,43%) και Centric (-10,44%).