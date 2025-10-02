Θεοδωρικάκος: Έως τα μέσα Οκτωβρίου οι μειώσεις τιμών στους 1000 κωδικούς των σούπερ μάρκετ - Αίτημα επέκτασης και μετά τις γιορτές
Θεοδωρικάκος: Έως τα μέσα Οκτωβρίου οι μειώσεις τιμών στους 1000 κωδικούς των σούπερ μάρκετ - Αίτημα επέκτασης και μετά τις γιορτές
Στα 80 εκατ. ευρώ οι ανακτήσεις από εταιρείες που δεν έκαναν τις επενδύσεις που όφειλαν - Τι είπε για την ηλεκτρική ενέργεια, τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ, τα πρόστιμα της ΔΙΜΕΑ και τη νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή
«Θα ήθελα να είναι χιλιάδες οι κωδικοί, να κρατήσει για πάντα και να μειωθούν οι τιμές στο μισό. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Δίνουμε έναν συνεχή αγώνα σε ό,τι αφορά τη δική μας δυνατότητα να πιέζουμε τα πράγματα», είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος σε σημερινή του συνέντευξη, αναφερόμενος στις μειώσεις των τιμών σε 1000 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ.
«Να δούμε λίγο την ευρύτερη εικόνα για το τι συμβαίνει γύρω από αυτό το θέμα. Μια μέση οικογένεια, ειδικά εδώ στο Λεκανοπέδιο Αττικής, αυτό που έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ τα τελευταία 5 – 6 χρόνια, σε απόλυτο αριθμό αλλά και σε ποσοστό αύξησης, είναι το νοίκι. Κακά τα ψέματα, όποιος ζει στο λεκανοπέδιο έχει φάει μια αύξηση 400, 500, 600, 700 ευρώ, ανάλογα με το τι σπίτι είναι».
Αργότερα πρόσθεσε πως: «Μιλώντας για μια μέση οικογένεια που ζει σε 100 τετραγωνικά, ένα ζευγάρι που έχει δύο παιδιά. Πάρτε για παράδειγμα έναν μέσο δήμο, τη Δάφνη. Πριν από 6-7 χρόνια αυτό έκανε γύρω στα 500 – 550 ευρώ. Το νοίκι σήμερα είναι διπλάσιο».
Όπως εξήγησε, «για το θέμα αυτό το υπουργείο Ανάπτυξης δεν μπορεί να κάνει τίποτα». Και προσέθεσε:
«Θέλω να είμαι σαφής. Η κυβέρνηση συνολικά δίνει μία μάχη προκειμένου να δημιουργηθεί σε μαζικό επίπεδο κοινωνική κατοικία.
Δεύτερον, περιορίζει το Airbnb και τρίτον, στηρίζει τους ανθρώπους που ζουν στο νοίκι με επιδότηση ενός ενοικίου κάθε Νοέμβριο. Το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό μέτρο».
«Επίσης δεν είναι θέμα του υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά η κυβέρνηση – και εδώ συνήθως με παρεμβάσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού – παίρνει μέτρα προκειμένου να στηρίζονται τα νοικοκυριά».
«Μεταφέραμε το κοινωνικό αίτημα να συγκρατηθούν οι τιμές. Βέβαια, γνωρίζουν όλοι ότι οι τιμές είναι κυρίως ζήτημα προσφοράς και ζήτησης. Δεν γίνονται οι μεταβολές με αποφάσεις και διατάγματα».
«Έχουν δεσμευθεί οι μεγάλες αλυσίδες ότι στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, δύο εβδομάδες δηλαδή από σήμερα, θα μειώσουν τις τιμές σε τουλάχιστον 1.000 κωδικούς».
Ο Υπουργός ανέφερε πως ζήτησε η πρωτοβουλία αυτή να επεκταθεί πέρα από τις γιορτές των Χριστουγέννων. «Θέλω να σημειώσω ότι προφανώς συμμετέχει και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Έχω κάνει αλλεπάλληλες συναντήσεις μαζί τους και θα προσφέρουν και εκείνοι το σχετικό ποσοστό μείωσης», πρόσθεσε
Για την ηλεκτρική ενέργειαΟ κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την ηλεκτρική ενέργεια ως τον δεύτερο μεγάλο παράγοντα που έχει επιβαρύνει τα νοικοκυριά.
Για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετΟ υπουργός ανέφερε ότι το 80% της κατανάλωσης των νοικοκυριών αφορά τα σούπερ μάρκετ, ενώ τόνισε πως τους προηγούμενους μήνες υπήρξε συστηματική πίεση στην αγορά ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές.
Ο στόχος, όπως είπε, είναι «βασικά προϊόντα που αφορούν τη διατροφή, τη συντήρηση του σπιτιού και την ατομική υγιεινή, να πέσουν οι τιμές τους πάνω από 5% και όσο γίνεται περισσότερο για όσο γίνεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».
Όσον αφορά τον κώδικα δεοντολογίας που είχε συμφωνηθεί με την αγορά είπε πως «προστατεύουμε τους πωλητές από παραπλανητικές εκπτώσεις. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τον ελέγχουμε. Αυτό τονίζω γιατί έχουν υπάρξει πρόσφατα κάποια πρόστιμα που επέβαλε η ΔΙΜΕΑ με βάση τον νόμο. Τους διευκρίνισα ότι είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο».
«Είπα στον εκπρόσωπο της αλυσίδας ότι, αν υπάρχει οποιαδήποτε γραπτή αλληλογραφία του υπουργείου Ανάπτυξης με τη συγκεκριμένη αλυσίδα που να της επιτρέπει να κάνει αυτό για το οποίο μετά η ΔΙΜΕΑ της επέβαλε πρόστιμο 1,4 εκατ. ευρώ, να το φέρει για να πάρουμε πίσω το πρόστιμο», πρόσθεσε ο κ. Θεοδωρικάκος.
«Έχει υπερβεί σε 36 κωδικούς το ποσοστό κέρδους που δικαιούται να έχει μέχρι τις 30 Ιουνίου και γι’ αυτό της επεβλήθη το πρόστιμο. Αν ο υπουργός Ανάπτυξης επενέβαινε για να το σταματήσει, θα είχε κάνει μια καραμπινάτη παράβαση καθήκοντος και δεν θα το έκανα ποτέ».
«Μια νέα, ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς», με 300 νέους ελεγκτές. «Θα είναι σε πλήρη λειτουργία μέσα σε ένα εξάμηνο από τώρα. Στο ενδιάμεσο διάστημα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα συνεχίσουν να εργάζονται κανονικά». «Το βασικό που μας ενδιαφέρει στην εποχή μας είναι να αυξηθούν οι ηλεκτρονικοί, ψηφιακοί έλεγχοι. Και αυτό το κάνουμε όσο γίνεται περισσότερο».
Για τα πρόστιμα της ΔΙΜΕΑΜιλώντας για τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στον Σκλαβενίτη και στο Lidl, ο υπουργός δήλωσε: «Δεν ξέρω κανέναν να του βάζεις πρόστιμο να λέει ότι ήταν δίκαιο. Δεν έχουν κανένα απολύτως επιχείρημα. Είναι καταχρηστικά αυτά τα επιχειρήματα, λένε ότι τους είχε δώσει άδεια το υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό είναι ψέμα».
Για τη νέα Αρχή Προστασίας του ΚαταναλωτήΟ κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι κατατέθηκε κωδικοποιημένος κώδικας για την προστασία του καταναλωτή και ότι μέσα στις επόμενες ημέρες ξεκινά δημόσια διαβούλευση για:
