Θεοδωρικάκος: Έως τα μέσα Οκτωβρίου οι μειώσεις τιμών στους 1000 κωδικούς των σούπερ μάρκετ - Αίτημα επέκτασης και μετά τις γιορτές

Για τα πρόστιμα της ΔΙΜΕΑ

Για τη νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή

Ο στόχος, όπως είπε, είναι «βασικά προϊόντα που αφορούν τη διατροφή, τη συντήρηση του σπιτιού και την ατομική υγιεινή, να πέσουν οι τιμές τους πάνω από 5% και όσο γίνεται περισσότερο για όσο γίνεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».Όσον αφορά τον κώδικα δεοντολογίας που είχε συμφωνηθεί με την αγορά είπε πως «προστατεύουμε τους πωλητές από παραπλανητικές εκπτώσεις. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τον ελέγχουμε. Αυτό τονίζω γιατί έχουν υπάρξει πρόσφατα κάποια πρόστιμα που επέβαλε η ΔΙΜΕΑ με βάση τον νόμο. Τους διευκρίνισα ότι είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο».Μιλώντας για τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στον Σκλαβενίτη και στο Lidl, ο υπουργός δήλωσε: «Δεν ξέρω κανέναν να του βάζεις πρόστιμο να λέει ότι ήταν δίκαιο. Δεν έχουν κανένα απολύτως επιχείρημα. Είναι καταχρηστικά αυτά τα επιχειρήματα, λένε ότι τους είχε δώσει άδεια το υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό είναι ψέμα».«Είπα στον εκπρόσωπο της αλυσίδας ότι, αν υπάρχει οποιαδήποτε γραπτή αλληλογραφία του υπουργείου Ανάπτυξης με τη συγκεκριμένη αλυσίδα που να της επιτρέπει να κάνει αυτό για το οποίο μετά η ΔΙΜΕΑ της επέβαλε πρόστιμο 1,4 εκατ. ευρώ, να το φέρει για να πάρουμε πίσω το πρόστιμο», πρόσθεσε ο κ. Θεοδωρικάκος.«Έχει υπερβεί σε 36 κωδικούς το ποσοστό κέρδους που δικαιούται να έχει μέχρι τις 30 Ιουνίου και γι’ αυτό της επεβλήθη το πρόστιμο. Αν ο υπουργός Ανάπτυξης επενέβαινε για να το σταματήσει, θα είχε κάνει μια καραμπινάτη παράβαση καθήκοντος και δεν θα το έκανα ποτέ».Ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι κατατέθηκε κωδικοποιημένος κώδικας για την προστασία του καταναλωτή και ότι μέσα στις επόμενες ημέρες ξεκινά δημόσια διαβούλευση για:«Μια νέα, ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς», με 300 νέους ελεγκτές. «Θα είναι σε πλήρη λειτουργία μέσα σε ένα εξάμηνο από τώρα. Στο ενδιάμεσο διάστημα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα συνεχίσουν να εργάζονται κανονικά». «Το βασικό που μας ενδιαφέρει στην εποχή μας είναι να αυξηθούν οι ηλεκτρονικοί, ψηφιακοί έλεγχοι. Και αυτό το κάνουμε όσο γίνεται περισσότερο».