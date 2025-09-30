Airbnb: Ποιες αλλαγές φέρνει η ΑΑΔΕ από 1η Οκτωβρίου 2025

Airbnb: Τι θα ισχύει από 1η Οκτωβρίου

-Δεν επιτραπεί η είσοδος των ελεγκτών.-Δεν πληρούνται τεχνικές, ασφαλιστικές ή υγειονομικές απαιτήσεις.-Παραβιάζονται οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία (ν. 5170/2025).Αν εντός ενός έτους επαναληφθεί η ίδια παράβαση, το πρόστιμο διπλασιάζεται, ενώ σε τρίτη παράβαση τετραπλασιάζεται.-Το νέο πλαίσιο στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και στη συμμόρφωση με τους κανόνες λειτουργίας των βραχυχρόνιων μισθώσεων, μειώνοντας ταυτόχρονα την πίεση στην αγορά κατοικίας.Εκτιμάται ότι θα μειωθούν τα διαθέσιμα ακίνητα και θα ενισχυθεί η εποπτεία.Η επόμενη περίοδος θεωρείται κρίσιμη για την ομαλή μετάβαση στις νέες απαιτήσεις και τον καθορισμό του μελλοντικού καθεστώτος της αγοράς.Οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς και επιτόπιοι, με μεικτά συνεργεία του υπουργείου Τουρισμού και της ΑΑΔΕ να επισκέπτονται τα ακίνητα και να καταγράφουν παραβάσεις. Όποιος ιδιοκτήτης δεν τηρεί τις προδιαγραφές θα βρίσκεται αντιμέτωπος με πρόστιμο 5.000 ευρώ, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται στις 10.000 και τετραπλασιάζεται στις 20.000 ευρώ. Ακόμη και η άρνηση πρόσβασης στους ελεγκτές θεωρείται παράβαση και συνεπάγεται άμεση κύρωση.Η κυβέρνηση ποντάρει ότι με τον συνδυασμό αυστηρότερων κανόνων και με το νέο «πάγωμα» των αδειών θα καταφέρει να ανακόψει την ξέφρενη πορεία των Airbnb. Το στοίχημα, όμως, είναι δύσκολο, καθώς τα έσοδα που αποκομίζει ένας ιδιοκτήτης από τη βραχυχρόνια μίσθωση είναι πολλαπλάσια από μια μακροχρόνια ενοικίαση. Έτσι, ακόμη και με το επιπλέον κόστος συμμόρφωσης, οι περισσότεροι εξακολουθούν να βγαίνουν κερδισμένοι. Αυτός είναι και ο λόγος που, παρά τους περιορισμούς, ο αριθμός των καταχωρίσεων συνεχίζει να ανεβαίνει με ρυθμούς-ρεκόρ.