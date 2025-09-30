Νίκος Λαβίδας: Οι πυλώνες του νέου μοντέλου της ΑΒ Βασιλόπουλος με στόχο την κερδοφορία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νίκος Λαβίδας: Οι πυλώνες του νέου μοντέλου της ΑΒ Βασιλόπουλος με στόχο την κερδοφορία

Η νέα αρχιτεκτονική του δικτύου, οι εξαγορές και οι επενδύσεις που δρομολογούνται – Ο στόχος για τζίρο και κερδοφορία μετά τις ζημιές 15,8 εκατ. ευρώ του 2024 – Με 5,5% «τρέχει» φέτος η ανάπτυξη της αλυσίδας

Νίκος Λαβίδας: Οι πυλώνες του νέου μοντέλου της ΑΒ Βασιλόπουλος με στόχο την κερδοφορία
Η ΑΒ Βασιλόπουλος μπαίνει σε μια νέα φάση μετασχηματισμού με σαφή στόχο να αφήσει πίσω της τα ελλείμματα και να επιστρέψει στην κερδοφορία. Το 2024 μπορεί να έκλεισε με ζημιές 15,8 εκατ. ευρώ, όμως η εικόνα στα λειτουργικά μεγέθη δείχνει καθαρή βελτίωση: τα λειτουργικά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν στα 13,8 εκατ. ευρώ, το προσαρμοσμένο EBITDA ανέβηκε στα 26,7 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα ενισχύθηκαν στα 68,7 εκατ. ευρώ.


