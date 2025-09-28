Πρόγραμμα ΔΥΠΑ: Επιχειρήσεις κερδίζουν 100% κάλυψη μισθών με προσλήψεις ανέργων
Πρόγραμμα ΔΥΠΑ: Επιχειρήσεις κερδίζουν 100% κάλυψη μισθών με προσλήψεις ανέργων
Η ΔΥΠΑ τρέχει πρόγραμμα για ανέργους με Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, παρέχοντας στις επιχειρήσεις πλήρη επιδότηση μισθού και εισφορών για ένα έτος και στους συμμετέχοντες κατάρτιση με εκπαιδευτικό επίδομα
Συνεχίζεται η διαδικασία αιτήσεων από επιχειρήσεις για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, το οποίο συνδυάζει πλήρως επιδοτούμενη εργασία και κατάρτιση για ανέργους που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:
λαμβάνουν πλήρη επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για διάστημα 12 μηνών
συνολικό όφελος: 1.118 ευρώ μηνιαίως / 13.416 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο
προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων, χωρίς υποχρέωση διατήρησης προσωπικού μετά το τέλος του προγράμματος
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο
Η διαδικασία περιλαμβάνει:
Υποβολή αίτησης από την επιχείρηση
Υπόδειξη ανέργων από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ
Επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου από την επιχείρηση
Πριν από την πρόσληψη, ο άνεργος συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης 80 ωρών (υπάλληλος γραφείου ή πωλητής)
Με την ολοκλήρωση και πιστοποίηση, λαμβάνει εκπαιδευτικό επίδομα 400 ευρώ
