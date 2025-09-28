Πάνω από €35 δισ. οι εξαγωγές το 2025 - Τα προϊόντα που τρέχουν και επεκτείνουν τη διεθνή παρουσία τους
Νέο ρεκόρ φέτος για τα εξαγόμενα ελληνικά αγαθά, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών
Σε τροχιά να σημειώσουν νέο ρεκόρ βρίσκονται φέτος οι εξαγωγές, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, υπερβαίνοντας για πρώτη φορά τα 35 δισ. ευρώ και κινούμενες προς επίδοση 36-37 δισ. ευρώ. Και αυτό παρά τις μεγάλες αναταράξεις στο διεθνές προσκήνιο, ειδικά μετά την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ, αλλά και τη διόγκωση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας λόγω της παράλληλης αύξησης των εισαγωγών που φέρνει πονοκέφαλο.
Με δεδομένο ότι η εξωστρέφεια αποτελεί μονόδρομο όχι μόνο για τις ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και για την ίδια την ελληνική οικονομία, η κυβέρνηση ενέκρινε στις αρχές του μήνα την Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας, σε μια προσπάθεια να οργανωθεί για πρώτη φορά μια μακροπρόθεσμη πολιτική με στόχο η συνεισφορά των εξαγωγών στο ΑΕΠ να φτάσει στο 50%. Κάτι βέβαια που απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και επένδυση, πρωτίστως, από τον επιχειρηματικό κόσμο που μετά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης έχει πάρει το μάθημά του και διεκδικεί μεγαλύτερη παρουσία στις διεθνείς αγορές.
Μπροστάρηδες σε αυτή την προσπάθεια είναι οι παραγωγοί τροφίμων που την τελευταία δεκαετία ακολουθούν εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης των εξαγωγών τους και σε μεγάλο βαθμό καταφέρνουν να δικτυωθούν σε σημαντικές αγορές.
