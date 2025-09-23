Οι Ελληνες αρχίζουν να συγκατοικούν – Το φαινόμενο εξαπλώνεται στους νέους 20-30 ετών

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από υψηλά ενοίκια, η έννοια των “συγκάτοικων” -που κάποτε συνδεόταν συχνά μόνο με φοιτητές- γίνεται πλέον πιο συνηθισμένη γενικότερα