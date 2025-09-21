Τεχνολογικοί κολοσσοί στις ΗΠΑ προειδοποιούν εργαζόμενους με βίζα να μην ταξιδεύουν στο εξωτερικό
Η ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή τέλους 100.000 δολαρίων στις νέες αιτήσεις του προγράμματος βίζας H-1B έχει προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στον τεχνολογικό τομέα και όχι μόνο. Οι μεγάλες εταιρείες, από τη Microsoft και την Google έως την Amazon, έσπευσαν να προειδοποιήσουν τους εργαζόμενους που διαθέτουν τέτοιες άδειες παραμονής να αποφύγουν τα ταξίδια στο εξωτερικό, μέχρι να αποσαφηνιστεί πώς θα εφαρμοστεί η νέα πολιτική.
Η ανησυχία ήταν τόσο έντονη ώστε πολλές εταιρείες έστειλαν άμεσα οδηγίες σε εργαζόμενους που βρίσκονταν εκτός ΗΠΑ να επιστρέψουν πριν τεθούν σε ισχύ τα νέα μέτρα. Παρότι ο Λευκός Οίκος διευκρίνισε το Σάββατο ότι το τέλος θα επιβαρύνει μόνο τις νέες αιτήσεις και όχι τις ανανεώσεις ή τους υφιστάμενους κατόχους βίζας, το κλίμα αβεβαιότητας παραμένει. Σε ανάρτηση σε λογαριασμό της κυβέρνησης στην πλατφόρμα Χ τονίστηκε ότι η προεδρική απόφαση «δεν επηρεάζει τη δυνατότητα ταξιδιού των τωρινών κατόχων βίζας», ωστόσο δικηγόροι και στελέχη εξακολουθούν να συνιστούν προσοχή.
Η Microsoft ενημέρωσε ότι οι διευκρινίσεις της κυβέρνησης διασφαλίζουν, θεωρητικά, την επιστροφή εργαζομένων που ταξιδεύουν για οικογενειακούς λόγους, ωστόσο προειδοποίησε πως ενδέχεται να υπάρξουν συγχύσεις στα αεροδρόμια τις επόμενες ημέρες. Η Amazon, πέρα από τους κατόχους H-1B, προειδοποίησε και τους εργαζόμενους με βίζες H-4 –δηλαδή τους συζύγους και τα εξαρτώμενα μέλη– να παραμείνουν στις ΗΠΑ. Παρόμοιες οδηγίες εξέδωσαν η Ernst & Young και η Walmart, καλώντας τους υπαλλήλους τους να περιορίσουν τα ταξίδια, «από υπερβολική προσοχή».
