Διευκρινίσεις από τον Λευκό Οίκο μετά τις αντιδράσεις: Η χρέωση για τη βίζα εργασίας H-1B ισχύει μόνο για νέες αιτήσεις
Διευκρινίσεις από τον Λευκό Οίκο μετά τις αντιδράσεις: Η χρέωση για τη βίζα εργασίας H-1B ισχύει μόνο για νέες αιτήσεις

Η διευκρίνιση δίνεται μετά τις ανησυχίες που εξέφρασε η Ινδία και εταιρίες που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από το μέτρο που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή

Διευκρινίσεις από τον Λευκό Οίκο μετά τις αντιδράσεις: Η χρέωση για τη βίζα εργασίας H-1B ισχύει μόνο για νέες αιτήσεις
Το τέλος των 100.000 δολαρίων για βίζα εργασίας H-1B στις Ηνωμένες Πολιτείες η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στον τεχνολογικό τομέα, θα εφαρμοστεί μόνο για τις νέες αιτήσεις, διευκρίνισε ο Λευκός Οίκος το Σάββατο.

Το μέτρο ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας αντιδράσεις.

«Η χρέωση αυτή θα καταβληθεί μόνο μια φορά για την αίτηση για βίζα. Αφορά μόνο τις νέες θεωρήσεις εισόδου και όχι τις ανανεώσεις ούτε τους νυν κατόχους αυτών των θεωρήσεων εισόδου», διευκρίνισε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η διευκρίνιση αυτή δίνεται μετά τις ανησυχίες που εξέφρασε η Ινδία και εταιρίες που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από το συγκεκριμένο μέτρο.

Το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε το Σάββατο ότι φοβάται για τις «επιπτώσεις στους ανθρώπους» αυτού του μέτρου «λόγω της αναστάτωσης» που επιφέρει «στις οικογένειες» και «ελπίζει ότι οι αμερικανικές Αρχές θα αντιμετωπίσουν κατάλληλα το θέμα».

