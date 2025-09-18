Όμιλος EPSILON NET: Για 5η συνεχή χρονιά «Software House of the Year» στα BITE Awards
Οι διακρίσεις αναφέρονται σε καινοτόμες υπηρεσίες και συστήματα πληροφορικής, καθώς και στην επιτυχή υλοποίηση εξειδικευμένων και πολύπλοκων έργων πληροφορικής
Ο Όμιλος EPSILON NET κατακτά για 5η συνεχή χρονιά μία εκ των την κορυφαίων διακρίσεων στα BITE Awards 2025, αποδεικνύοντας τη θέση του ως ηγετική δύναμη στον τομέα της τεχνολογίας και του επιχειρηματικού λογισμικού. Αποσπώντας συνολικά 12 βραβεία, αναγνωρίζεται η αφοσίωσή του στην αριστεία και την καινοτομία, καθώς και η ικανότητά του να αναδιαμορφώνει τον επιχειρηματικό χάρτη με την προσφορά προηγμένων λύσεων, που καθορίζουν τα νέα πρότυπα στον κλάδο. Η κορυφαία διάκριση «Software House of the Year 2025» αποτελεί την επιβεβαίωση της δέσμευσης του Ομίλου για συνεχή ανάπτυξη και τεχνολογική πρωτοπορία.
Όλες οι διακρίσεις αναφέρονται σε καινοτόμες υπηρεσίες και συστήματα πληροφορικής, καθώς και στην επιτυχή υλοποίηση εξειδικευμένων και πολύπλοκων έργων πληροφορικής σε ένα μεγάλο εύρος κορυφαίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Συγκεκριμένα, οι βραβεύσεις του Ομίλου αφορούσαν:
Ο Όμιλος EPSILON NET ήταν, επιπλέον, ο Χορηγός Τίτλου στην εκδήλωση, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη δέσμευσή του στην υποστήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν την καινοτομία.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν επίσης, το νέο λογότυπο και η νέα εταιρική ταυτότητα του Ομίλου, τα οποία αντικατοπτρίζουν τη σύγχρονη δυναμική και την περαιτέρω αναπτυξιακή του πορεία.
Η Βασιλική Αναγνώστου, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου EPSILON NET, δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή για εμάς που τα φετινά BITE Awards είναι powered by EPSILON NET και νοιώθουμε την ευθύνη να βρισκόμαστε πάντα αρωγοί σε πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τις άριστες πρακτικές στην Πληροφορική. Εδώ και 25 χρόνια, εξελισσόμαστε με όραμα να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις, δημιουργώντας λύσεις που προσφέρουν καθημερινά πραγματική αξία.
Επιπλέον, οι 12 φετινές διακρίσεις στα BITE Awards 2025 και ιδιαίτερα, η κορυφαία τιμητική διάκριση “Software House of the Year” αποτελούν μία ουσιαστική επιβεβαίωση της σταθερής δέσμευσής μας στην καινοτομία και την αριστεία. Σε αυτό το πλαίσιο, επενδύουμε συστηματικά και σε τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, ανοίγοντας νέους δρόμους για την ψηφιακή μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά κάθε συνεργάτη, πελάτη και μέλος της ομάδας μας που καθημερινά συμβάλλει στην υλοποίηση του οράματος που έχουμε για ένα αναπτυξιακό μέλλον.
- Dynamics 365 Business Central InnovEra για την υλοποίηση έργου POM στην Ποτοποιία Πλωμαρίου
- iQom Retail Studio για την Ψηφιακή Αναβάθμιση της Κρεοκοπείον Α.Ε.
- PYLON PMS Hybrid για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Ομίλου Ξενοδοχείων KD
- Epsilon Smart AGRO για την υλοποίηση έργου στον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων ΠΙΝΔΟΣ
- Retail Studio για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Retail and More
- Epsilon Talent, για την αποτελεσματική υποστήριξη του Pilot Beach Resort στο Recruitment
- Epsilon Smart Ergani για την επιτυχημένη εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στη UNIGLASS
- Microsoft Power Platform & Dynamics 365 Business Central InnovEra για την υλοποίηση έργου στην Ζέπος & Γιαννόπουλος
- Ολοκληρωμένο Portfolio Καινοτόμων Λύσεων ERP/CRM/HR/POM
- Cloud Services Provider για τις cloud λύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων
- Business Growth για τη στρατηγική συνεχούς ανάπτυξης
