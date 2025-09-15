Ελληνικές τράπεζες: Iσχυρή κερδοφορία, θετικές προοπτικές ως το 2027 και περισσότερα μερίσματα «βλέπει» η Pantelakis Securities
Διανύουν έτος-ορόσημο, με κερδοφορία ρεκόρ, στρατηγικές κινήσεις όπως η UniCredit στην Alpha και προοπτικές ανάπτυξης που μειώνουν τα ρίσκα και ανοίγουν τον δρόμο για υψηλότερες αποτιμήσεις - Alpha, Πειραιώς και ΕΤΕ ξεχωρίζουν με ισχυρές αποδόσεις και αυξημένες διανομές μερισμάτων
Έτος-ορόσημο χαρακτηρίζει η Pantelakis Securities το 2025 για τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες έχουν ξεπεράσει σε απόδοση την πανευρωπαϊκή άνοδο των χρηματοοικονομικών μετοχών.
Η χρηματιστηριακή διατηρεί σύσταση Overweight για όλες τις συστημικές τράπεζες, βλέποντας ακόμη περιθώρια ανόδου 19%–23%. Οι νέες τιμές στόχοι τοποθετούνται στα €4,25 για την Alpha Bank, €8,40 για την Πειραιώς, €14,60 για την Εθνική Τράπεζα και €3,85 για την Eurobank.
Η προτίμηση της χρηματιστηριακής κατευθύνεται στην Alpha για τη δυναμική κερδών, στην Πειραιώς για την αποτίμηση και στην Εθνική για την κεφαλαιακή ισχύ, ενώ η Eurobank συνεχίζει να κεφαλαιοποιεί την εξωστρέφεια και τις συνέργειες.
•Alpha Bank: Ξεχωρίζει για τις καλύτερες προοπτικές κερδοφορίας (11% ετήσια αύξηση κερδών την περίοδο 2024-2027), μειώνοντας το χάσμα αποδοτικότητας έναντι των ανταγωνιστών.
•Τράπεζα Πειραιώς: Διατηρεί ελκυστική αποτίμηση με βάση την προσαρμοσμένη απόδοση.
•Εθνική Τράπεζα: Διαθέτει «ελεύθερη προαιρετικότητα», χάρη στα υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα που της δίνουν ευελιξία για ανάπτυξη και αυξημένες αποδόσεις στους μετόχους.
Η αγορά αναγνώρισε την ικανότητά τους να διατηρήσουν τα υψηλά κέρδη του 2023-24, παρά τις αρχικές ανησυχίες για μείωση επιτοκίων, οδηγώντας σε νέο γύρο ανατιμήσεων.
