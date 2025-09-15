Ελληνικές τράπεζες: Iσχυρή κερδοφορία, θετικές προοπτικές ως το 2027 και περισσότερα μερίσματα «βλέπει» η Pantelakis Securities

Διανύουν έτος-ορόσημο, με κερδοφορία ρεκόρ, στρατηγικές κινήσεις όπως η UniCredit στην Alpha και προοπτικές ανάπτυξης που μειώνουν τα ρίσκα και ανοίγουν τον δρόμο για υψηλότερες αποτιμήσεις - Alpha, Πειραιώς και ΕΤΕ ξεχωρίζουν με ισχυρές αποδόσεις και αυξημένες διανομές μερισμάτων