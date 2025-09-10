Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντίδραση μετά την τριήμερη πτώση - Ξεχώρισαν Eurobank και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στο υψηλό ημέρας έκλεισε ο Γενικός Δείκτης, πάνω από τις 2.030 μονάδες - Ράλι έκαναν επίσης η CrediaBank και η ΑΒΑΞ - Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η Fourlis