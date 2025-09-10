Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντίδραση μετά την τριήμερη πτώση - Ξεχώρισαν Eurobank και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντίδραση μετά την τριήμερη πτώση - Ξεχώρισαν Eurobank και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Στο υψηλό ημέρας έκλεισε ο Γενικός Δείκτης, πάνω από τις 2.030 μονάδες - Ράλι έκαναν επίσης η CrediaBank και η ΑΒΑΞ - Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η Fourlis
Επέστρεψαν οι αγοραστές στο ελληνικό χρηματιστήριο έπειτα από τρεις ημέρες απωλειών, με τον Γενικό Δείκτη να κινείται στην περιοχή των 2.020 – 2.025 μονάδων κατά το μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, ανεβάζοντας ταχύτητα στις δημοπρασίες. Σύμμαχος ήταν το θετικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές και δη στη Wall Street, η οποία διευρύνει τα ιστορικά ρεκόρ της. Σε εγχώριο επίπεδο, στο επίκεντρο παραμένουν τα οικονομικά αποτελέσματα β’ τριμήνου και α’ εξαμήνου των εισηγμένων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (10/9), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 16,86 μονάδες ή +0,84% και έκλεισε στις 2.031,51 μονάδες, που ήταν και το υψηλό ημέρας. Χαμηλό ημέρας αποτέλεσαν οι 2.015,70 μονάδες. Με τη σημερινή άνοδο το ΧΑ «έσβησε» τις απώλειες του Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας πλέον κέρδη +0,49% εντός του τρέχοντος μήνα, αν και είναι μακρύς ο δρόμος σχετικά με το τι επιφυλάσσει ο παραδοσιακά δύσκολος μήνας για τις αγορές. Στο +38,23% η απόδοση εντός του 2025.
Η Eurobank ηγήθηκε της ανόδου στον τραπεζικό κλάδο, με «άλμα» +3,5%, καθώς η ανάδειξή της σε ξεκάθαρο top pick από την Bank of America (BofA) λειτούργησε ευεργετικά για τη μετοχή. Κέρδη κοντά στο +2% σημείωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έχοντας ως «καύσιμο» τα ισχυρά αποτελέσματα με αύξηση +24% των καθαρών κερδών. Ράλι έκαναν επίσης οι μετοχές της CrediaBank και της ΑΒΑΞ. Στον αντίποδα, η Fourlis κατέγραψε «βουτιά» -4% παρά την ανάκαμψη της κερδοφορίας στο α’ εξάμηνο.
Με τράπεζες το κλείσιμο στα υψηλά ημέρας
Άνοδο +1,44% κατέγραψε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος έκλεισε στις 2.214,04 μονάδες, συμβάλλοντας στο να κλείσει το ΧΑ στα υψηλά ημέρας και να επιστρέψει πάνω από τις 2.030 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) σημείωσε κέρδη +0,88% στις 5.116,48 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +0,18% στις 2.895,49 μονάδες.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 198,52 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 37,83 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 29,17 εκατ. ευρώ έκανε η Eurobank και ακολούθησε η Alpha Bank με 27,52 εκατ. ευρώ. Στα 143,76 δισ. ευρώ ανέρχεται η κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Θετικό ήταν το πρόσημο για 62 μετοχές, αρνητικό για 41, ενώ 16 τίτλοι έμειναν αμετάβλητοι.
Στις συστημικές τράπεζες, η Eurobank «σκαρφάλωσε» κατά +3,51% στα 3,248 ευρώ και ακολούθησαν η Εθνική (+1,17% στα 12,1 ευρώ), η Πειραιώς (+1,05% στα 6,9 ευρώ) και η Alpha Bank (+0,23% στα 3,493 ευρώ). Στις υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές, η CrediaBank κατέγραψε «άλμα» +3,38% στο 1,47 ευρώ, η Optima bank κινήθηκε ανοδικά κατά +1,75% στα 8,14 ευρώ και η Τράπεζα Κύπρου κέρδισε +0,54% στα 7,5 ευρώ.
Η ατζέντα των εταιρικών αποτελεσμάτων
Πριν την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δημοσίευσε το flash note των αποτελεσμάτων για το α’ εξάμηνο. Η λειτουργική κερδοφορία (adj.EBITDA) του ομίλου αυξήθηκε κατά +84% φθάνοντας τα 317 εκατ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 68 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση +24%. Τα εξαμηνιαία οικονομικά μεγέθη της δημοσίευσε και η Autohellas, με τα ενοποιημένα ΕBITDA να αυξάνονται κατά +4,6% στα 126,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά φόρων μειώθηκαν κατά -12,2% σε 32,5 εκατ. ευρώ.
Μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών ακολουθούν ανακοινώσεις από την ElvalHalcor και την Alpha Trust Ανδρομέδα και την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου σειρά έχει η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας. Όσον αφορά το πρόγραμμα της ερχόμενης εβδομάδας, έχει ως εξής: Δευτέρα (15/9) Performance Technologies, Τρίτη (16/9) Aegean και Noval Property, Τετάρτη (17/9) Cenergy, Lamda Development και Ευρώπη Holdings, Πέμπτη (18/9) Viohalco, Κρι Κρι, Profile, Lavipharm και Ελλάκτωρ, Παρασκευή (19/9) Alpha Trust Συμμετοχών και Κέκροψ.
Προς νέα ρεκόρ η Wall Street – Σημάδια κόπωσης στις ευρωαγορές
Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν την Τρίτη οι βασικοί δείκτες της Wall Street (σ.σ. back-to-back για τον τεχνολογικό Nasdaq) στη σκιά των τελευταίων στοιχείων για την απασχόληση, τα οποία έδειξαν ότι η αμερικανική οικονομία δημιούργησε τελικά πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Ειδικότερα, το BLS αναθεώρησε τα στοιχεία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για την περίοδο μέχρι τον Μάρτιο, μειώνοντάς τες κατά 911.000. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αναθεώρηση στοιχείων που έχει γίνει από το 2002. Όσον αφορά τη σημερινή συνεδρίαση, ο S&P 500 και ο Nasdaq διευρύνουν τα ρεκόρ τους, κερδίζοντας +0,6% και +0,4% αντίστοιχα, ενώ ο Dow Jones οπισθοχωρεί κατά -0,1%. Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) υποχώρησε απροσδόκητα κατά 0,1% τον Αύγουστο, μετά από δύο συνεχόμενους μήνες ανόδου. Οι επενδυτές αναμένουν την αυριανή ανακοίνωση για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) στις ΗΠΑ, ο οποίος αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τη μείωση των επιτοκίων που δρομολογεί η Fed.
Χάνουν την αρχική τους δυναμική οι αγοραστές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, σταθμίζοντας την έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ προς την ΕΕ να επιβάλει σε Κίνα και Ινδία δασμούς έως και 100% για τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία. Στόχος είναι να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά ενέχει τον κίνδυνο να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω τις παγκόσμιες αγορές. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,1% στις 553 μονάδες, ενώ αντίθετα ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά -0,5%. Κέρδη σημείωσαν τα ασιατικά χρηματιστήρια, όπου οι βασικοί δείκτες σε Χονγκ Κονγκ και Νότια Κορέα ενισχύθηκαν περισσότερο από +1%, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei ακολούθησε στο +0,9% «φλερτάροντας» εκ νέου με το ιστορικό ρεκόρ των 44.000 μονάδων.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή εδάφους» το πρώτο μήνυμα του ΝΑΤΟ στον Πούτιν - Ενεργοποιήθηκε το Άρθρο 4 μετά την εισβολή των drones στην Πολωνία
Τατσόπουλος για Λυμπεριάδη που συνελήφθη για φακελάκι: Γηράσκω αεί διδασκόμενος, χωρίς αυτόν θα ήμουν κάτω από το χορτάρι
Οι 11+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον νέο νόμο της Κοινωνικής Αντιπαροχής
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (10/9), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 16,86 μονάδες ή +0,84% και έκλεισε στις 2.031,51 μονάδες, που ήταν και το υψηλό ημέρας. Χαμηλό ημέρας αποτέλεσαν οι 2.015,70 μονάδες. Με τη σημερινή άνοδο το ΧΑ «έσβησε» τις απώλειες του Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας πλέον κέρδη +0,49% εντός του τρέχοντος μήνα, αν και είναι μακρύς ο δρόμος σχετικά με το τι επιφυλάσσει ο παραδοσιακά δύσκολος μήνας για τις αγορές. Στο +38,23% η απόδοση εντός του 2025.
Η Eurobank ηγήθηκε της ανόδου στον τραπεζικό κλάδο, με «άλμα» +3,5%, καθώς η ανάδειξή της σε ξεκάθαρο top pick από την Bank of America (BofA) λειτούργησε ευεργετικά για τη μετοχή. Κέρδη κοντά στο +2% σημείωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έχοντας ως «καύσιμο» τα ισχυρά αποτελέσματα με αύξηση +24% των καθαρών κερδών. Ράλι έκαναν επίσης οι μετοχές της CrediaBank και της ΑΒΑΞ. Στον αντίποδα, η Fourlis κατέγραψε «βουτιά» -4% παρά την ανάκαμψη της κερδοφορίας στο α’ εξάμηνο.
Με τράπεζες το κλείσιμο στα υψηλά ημέρας
Άνοδο +1,44% κατέγραψε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος έκλεισε στις 2.214,04 μονάδες, συμβάλλοντας στο να κλείσει το ΧΑ στα υψηλά ημέρας και να επιστρέψει πάνω από τις 2.030 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) σημείωσε κέρδη +0,88% στις 5.116,48 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +0,18% στις 2.895,49 μονάδες.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 198,52 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 37,83 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 29,17 εκατ. ευρώ έκανε η Eurobank και ακολούθησε η Alpha Bank με 27,52 εκατ. ευρώ. Στα 143,76 δισ. ευρώ ανέρχεται η κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Θετικό ήταν το πρόσημο για 62 μετοχές, αρνητικό για 41, ενώ 16 τίτλοι έμειναν αμετάβλητοι.
Στις συστημικές τράπεζες, η Eurobank «σκαρφάλωσε» κατά +3,51% στα 3,248 ευρώ και ακολούθησαν η Εθνική (+1,17% στα 12,1 ευρώ), η Πειραιώς (+1,05% στα 6,9 ευρώ) και η Alpha Bank (+0,23% στα 3,493 ευρώ). Στις υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές, η CrediaBank κατέγραψε «άλμα» +3,38% στο 1,47 ευρώ, η Optima bank κινήθηκε ανοδικά κατά +1,75% στα 8,14 ευρώ και η Τράπεζα Κύπρου κέρδισε +0,54% στα 7,5 ευρώ.
Η ατζέντα των εταιρικών αποτελεσμάτων
Πριν την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δημοσίευσε το flash note των αποτελεσμάτων για το α’ εξάμηνο. Η λειτουργική κερδοφορία (adj.EBITDA) του ομίλου αυξήθηκε κατά +84% φθάνοντας τα 317 εκατ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 68 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση +24%. Τα εξαμηνιαία οικονομικά μεγέθη της δημοσίευσε και η Autohellas, με τα ενοποιημένα ΕBITDA να αυξάνονται κατά +4,6% στα 126,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά φόρων μειώθηκαν κατά -12,2% σε 32,5 εκατ. ευρώ.
Μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών ακολουθούν ανακοινώσεις από την ElvalHalcor και την Alpha Trust Ανδρομέδα και την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου σειρά έχει η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας. Όσον αφορά το πρόγραμμα της ερχόμενης εβδομάδας, έχει ως εξής: Δευτέρα (15/9) Performance Technologies, Τρίτη (16/9) Aegean και Noval Property, Τετάρτη (17/9) Cenergy, Lamda Development και Ευρώπη Holdings, Πέμπτη (18/9) Viohalco, Κρι Κρι, Profile, Lavipharm και Ελλάκτωρ, Παρασκευή (19/9) Alpha Trust Συμμετοχών και Κέκροψ.
Προς νέα ρεκόρ η Wall Street – Σημάδια κόπωσης στις ευρωαγορές
Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν την Τρίτη οι βασικοί δείκτες της Wall Street (σ.σ. back-to-back για τον τεχνολογικό Nasdaq) στη σκιά των τελευταίων στοιχείων για την απασχόληση, τα οποία έδειξαν ότι η αμερικανική οικονομία δημιούργησε τελικά πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Ειδικότερα, το BLS αναθεώρησε τα στοιχεία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για την περίοδο μέχρι τον Μάρτιο, μειώνοντάς τες κατά 911.000. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αναθεώρηση στοιχείων που έχει γίνει από το 2002. Όσον αφορά τη σημερινή συνεδρίαση, ο S&P 500 και ο Nasdaq διευρύνουν τα ρεκόρ τους, κερδίζοντας +0,6% και +0,4% αντίστοιχα, ενώ ο Dow Jones οπισθοχωρεί κατά -0,1%. Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) υποχώρησε απροσδόκητα κατά 0,1% τον Αύγουστο, μετά από δύο συνεχόμενους μήνες ανόδου. Οι επενδυτές αναμένουν την αυριανή ανακοίνωση για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) στις ΗΠΑ, ο οποίος αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τη μείωση των επιτοκίων που δρομολογεί η Fed.
Χάνουν την αρχική τους δυναμική οι αγοραστές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, σταθμίζοντας την έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ προς την ΕΕ να επιβάλει σε Κίνα και Ινδία δασμούς έως και 100% για τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία. Στόχος είναι να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά ενέχει τον κίνδυνο να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω τις παγκόσμιες αγορές. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,1% στις 553 μονάδες, ενώ αντίθετα ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά -0,5%. Κέρδη σημείωσαν τα ασιατικά χρηματιστήρια, όπου οι βασικοί δείκτες σε Χονγκ Κονγκ και Νότια Κορέα ενισχύθηκαν περισσότερο από +1%, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei ακολούθησε στο +0,9% «φλερτάροντας» εκ νέου με το ιστορικό ρεκόρ των 44.000 μονάδων.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή εδάφους» το πρώτο μήνυμα του ΝΑΤΟ στον Πούτιν - Ενεργοποιήθηκε το Άρθρο 4 μετά την εισβολή των drones στην Πολωνία
Τατσόπουλος για Λυμπεριάδη που συνελήφθη για φακελάκι: Γηράσκω αεί διδασκόμενος, χωρίς αυτόν θα ήμουν κάτω από το χορτάρι
Οι 11+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον νέο νόμο της Κοινωνικής Αντιπαροχής
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα