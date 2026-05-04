O Μακρόν βγήκε για τζόκινγκ στο Ερεβάν πριν την 8η Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία, δείτε βίντεο
Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, είναι γνωστός για την αγάπη του στη γυμναστική καθώς προσπαθεί να ασκείται ακόμα και όταν είναι σε επίσημες αποστολές στο εξωτερικό.

Κάτι τέτοιο συνέβη και το πρωί της Δευτέρας στο Ερεβάν όπου διεξάγεται η 8η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Πριν να λάβει μέρος στις επίσημες εργασίες της Συνόδου, στην οποία η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο κ. Μακρόν φόρεσε σορτσάκι και αθλητικά και πήγε για τζόκινγκ στους δρόμους της πρωτεύουσας της Αρμενίας συνοδεία των ανδρών ασφαλείας του.


Θέμα της Συνόδου στην οποία συμμετέχουν 48 αρχηγοί κρατών είναι «Οικοδομώντας το Μέλλον: Ενότητα και Σταθερότητα στην Ευρώπη».

Στη Σύνοδο λαμβάνει ως προσκεκλημένος και ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, στην πρώτη που στη συνάντηση θα λάβει μέρος μια χώρα εκτός Ευρώπης.

Το βράδυ της Κυριακής ο κ. Μακρόν βγήκε για βόλτα στο Ερεβάν διαμηνύοντας ότι «με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα θα συνεχίσουμε να χτίζουμε μια πιο κυρίαρχη Ευρώπη».


