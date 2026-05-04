Στουρνάρας: Βάσιμες και δικαιολογημένες οι ανησυχίες για ύφεση στην Eυρωζώνη
«Η άνοδος των τιμών της ενέργειας και η αυξανόμενη αβεβαιότητα επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, δεδομένης της υψηλής ενεργειακής εξάρτησης της ευρωζώνης», τονίζει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
Οι ανησυχίες ότι η ευρωζώνη θα μπορούσε να διολισθήσει σε ύφεση αν συνεχιστεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή είναι «πραγματικές και δικαιολογημένες» και οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν θα είναι καθοριστικές για τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, δήλωσε ο Γιάννης Στουρνάρας.
Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, που είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δήλωσε σε συνέντευξη στην κυπριακή εφημερίδα «Φιλελεύθερος» ότι, ενώ η οικονομία της ευρωζώνης είναι ανθεκτική, η δυναμική της έχει εξασθενήσει.
«Οι ανησυχίες για την πιθανότητα ύφεσης στην ευρωζώνη είναι πραγματικές και δικαιολογημένες, λόγω της νέας αρνητικής διαταραχής στην προσφορά (σ.σ. ενέργειας) που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», είπε. «Η άνοδος των τιμών της ενέργειας και η αυξανόμενη αβεβαιότητα επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, δεδομένης της υψηλής ενεργειακής εξάρτησης της ευρωζώνης», πρόσθεσε, όπως μεταδίδει το Reuters.
«Σε αντίθεση με το 2022, η άνοδος του πληθωρισμού λαμβάνει χώρα σε ένα περιβάλλον ήδη ασθενέστερης ανάπτυξης, πιο αυστηρών χρηματοπιστωτικών συνθηκών και περιορισμένου δημοσιονομικού χώρου, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια άσκησης πολιτικής και καθιστά τις οικονομίες πιο ευάλωτες», σημείωσε.
Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει σημαντική μετακύλιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας στον πληθωρισμό, ωστόσο ενδεχόμενες ζημιές σε ενεργειακές υποδομές θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις πληθωριστικές πιέσεις μεσοπρόθεσμα, ενώ η αβεβαιότητα ενδέχεται να πλήξει τις επενδύσεις και την ανάπτυξη.
«Η αντίδρασή μας θα εξαρτηθεί από την ένταση, τη διάρκεια και τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρεται το σοκ στην οικονομία. Αν αποδειχθεί παροδικό και χωρίς σημαντικές δευτερογενείς επιπτώσεις, δεν θα απαιτηθεί προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής», ανέφερε.
Μια μεγάλη αλλά προσωρινή υπέρβαση του στόχου της ΕΚΤ μπορεί να χρειαστεί μια ήπια προσαρμογή, ώστε να περιοριστούν οι περαιτέρω πιέσεις στον πληθωρισμό.
«Αν οδηγήσει σε μεγάλη και επίμονη απόκλιση του πληθωρισμού από τον στόχο, τότε η αντίδραση θα πρέπει να είναι ισχυρή», ανέφερε.
📌 Ο Διοικητής Γιάννης Στουρνάρας μίλησε στην εφημερίδα της Κύπρου «Φιλελεύθερος» και στη δημοσιογράφο Θεανώ Θειοπούλου— Τράπεζα της Ελλάδος (@BankofGreece) May 4, 2026
Concern about a possible euro-area recession is “real and justified” as conflict in the Middle East causes a supply-side disruption, ECB Governing Council member Yannis Stournaras said https://t.co/J0cwLX1sUh— Bloomberg (@business) May 3, 2026
