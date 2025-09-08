ΔΕΘ: Πόσο μειώνονται τα τεκμήρια για σπίτια, σκάφη, αυτοκίνητα - Από τα φετινά εισοδήματα οι αλλαγές



Αλλαγές στα ΙΧ αυτοκίνητα (παραδείγματα)

Για ηλεκτρικά οχήματα, θα ισχύει ειδική κλίμακα:



Παραδείγματα:



Αλλαγές και στα Σκάφη Αναψυχής

• Για μονοκατοικίες, οι αντικειμενικές δαπάνες προσαυξάνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) όπως ισχύει σήμερα, επί των νέων όμως αντικειμενικών δαπανών.• Για δευτερεύουσα κατοικία παραμένει ως έχει η έκπτωση 50% επί των νέων όμως αντικειμενικών δαπανών.Σήμερα ταυπόκεινται σεβάση των κυβικών εκατοστών αποκλειστικά. Επίσης, υπάρχει μείωση του ποσού ανάλογα με την παλαιότητα 30% για αυτοκίνητα 5-10 ετών και 50% για αυτοκίνητα άνω των 10 ετών. Ωστόσο, τοδεν είναι υψηλότερο για τα νεότερα αυτοκίνητα έναντι των παλαιότερων, ενώ η παρούσα κατάσταση λειτουργεί αποτρεπτικά για την αγορά νεότερου αυτοκινήτου κάτω της δεκαετίας.Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, για αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μετά τις 1/11/2010, οι(κατ’αναλογία με τα τέλη κυκλοφορίας), με σημαντική μείωση των αντικειμενικών δαπανών, προσομοιάζοντας το ύψος των αντικειμενικών δαπανών που έχουν σήμερα τα αυτοκίνητα άνω των δέκα ετών.Συγκεκριμένα, η κλίμακα που ισχύει σήμερα ήταν:Η νέα κλίμακα για οχήματα που έχουν ταξινομηθεί από 1/11/2010 βάσει Co2 θα έχει ως εξής:Για τα σκάφη σήμερα η τεκμαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητά του κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) έτη και μέχρι δέκα (10) έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και τριάντα τοις εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από δέκα (10) έτη.Μειώνεται κατά 30% η τεκμαρτή δαπάνη και για τα νεότερα σκάφη, καθώς οι δαπάνες συντήρησης δεν είναι υψηλότερες στα νεότερα, αλλά και με σκοπό την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης.Διατηρείται η πρόβλεψη ότι τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) προκειμένου για ιστιοφόρα σκάφη.Κατά το ίδιο ποσοστό μειώνονται και για πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτυ», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.