ΔΕΘ: Πόσο μειώνονται τα τεκμήρια για σπίτια, σκάφη, αυτοκίνητα - Από τα φετινά εισοδήματα οι αλλαγές
Μείωση 30% για σκάφη και σπίτια - Τι τεκμήριο θα έχει κάθε αυτοκίνητο (παραδείγματα) - Απαλλάσσονται τα παιδιά άνω των 18 ετών
Με την φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ τροποποιούνται και μειώνονται τα τεκμήρια για τις κατοικίες, τα αυτοκίνητα και τα σκάφη. Ωστόσο, για πισίνες και τα υπόλοιπα παραμένουν ως έχουν.
Ειδικά στα ΙΧ οι μειώσεις στηρίζονται στους ρύπους και την κατανάλωση καυσίμων. Από τις αλλαγές, πάντως, δεν μειώνονται τα τεκμήρια σε αυτοκίνητα προ του 1.11.2010, τα οποία παραμένουν ως έχουν (με βάση τα κυβικά).
Επιπλέον, θα εξαιρούνται από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν ίδιο εισόδημα, κάτι που ευνοεί χιλιάδες οικογένειες των οποίων τα παιδιά ενηλικιώνονται και κάνουν δική τους δήλωση, αλλά επιβαρύνουν με ατομικό τεκμήριο 3.000 ευρώ τους γονείς τους που τα δηλώνουν ως προστατευόμενα τέκνα στο Ε1.
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών το ετήσιο όφελος εκτιμάται σε 40 εκατ. ευρώ και ωφελούμενοι είναι περίπου 477.000 φορολογούμενοι με προστιθέμενη διαφορά φόρου εξαιτίας των τεκμηρίων διαβίωσης.
Οι αλλαγές θα ισχύσουν για τα φετινά εισοδήματα του 2025 και τα οφέλη θα φανούν στα εκκαθαριστικά που θα έρθουν το 2026.
Με τα νέα δεδομένα το τεκμήριο κύριας κατοικίας που ξεκινούσε από 40 ευρώ ανά τμ κατοικίας (είτε ιδιόκτητης είτε νοικιασμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης) μειώνεται κατά 30% και θα ξεκινά από 28 ευρώ, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
Σήμερα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων, από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).
Μειώνονται οι ανωτέρω συντελεστές σε 30% και 58% αντίστοιχα έτσι ώστε σε αυτές τις περιοχές η αντικειμενική δαπάνη να μειωθεί κατά 35%:
Τι αλλάζει στις κατοικίες
• Για μονοκατοικίες, οι αντικειμενικές δαπάνες προσαυξάνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) όπως ισχύει σήμερα, επί των νέων όμως αντικειμενικών δαπανών.
• Για δευτερεύουσα κατοικία παραμένει ως έχει η έκπτωση 50% επί των νέων όμως αντικειμενικών δαπανών.
Σήμερα τα αυτοκίνητα υπόκεινται σε αντικειμενικές δαπάνες βάση των κυβικών εκατοστών αποκλειστικά. Επίσης, υπάρχει μείωση του ποσού ανάλογα με την παλαιότητα 30% για αυτοκίνητα 5-10 ετών και 50% για αυτοκίνητα άνω των 10 ετών. Ωστόσο, το κόστος συντήρησης δεν είναι υψηλότερο για τα νεότερα αυτοκίνητα έναντι των παλαιότερων, ενώ η παρούσα κατάσταση λειτουργεί αποτρεπτικά για την αγορά νεότερου αυτοκινήτου κάτω της δεκαετίας.
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, για αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μετά τις 1/11/2010, οι αντικειμενικές δαπάνες θα προσδιορίζονται βάση Co2 (κατ’αναλογία με τα τέλη κυκλοφορίας), με σημαντική μείωση των αντικειμενικών δαπανών, προσομοιάζοντας το ύψος των αντικειμενικών δαπανών που έχουν σήμερα τα αυτοκίνητα άνω των δέκα ετών.
Συγκεκριμένα, η κλίμακα που ισχύει σήμερα ήταν:
Η νέα κλίμακα για οχήματα που έχουν ταξινομηθεί από 1/11/2010 βάσει Co2 θα έχει ως εξής:
Για τα σκάφη σήμερα η τεκμαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητά του κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) έτη και μέχρι δέκα (10) έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και τριάντα τοις εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από δέκα (10) έτη.
Μειώνεται κατά 30% η τεκμαρτή δαπάνη και για τα νεότερα σκάφη, καθώς οι δαπάνες συντήρησης δεν είναι υψηλότερες στα νεότερα, αλλά και με σκοπό την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης.
Διατηρείται η πρόβλεψη ότι τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) προκειμένου για ιστιοφόρα σκάφη.
Κατά το ίδιο ποσοστό μειώνονται και για πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτυ», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.
Αλλαγές στα ΙΧ αυτοκίνητα (παραδείγματα)
Για ηλεκτρικά οχήματα, θα ισχύει ειδική κλίμακα:
Παραδείγματα:
Αλλαγές και στα Σκάφη Αναψυχής
