ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Πούλησε το 5,1% της Τράπεζας Κύπρου η EBRD – Ολοκληρώθηκε το placement
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τράπεζα Κύπρου EBRD

Πούλησε το 5,1% της Τράπεζας Κύπρου η EBRD – Ολοκληρώθηκε το placement

Τα στοιχεία της συναλλαγής - Εισέρχονται στο μετοχολόγιο μακροπρόθεσμα ξένα κεφάλαια

Πούλησε το 5,1% της Τράπεζας Κύπρου η EBRD – Ολοκληρώθηκε το placement
Ειρήνη Σακελλάρη
UPD:
Σημαντικές αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας Κύπρου. Η EBRD, ο τελευταίος legacy shareholder της Τράπεζας που διατηρούσε ποσοστό (5.1%) από το 2014, πούλησε ολόκληρο το ποσοστό του στην τιμή 7.20 ευρώ.

Για την αγορά εκδηλώθηκε σημαντικό ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές και τελικοί αγοραστές είναι κυρίως μακροπρόθεσμοι επενδυτές , κυρίως αμοιβαία κεφάλαια μακροπρόθεσμου χαρακτήρα.

To σημαντικό ενδιαφέρον δείχνει την εμπιστοσύνη των ξένων θεσμικών επενδυτών στην Τράπεζα Κύπρου και την Κυπριακή οικονομία αναφέρουν κυπριακές πηγές.

Η τιμή της συναλλαγής κρίνεται πολύ καλή γιατί πωλήθηκε μεγάλο ποσοστό του τελευταίου legacy shareholder σε τιμή που είναι περίπου 1.2 φορές την απτή λογιστική αξία της εταιρία ( Tangible Book Value).

Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Στα 1,7 δισ. «κλείδωσε» το νέο πακέτο παροχών που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ - Ποια μέτρα προκρίνονται και τι μένει πίσω

Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»

Μυστήριο με την 34χρονη που πέθανε μπροστά στα παιδιά της ενώ γεννούσε στο σπίτι της στα Πατήσια - Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή
Ειρήνη Σακελλάρη
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης