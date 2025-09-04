Πούλησε το 5,1% της Τράπεζας Κύπρου η EBRD – Ολοκληρώθηκε το placement
Τα στοιχεία της συναλλαγής - Εισέρχονται στο μετοχολόγιο μακροπρόθεσμα ξένα κεφάλαια
Σημαντικές αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας Κύπρου. Η EBRD, ο τελευταίος legacy shareholder της Τράπεζας που διατηρούσε ποσοστό (5.1%) από το 2014, πούλησε ολόκληρο το ποσοστό του στην τιμή 7.20 ευρώ.
Για την αγορά εκδηλώθηκε σημαντικό ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές και τελικοί αγοραστές είναι κυρίως μακροπρόθεσμοι επενδυτές , κυρίως αμοιβαία κεφάλαια μακροπρόθεσμου χαρακτήρα.
To σημαντικό ενδιαφέρον δείχνει την εμπιστοσύνη των ξένων θεσμικών επενδυτών στην Τράπεζα Κύπρου και την Κυπριακή οικονομία αναφέρουν κυπριακές πηγές.
Η τιμή της συναλλαγής κρίνεται πολύ καλή γιατί πωλήθηκε μεγάλο ποσοστό του τελευταίου legacy shareholder σε τιμή που είναι περίπου 1.2 φορές την απτή λογιστική αξία της εταιρία ( Tangible Book Value).
