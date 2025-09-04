Trade Estates ΑΕΕΑΠ: Κλεισμένες επενδύσεις 156,4 έως το 2028, με στόχο και νέες επενδυτικές ευκαιρίες
Trade Estates ΑΕΕΑΠ: Κλεισμένες επενδύσεις 156,4 έως το 2028, με στόχο και νέες επενδυτικές ευκαιρίες
Όλα όσα είπαν στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου ο πρόεδρος κ. Βασίλης Φουρλής και ο διευθύνων σύμβουλος κ. Δημήτρης Παπούλης
Eπενδύσεις ύψους 156,4 εκατ. ευρώ αναμένεται να «τρέξει» η Trade Estates ΑΕΕΑΠ για το διάστημα από το τρέχον, β’ εξάμηνο του 2025 έως το τέλος του 2028, με τη διοίκηση να εκτιμά όσον αφορά τα αποτελέσματα της εφετινής χρονιάς ότι θα είναι εντός των στόχων που είχαν τεθεί στο ξεκίνημα του έτους. Oι επενδύσεις των 156,4 εκατ. ευρώ εντάσσονται στο πλαίσιο του μεγάλου επενδυτικού πλάνου των 250 εκατ. ευρώ συνολικά για την περίοδο από το 2024- 2028 (σ.σ. με βάση τα μέχρι στιγμής προγραμματισμένα έργα), εκ των οποίων έως και το πρώτο εξάμηνο του 2025 έχουν επενδυθεί κεφάλαια ύψους 93,2 εκατ. ευρώ.
«Το α΄ εξάμηνο ήταν πολύ θετικό μέχρι στιγμής γι’ αυτό και θεωρούμε ότι είναι εφικτή η επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει για το σύνολο του έτους», ανέφερε χαρακτηριστικά στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για την ενημέρωση των αναλυτών χθες ο πρόεδρος της ΑΕΕΑΠ κ. Βασίλης Φουρλής. Για φέτος τα έσοδα από ενοίκια εκτιμώνται στα 40 εκατ. ευρώ (έως +6,5% έναντι του 2024), ενώ τα προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (adjusted EBITDA) προβλέπονται στα 31,3 εκατ. ευρώ (έως +4,1% έναντι του 2024). Επιπλέον, στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2028, η μικτή, εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου να αντιστοιχεί στα πέριξ των 720-760 εκατ. ευρώ και έως το 2031 να φτάσει το 1 δισ. ευρώ.
Στις νέες επενδύσεις, ενδεικτικά, στον τομέα των logistics, οι εργασίες ανέγερσης του διεθνούς logistics center της InterIKEA προχωρούν, σύμφωνα με τη διοίκηση, εντατικά και εξελίσσονται βάσει του χρονοδιαγράμματος του έργου, με εκτιμώμενη τμηματική παράδοση το τέταρτο τρίμηνο του 2025.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
