Trade Estates ΑΕΕΑΠ: Κλεισμένες επενδύσεις 156,4 έως το 2028, με στόχο και νέες επενδυτικές ευκαιρίες

Όλα όσα είπαν στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου ο πρόεδρος κ. Βασίλης Φουρλής και ο διευθύνων σύμβουλος κ. Δημήτρης Παπούλης