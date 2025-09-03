Trade Estates: Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 58,3% στα €10,9 εκατ. το α’ εξάμηνο

Η Μεικτή Εύλογη Αξία (Gross Asset Value - GAV) ανήλθε σε 561,4 εκατ. ευρώ και η εσωτερική λογιστική αξία (Net Asset Value - NAV) στα 313,4 εκατ. ευρώ ή 2,60 ευρώ ανά μετοχή