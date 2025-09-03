Trade Estates: Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 58,3% στα €10,9 εκατ. το α’ εξάμηνο
Trade Estates: Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 58,3% στα €10,9 εκατ. το α’ εξάμηνο
Η Μεικτή Εύλογη Αξία (Gross Asset Value - GAV) ανήλθε σε 561,4 εκατ. ευρώ και η εσωτερική λογιστική αξία (Net Asset Value - NAV) στα 313,4 εκατ. ευρώ ή 2,60 ευρώ ανά μετοχή
Αύξηση καθαρών κερδών κατά 58,3% και κεφαλαίων από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) κατά 36,8% κατέγραψε η Trade Estates ΑΕΕΑΠ το α’ εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε.
Βασικά Οικονομικά Στοιχεία
▪ Τα Συνολικά Έσοδα ανήλθαν σε 25,0 εκατ. ευρώ έναντι 21,6 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 15,6%) σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο 2024.
▪ Τα Έσοδα από Μισθώματα ανήλθαν σε 19,9 εκατ. ευρώ έναντι 17,8 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 11,7%) σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο 2024.
▪ Τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 16,0 εκατ. ευρώ έναντι 14,1 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 13,8%) σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο 2024.
▪ Τα Καθαρά Κέρδη, μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα* ανήλθαν σε 10,9 εκατ. ευρώ έναντι 6,9 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 58,3%) σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο 2024.
▪ Τα Κεφάλαια από Λειτουργικές Δραστηριότητες (Funds from Operations) ανήλθαν σε 9,9 εκατ. ευρώ έναντι 7,3 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 36,8%) σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο 2024.
▪ Σύνολο Ενεργητικού 611,8 εκατ. ευρώ την 30.06.2025 έναντι 605,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 1,1%) σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2024.
▪ Η Μεικτή Εύλογη Αξία (Gross Asset Value) την 30.06.2025 ανήλθε σε 561,4 εκατ. ευρώ έναντι 541,5 εκατ. ευρώ την 31.12.2024 (αύξηση 3,7%).
▪ Η εσωτερική λογιστική αξία (Net Asset Value) την 30 η Ιουνίου 2025 ανήλθε στα 313,4 εκατ. ευρώ (€2,60 ανά μετοχή) έναντι 311,9 εκατ. ευρώ (€2,59 ανά μετοχή), σημειώνοντας αύξηση 0,5% σε σύγκριση με την 31η Δεκεμβρίου 2024.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Σάλος με το ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας: Οι ατάκες και ο διάλογος για τον μητροπολίτη
Με νέους διηπειρωτικούς πυραύλους, μαχητικά νέας γενιάς και εντυπωσιακούς σχηματισμούς η στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα - Δείτε βίντεο
Νίκος Δακτυλίδης, ο άνθρωπος που έφτιαξε τον μύθο του Cavo Paradiso
Βασικά Οικονομικά Στοιχεία
▪ Τα Συνολικά Έσοδα ανήλθαν σε 25,0 εκατ. ευρώ έναντι 21,6 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 15,6%) σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο 2024.
▪ Τα Έσοδα από Μισθώματα ανήλθαν σε 19,9 εκατ. ευρώ έναντι 17,8 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 11,7%) σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο 2024.
▪ Τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 16,0 εκατ. ευρώ έναντι 14,1 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 13,8%) σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο 2024.
▪ Τα Καθαρά Κέρδη, μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα* ανήλθαν σε 10,9 εκατ. ευρώ έναντι 6,9 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 58,3%) σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο 2024.
▪ Τα Κεφάλαια από Λειτουργικές Δραστηριότητες (Funds from Operations) ανήλθαν σε 9,9 εκατ. ευρώ έναντι 7,3 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 36,8%) σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο 2024.
▪ Σύνολο Ενεργητικού 611,8 εκατ. ευρώ την 30.06.2025 έναντι 605,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 1,1%) σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2024.
▪ Η Μεικτή Εύλογη Αξία (Gross Asset Value) την 30.06.2025 ανήλθε σε 561,4 εκατ. ευρώ έναντι 541,5 εκατ. ευρώ την 31.12.2024 (αύξηση 3,7%).
▪ Η εσωτερική λογιστική αξία (Net Asset Value) την 30 η Ιουνίου 2025 ανήλθε στα 313,4 εκατ. ευρώ (€2,60 ανά μετοχή) έναντι 311,9 εκατ. ευρώ (€2,59 ανά μετοχή), σημειώνοντας αύξηση 0,5% σε σύγκριση με την 31η Δεκεμβρίου 2024.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Σάλος με το ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας: Οι ατάκες και ο διάλογος για τον μητροπολίτη
Με νέους διηπειρωτικούς πυραύλους, μαχητικά νέας γενιάς και εντυπωσιακούς σχηματισμούς η στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα - Δείτε βίντεο
Νίκος Δακτυλίδης, ο άνθρωπος που έφτιαξε τον μύθο του Cavo Paradiso
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα