Πιο κοντά τα έργα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης – «Πράσινο» στον ΟΛΘ για τα κτίρια των δικαστηρίων
Προ ημερών, άναψε κι επίσημα το «πράσινο φως» για την αρχιτεκτονική μελέτη που αφορά την επανάχρηση -ως κτίρια γραφείων και χώρων συνάθροισης κοινού για στέγαση Δικαστικών Υπηρεσιών- των κτιρίων 14 και 15 στον λιμένα Θεσσαλονίκης
Τις εγκρίσεις προκειμένου να προχωρήσουν τα έργα που αφορούν, μεταξύ άλλων, και τις εγκαταστάσεις των δικαστικών υπηρεσιών στη συμπρωτεύουσα εξασφάλισε μέσα στο καλοκαίρι ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο αυτό, προ ημερών, άναψε κι επίσημα το «πράσινο φως» για την αρχιτεκτονική μελέτη που αφορά την επανάχρηση -ως κτίρια γραφείων και χώρων συνάθροισης κοινού για στέγαση Δικαστικών Υπηρεσιών- των κτιρίων 14 και 15 στον λιμένα Θεσσαλονίκης, στο ευρύτερο περιβάλλον «νεότερων ακίνητων μνημείων», εντός του «ιστορικού τόπου» του δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του ήδη εγκεκριμένου αναπτυξιακού προγράμματος και μελέτης διαχείρισης (masterplan) του λιμανιού. Τα εν λόγω κτίρια έχουν μισθωθεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης και θα αναμορφωθούν πλήρως.
Οι εν λόγω εγκρίσεις χρειάζονται δεδομένου ότι τα κτιρια 14 και 15 χωροθετούνται στο περιβάλλον του κτηρίου του παλιού Τελωνείου (νυν επιβατικός σταθμός), το οποίο έχει χαρακτηριστεί, μεμονωμένα, από το ΥΠΠΟ ως «οίκημα χρήζον ειδικής κρατικής προστασίας» καθώς και του συγκροτήματος των στάβλων, τα τέσσερα κτίρια καθώς και τα κελύφη δύο κτηρίων του οποίου, έχουν χαρακτηριστεί από το ΥΠΠΟ, ως «ιστορικά διατηρητέα μνημεία». Επίσης, τα κτίρια βρίσκονται εντός του τμήματος της πόλης Θεσσαλονίκης που έχει χαρακτηριστεί και οριοθετηθεί από το ΥΠΠΟ, ως «ιστορικός τόπος».
