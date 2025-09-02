Πιο κοντά τα έργα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης – «Πράσινο» στον ΟΛΘ για τα κτίρια των δικαστηρίων

Προ ημερών, άναψε κι επίσημα το «πράσινο φως» για την αρχιτεκτονική μελέτη που αφορά την επανάχρηση -ως κτίρια γραφείων και χώρων συνάθροισης κοινού για στέγαση Δικαστικών Υπηρεσιών- των κτιρίων 14 και 15 στον λιμένα Θεσσαλονίκης