Τράπεζες: Τα τέσσερα «καυτά» stories και η απόβαση στη Νέα Υόρκη – Τι θα παρουσιάσει η κάθε μία
Η φθινοπωρινή απόβαση των συστημικών τραπεζών στη Νέα Υόρκη για τα χρηματοοικονομικά συνέδρια των UBS και Citi - Τα επενδυτικά τους stories και οι στόχοι τους
Τέσσερα «καυτά» stories θα παρουσιάσουν οι συστημικές τράπεζες την τρέχουσα εβδομάδα και στο διάστημα 3-6 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.
Πρόκειται για δύο σημαντικά χρηματοοικονομικά συνέδρια στις 3-4 Σεπτεμβρίου η διοργάνωση πραγματοποιείται από τη UBS και στις 4- 5 Σεπτεμβρίου το roadshow διοργανώνει η Citi.
Στις 3-4 Σεπτεμβρίου ξεκινά στη Νέα Υόρκη το UBS Global Emerging Markets Conference, ένα σημαντικό φόρουμ για επενδυτές που εστιάζουν στις προοπτικές των αναδυόμενων αγορών. Η Ελλάδα, ως χώρα που προσελκύει αυξανόμενα ξένα κεφάλαια, έχει την ευκαιρία να προβάλει τα μακροοικονομικά της επιτεύγματα και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. Οι επενδυτές που προσελκύει το συγκεκριμένο forum είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τις ελληνικές τράπεζες. Αντίστοιχο είναι και το Forum της Citi.
Η κάθε τράπεζα θα επιχειρήσει να καταγράψει στους επενδυτές πως θα έχει απόδοση με συνέχεια.
