ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Τραγανό Ηλείας: Κλειστή η Ολυμπία Οδός στο ρεύμα προς Πύργο

Στάχτες παντού: Αποκαρδιωτικές εικόνες από το Πόρτο Γερμενό, μια ημέρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της φωτιάς
ΕΛΛΑΔΑ
Πόρτο Γερμενό Φωτιά Πυρκαγιά Καταστροφές Σπίτια

Στάχτες παντού: Αποκαρδιωτικές εικόνες από το Πόρτο Γερμενό, μια ημέρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της φωτιάς

Καμένες εκτάσεις και κόποι μιας ζωής που χάθηκαν μέσα σε λίγες ώρες συνθέτουν το σκηνικό της επόμενης ημέρας στο Πόρτο Γερμενό, μετά το καταστροφικό πέρασμα της πυρκαγιάς από την περιοχή

Στάχτες παντού: Αποκαρδιωτικές εικόνες από το Πόρτο Γερμενό, μια ημέρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της φωτιάς
17 ΣΧΟΛΙΑ
Καμένες εκτάσεις, σπίτια και περιουσίες που παραδόθηκαν στις φλόγες, αλλά και κόποι μιας ζωής που χάθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, συνθέτουν το εφιαλτικό σκηνικό που άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό.

Οι εικόνες της επόμενης ημέρας αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με το άλλοτε καταπράσινο τοπίο να έχει μετατραπεί σε μια απέραντη έκταση στάχτης. Δέντρα έχουν απανθρακωθεί, αυλές και αγροτικές εκτάσεις έχουν καεί, ενώ οι ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες μαρτυρούν τη σφοδρότητα με την οποία κινήθηκε το πύρινο μέτωπο.

Οι κάτοικοι επιστρέφουν σταδιακά στις περιουσίες τους για να αντικρίσουν ό,τι απέμεινε μετά το πέρασμα της φωτιάς.

Οι φωτογραφίες του Μιχάλη Καραγιάννη από το πρακτορείο Eurokinissi καταγράφουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το βαρύ αποτύπωμα που άφησε η φωτιά, αποκαλύπτοντας εικόνες που μαρτυρούν το μέγεθος της καταστροφής στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού.

Δείτε εικόνες από το Πόρτο Γερμενό:

Στάχτες παντού: Αποκαρδιωτικές εικόνες από το Πόρτο Γερμενό, μια ημέρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της φωτιάς
Στάχτες παντού: Αποκαρδιωτικές εικόνες από το Πόρτο Γερμενό, μια ημέρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της φωτιάς
Στάχτες παντού: Αποκαρδιωτικές εικόνες από το Πόρτο Γερμενό, μια ημέρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της φωτιάς

Την ίδια ώρα, τα αρμόδια κλιμάκια αναμένεται τις επόμενες ημέρες να προχωρήσουν στην καταγραφή των καταστροφών, προκειμένου να αποτιμηθεί το εύρος των ζημιών και να δρομολογηθούν οι διαδικασίες στήριξης των πληγέντων.

Κλείσιμο
Στάχτες παντού: Αποκαρδιωτικές εικόνες από το Πόρτο Γερμενό, μια ημέρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της φωτιάς
Στάχτες παντού: Αποκαρδιωτικές εικόνες από το Πόρτο Γερμενό, μια ημέρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της φωτιάς
Στάχτες παντού: Αποκαρδιωτικές εικόνες από το Πόρτο Γερμενό, μια ημέρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της φωτιάς

Στάχτες παντού: Αποκαρδιωτικές εικόνες από το Πόρτο Γερμενό, μια ημέρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της φωτιάς

Στάχτες παντού: Αποκαρδιωτικές εικόνες από το Πόρτο Γερμενό, μια ημέρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της φωτιάς

Στάχτες παντού: Αποκαρδιωτικές εικόνες από το Πόρτο Γερμενό, μια ημέρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της φωτιάς
Στάχτες παντού: Αποκαρδιωτικές εικόνες από το Πόρτο Γερμενό, μια ημέρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της φωτιάς
Στάχτες παντού: Αποκαρδιωτικές εικόνες από το Πόρτο Γερμενό, μια ημέρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της φωτιάς
Στάχτες παντού: Αποκαρδιωτικές εικόνες από το Πόρτο Γερμενό, μια ημέρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της φωτιάς
Στάχτες παντού: Αποκαρδιωτικές εικόνες από το Πόρτο Γερμενό, μια ημέρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της φωτιάς
Στάχτες παντού: Αποκαρδιωτικές εικόνες από το Πόρτο Γερμενό, μια ημέρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της φωτιάς
Στάχτες παντού: Αποκαρδιωτικές εικόνες από το Πόρτο Γερμενό, μια ημέρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της φωτιάς
Στάχτες παντού: Αποκαρδιωτικές εικόνες από το Πόρτο Γερμενό, μια ημέρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της φωτιάς
Στάχτες παντού: Αποκαρδιωτικές εικόνες από το Πόρτο Γερμενό, μια ημέρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της φωτιάς


17 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν η Ίμπιζα γίνεται μια ανεπανάληπτη εμπειρία

Καθηλωτικές εμπειρίες σε έναν εμβληματικό προορισμό που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά και επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν την ψυχαγωγία και την απόλαυση, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα μέλη της κοινότητας του Ploom*.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης