Φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα μιλούν για τις σπουδές τους σε αναγνωρισμένη Πολυτεχνική Σχολή στην Κύπρο.
Στάχτες παντού: Αποκαρδιωτικές εικόνες από το Πόρτο Γερμενό, μια ημέρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της φωτιάς
Στάχτες παντού: Αποκαρδιωτικές εικόνες από το Πόρτο Γερμενό, μια ημέρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της φωτιάς
Καμένες εκτάσεις και κόποι μιας ζωής που χάθηκαν μέσα σε λίγες ώρες συνθέτουν το σκηνικό της επόμενης ημέρας στο Πόρτο Γερμενό, μετά το καταστροφικό πέρασμα της πυρκαγιάς από την περιοχή
Καμένες εκτάσεις, σπίτια και περιουσίες που παραδόθηκαν στις φλόγες, αλλά και κόποι μιας ζωής που χάθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, συνθέτουν το εφιαλτικό σκηνικό που άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό.
Οι εικόνες της επόμενης ημέρας αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με το άλλοτε καταπράσινο τοπίο να έχει μετατραπεί σε μια απέραντη έκταση στάχτης. Δέντρα έχουν απανθρακωθεί, αυλές και αγροτικές εκτάσεις έχουν καεί, ενώ οι ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες μαρτυρούν τη σφοδρότητα με την οποία κινήθηκε το πύρινο μέτωπο.
Οι κάτοικοι επιστρέφουν σταδιακά στις περιουσίες τους για να αντικρίσουν ό,τι απέμεινε μετά το πέρασμα της φωτιάς.
Οι φωτογραφίες του Μιχάλη Καραγιάννη από το πρακτορείο Eurokinissi καταγράφουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το βαρύ αποτύπωμα που άφησε η φωτιά, αποκαλύπτοντας εικόνες που μαρτυρούν το μέγεθος της καταστροφής στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού.
Την ίδια ώρα, τα αρμόδια κλιμάκια αναμένεται τις επόμενες ημέρες να προχωρήσουν στην καταγραφή των καταστροφών, προκειμένου να αποτιμηθεί το εύρος των ζημιών και να δρομολογηθούν οι διαδικασίες στήριξης των πληγέντων.
Οι εικόνες της επόμενης ημέρας αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με το άλλοτε καταπράσινο τοπίο να έχει μετατραπεί σε μια απέραντη έκταση στάχτης. Δέντρα έχουν απανθρακωθεί, αυλές και αγροτικές εκτάσεις έχουν καεί, ενώ οι ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες μαρτυρούν τη σφοδρότητα με την οποία κινήθηκε το πύρινο μέτωπο.
Οι κάτοικοι επιστρέφουν σταδιακά στις περιουσίες τους για να αντικρίσουν ό,τι απέμεινε μετά το πέρασμα της φωτιάς.
Οι φωτογραφίες του Μιχάλη Καραγιάννη από το πρακτορείο Eurokinissi καταγράφουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το βαρύ αποτύπωμα που άφησε η φωτιά, αποκαλύπτοντας εικόνες που μαρτυρούν το μέγεθος της καταστροφής στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού.
Δείτε εικόνες από το Πόρτο Γερμενό:
Την ίδια ώρα, τα αρμόδια κλιμάκια αναμένεται τις επόμενες ημέρες να προχωρήσουν στην καταγραφή των καταστροφών, προκειμένου να αποτιμηθεί το εύρος των ζημιών και να δρομολογηθούν οι διαδικασίες στήριξης των πληγέντων.
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