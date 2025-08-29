Κτηματολόγιο: Απόφαση Πρωτοδικείου αλλάζει τα δεδομένα στη χρησικτησία

Μετά το 2025 κλείνει οριστικά η διαδικασία κτηματογράφησης και ξεκινά φάση δικαστικών διεκδικήσεων. Απόφαση-σταθμός του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ξεκαθαρίζει ότι οι δικαστικές αποφάσεις κυριότητας καταχωρίζονται υποχρεωτικά, περιορίζοντας την εξουσία των προϊσταμένων των Κτηματολογικών Γραφείων.



Μετά το 2025 η κτηματογράφηση ολοκληρώνεται σε όλη τη χώρα. Παραμένουν ωστόσο ανοιχτές χιλιάδες υποθέσεις ακινήτων, με διεκδικήσεις μεταξύ ιδιωτών και εκκρεμότητες χρησικτησίας. Όσα ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί και δεν κατοχυρωθούν εμπρόθεσμα θα θεωρούνται περιουσία του Δημοσίου.



Η νέα φάση θα επικεντρωθεί σε δικαστικές διαδικασίες και διορθώσεις. Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (υπ’ αριθμ. 698/2025) φέρνει μεγάλη αλλαγή: οι προϊστάμενοι Κτηματολογικών Γραφείων δεν μπορούν να ελέγξουν το περιεχόμενο μιας δικαστικής απόφασης ούτε να το συνδυάσουν με άλλες εγγραφές. Είναι υποχρεωμένοι, μετά από τυπικό έλεγχο, να εγγράψουν την απόφαση κυριότητας στο Κτηματολόγιο, το οποίο γίνεται ο μοναδικός φορέας απόδειξης και προστασίας ιδιοκτησίας.

