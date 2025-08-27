Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: Οι κολοσσοί της αντιμέτωποι με κρίση σε πολλά μέτωπα

Ο όρος «πολυκρίση» αναφέρεται σε ταυτόχρονες αντιξοότητες που αλληλοεπιδρούν και ενισχύουν η μία την άλλη, δημιουργώντας μια κατάσταση που είναι πιο σοβαρή από το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων της