Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: Οι κολοσσοί της αντιμέτωποι με κρίση σε πολλά μέτωπα
Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: Οι κολοσσοί της αντιμέτωποι με κρίση σε πολλά μέτωπα
Ο όρος «πολυκρίση» αναφέρεται σε ταυτόχρονες αντιξοότητες που αλληλοεπιδρούν και ενισχύουν η μία την άλλη, δημιουργώντας μια κατάσταση που είναι πιο σοβαρή από το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων της
Οι κολοσσοί της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας αντιμετωπίζουν κρίσεις σε πολλαπλά μέτωπα, με μείωση των κερδών, απολύσεις και εκτεταμένα μέτρα περικοπής δαπανών που δείχνουν την πίεση που υφίστανται.
Από την αύξηση του κόστους παραγωγής έως τους αμερικανικούς δασμούς, τον έντονο ανταγωνισμό, τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις ρυθμιστικές πιέσεις, καθώς και την ταραχώδη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα — οι κορυφαίοι κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) βρίσκονται σε μια τέλεια καταιγίδα.
«Πράγματι μοιάζει με πολυκρίση», δήλωσε η Σίγκριντ ντε Βρις, γενική διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA)
Ο όρος «πολυκρίση» αναφέρεται σε ταυτόχρονες αντιξοότητες που αλληλεπιδρούν και ενισχύουν η μία την άλλη, δημιουργώντας μια κατάσταση που είναι πιο σοβαρή από το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων της.
Αρκετοί διευθύνοντες σύμβουλοι αυτοκινητοβιομηχανιών αναμένεται να συναντηθούν με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις 12 Σεπτεμβρίου για περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των βασικών προκλήσεων του κλάδου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια»: Πενήντα χρόνια από την ιστορική φράση του Καραμανλή για τους πραξικοπηματίες
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: Όλοι τρέχουν για τα $500 δισ. της ανοικοδόμησης... και ο Τραμπ για τις σπάνιες γαίες - Ποια «deal» έχουν ήδη κλείσει
Γαλλία: Το αδιέξοδο «αγγίζει» τον Μακρόν που ξεμένει από πρωθυπουργήσιμους, ενώ τα spreads τραβούν την ανηφόρα
Από την αύξηση του κόστους παραγωγής έως τους αμερικανικούς δασμούς, τον έντονο ανταγωνισμό, τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις ρυθμιστικές πιέσεις, καθώς και την ταραχώδη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα — οι κορυφαίοι κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) βρίσκονται σε μια τέλεια καταιγίδα.
«Πράγματι μοιάζει με πολυκρίση», δήλωσε η Σίγκριντ ντε Βρις, γενική διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA)
Ο όρος «πολυκρίση» αναφέρεται σε ταυτόχρονες αντιξοότητες που αλληλεπιδρούν και ενισχύουν η μία την άλλη, δημιουργώντας μια κατάσταση που είναι πιο σοβαρή από το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων της.
Αρκετοί διευθύνοντες σύμβουλοι αυτοκινητοβιομηχανιών αναμένεται να συναντηθούν με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις 12 Σεπτεμβρίου για περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των βασικών προκλήσεων του κλάδου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια»: Πενήντα χρόνια από την ιστορική φράση του Καραμανλή για τους πραξικοπηματίες
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: Όλοι τρέχουν για τα $500 δισ. της ανοικοδόμησης... και ο Τραμπ για τις σπάνιες γαίες - Ποια «deal» έχουν ήδη κλείσει
Γαλλία: Το αδιέξοδο «αγγίζει» τον Μακρόν που ξεμένει από πρωθυπουργήσιμους, ενώ τα spreads τραβούν την ανηφόρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα