ΕΚΤ: Σταθερή νομισματική πολιτική μετά το εμπορικό deal ΕΕ-ΗΠΑ – Στο τραπέζι η μείωση τον Δεκέμβριο
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φαίνεται έτοιμη να κρατήσει τα επιτόκια αμετάβλητα τον Σεπτέμβριο, καθώς η συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ δεν δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για την οικονομία
Οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εμφανίζονται όλο και πιο αποφασισμένοι να κρατήσουν τα επιτόκια αμετάβλητα τον Σεπτέμβριο, καθώς η εμπορική συμφωνία μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσινγκτον δεν προκαλεί σημαντικές οικονομικές ανησυχίες, σύμφωνα με όσα δήλωσαν στο Bloomberg άτομα που γνωρίζουν το θέμα και ζήτησαν να μην κατονομαστούν.
Μετά την τελευταία διατήρηση του επιτοκίου στο 2% τον προηγούμενο μήνα, η ανάπτυξη και ο πληθωρισμός εξελίχθηκαν κατά κύριο λόγο σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ιουνίου, ανέφεραν οι ίδιοι. Οι εκτιμήσεις τότε έδειχναν μείωση των πληθωριστικών πιέσεων το 2026 πριν ο δείκτης επιστρέψει στον στόχο του 2% για το 2027.
Οι τριμηνιαίες προβλέψεις του Σεπτεμβρίου αναμένεται να επιβεβαιώσουν αυτό το σενάριο, γεγονός που ενισχύει τις απόψεις ορισμένων αξιωματούχων ότι η ΕΚΤ έχει ολοκληρώσει τις μειώσεις επιτοκίων και πρέπει να διατηρήσει χώρο για μελλοντικά σοκ. Παράλληλα, καθησυχάζει όσους ανησυχούν για επίμονο υποπληθωρισμό.
Έπειτα από οκτώ μειώσεις κατά 25 μονάδες βάσης μέσα σε έναν χρόνο, η ΕΚΤ είχε προειδοποιήσει τον Ιούλιο ότι η περαιτέρω μείωση απαιτεί υψηλά κριτήρια. Τα δεδομένα που ακολούθησαν έδειξαν απροσδόκητη ανάπτυξη στην οικονομία της ευρωζώνης και πληθωρισμό ελαφρώς υψηλότερο από το αναμενόμενο.
