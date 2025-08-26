ΕΚΤ: Σταθερή νομισματική πολιτική μετά το εμπορικό deal ΕΕ-ΗΠΑ – Στο τραπέζι η μείωση τον Δεκέμβριο

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φαίνεται έτοιμη να κρατήσει τα επιτόκια αμετάβλητα τον Σεπτέμβριο, καθώς η συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ δεν δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για την οικονομία