Γερμανική οικονομία: Κίνδυνος να μπει ξανά σε ύφεση – Απρόσμενη συρρίκνωση του ΑΕΠ το β΄ τρίμηνο
Η βιομηχανική παραγωγή και οι επενδύσεις αποδείχθηκαν οι βασικοί αδύναμοι «κρίκοι», ενώ και η ιδιωτική κατανάλωση έδωσε λιγότερη ώθηση απ’ όσο αναμενόταν
Η γερμανική οικονομία κατέγραψε μεγαλύτερη του αναμενόμενου υποχώρηση το δεύτερο τρίμηνο του 2025, καθώς η βιομηχανική παραγωγή αποδείχθηκε πιο αδύναμη από τις αρχικές εκτιμήσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας (Destatis), το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, έναντι της προκαταρκτικής εκτίμησης για πτώση 0,1%. Καθοριστικό αρνητικό ρόλο έπαιξαν οι επενδύσεις, που κατέρρευσαν κατά 1,4%, ενώ και η ιδιωτική κατανάλωση προσέφερε πολύ λιγότερη στήριξη απ’ όσο αναμενόταν.
«Η βιομηχανική παραγωγή, ειδικότερα, αποδείχθηκε πιο αδύναμη απ’ ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί», σημείωσε η στατιστική υπηρεσία.
Η συρρίκνωση αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, ανατρέποντας τις προσδοκίες για ταχεία έξοδο από τη διετή ύφεση που ακολούθησε τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Το πρώτο τρίμηνο του 2025, το ΑΕΠ είχε σημειώσει αύξηση 0,3%, κυρίως λόγω των προεξοφλημένων εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, ώστε να αποφευχθούν οι δασμοί.
