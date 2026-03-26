Ταμείο Ανάκαμψης: Πράσινο φως από την Κομισιόν για νέα δόση ύψους 1,18 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα, στο 68,5% οι συνολικές εκταμιεύσεις

Η χώρα ολοκλήρωσε 20 ορόσημα και 6 στόχους για να εξασφαλίσει την έβδομη πληρωμή – Κρίσιμη η περίοδος ως τον Αύγουστο για τις τελευταίες δόσεις

«Πράσινο φως» άναψε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έβδομη εκταμίευση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) προς την Ελλάδα, ύψους. Τα 884 εκατ. ευρώ εξ αυτών θα δοθούν άμεσες επιχορηγήσεις και 294 εκατ. ευρώ αποτελούν δάνεια.Όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν, «» στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.Μετά από αξιολόγηση του αιτήματος πληρωμής «» όπως αναφέρει η ανακοίνωση.Η αξιολόγηση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων σε τομείς στρατηγικής σημασίας για τον πολίτη και την οικονομία.Ωστόσο. η θετική αξιολόγηση δεν σημαίνει αυτόματη καταβολή: το αίτημα παραπέμπεται πρώτα στην Οικονομική και Χρηματοδοτική Επιτροπή (EFC) του Συμβουλίου και η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά τη θετική γνώμη της και την έκδοση σχετικής απόφασης από την Κομισιόν.Στα εμβληματικά μέτρα που συνδέονται με την τρέχουσα δόση περιλαμβάνονται:- Η δημιουργία της πρώτης εγκατάστασης αποθήκευσης CO₂ στην Ελλάδα, με σύστημα ετήσιας αναφοράς για τη στήριξη της βιομηχανικής απανθρακοποίησης.- Η παροχή προσωπικών βοηθών σε τουλάχιστον 1.500 άτομα με αναπηρία.- Η ανακαίνιση εννέα νοσοκομείων και 15 μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας, καθώς και η δημιουργία μονάδων διαχείρισης χρόνιων παθήσεων σε όλη τη χώρα.- Η αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, με εξοπλισμό για την ενίσχυση της φορολογικής αποτελεσματικότητας.- Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών αδειών οδήγησης, με απλοποίηση διαδικασιών έκδοσης, ανανέωσης, μεταβίβασης οχημάτων και πινακίδων.- Η βελτίωση πρόσβασης σε οικονομικά προσιτά στεγαστικά δάνεια και χρηματοδοτικά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων δανείων συγχρηματοδότησης, εγγυήσεων InvestEU για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κεφαλαιακής στήριξης καινοτόμων εταιρειών.

Πού βρίσκεται η Ελλάδα στον συνολικό απολογισμό Μετά τη θετική αξιολόγηση αυτή, οι συνολικές εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα από το RRF θα ανέλθουν σε 24,62 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της προχρηματοδότησης 3,96 δισ. ευρώ που εισπράχθηκε τον Αύγουστο 2021 και 159 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του REPowerEU τον Ιανουάριο 2024.



Αυτό αντιστοιχεί στο 68,5% του συνολικού ελληνικού πακέτου των 35,95 δισ. ευρώ (18,22 δισ. επιχορηγήσεις και 17,73 δισ. δάνεια), ενώ έχουν πλέον εκπληρωθεί το 48% των συνολικών οροσήμων και στόχων του σχεδίου.



Το κρίσιμο διάστημα πριν το «φινάλε» Με την έγκριση της πληρωμής από την Κομισιόν πάντως, ολοκληρώνεται ένα από τα τελευταία βήματα επαναφέρει στο προσκήνιο και τη συζήτηση για το μέλλον του την αυστηρή αντίστροφη μέτρηση: με τον Μηχανισμό να κλείνει στα τέλη του 2026, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να έχουν υλοποιήσει όλα τα εκκρεμή ορόσημα και στόχους έως τον Αύγουστο 2026 και να υποβάλουν τα τελευταία αιτήματα πληρωμής έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.



Για την Ελλάδα, αυτό σημαίνει ότι απομένουν ακόμα δύο επιπλέον αιτήματα — το όγδοο και το ένατο — με τελευταία δόση ύψους περίπου 5,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 3 δισ. σε επιχορηγήσεις.



Η Ελλάδα υπέβαλε το έβδομο αίτημά της στις 19 Δεκεμβρίου 2025 και ήταν η τρίτη χώρα στην ΕΕ που έφτασε σε έβδομο αίτημα, γεγονός που αποτελεί ένδειξη σχετικά καλής πορείας υλοποίησης σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο.



Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό — και θέτουν ήδη αναλυτές — είναι κατά πόσο το συνολικό ποσό των δανείων, που απορροφάται με πιο αργό ρυθμό από τις επιχορηγήσεις, θα διεκδικηθεί πλήρως πριν κλείσει το παράθυρο.info2

Κωστής Πλάντζος 26.03.2026, 15:20