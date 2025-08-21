ΟΠΕΚΑ: Πληρωμές για 17 επιδόματα πριν από το τέλος του Αυγούστου
ΟΠΕΚΑ: Πληρωμές για 17 επιδόματα πριν από το τέλος του Αυγούστου
Πιστώσεις από απόγευμα Πέμπτης 28/8, με ολοκλήρωση Παρασκευή 29/8, μέσω άμεσης πίστωσης και προπληρωμένης κάρτας
Οι πληρωμές 17 επιδομάτων και προγραμμάτων του ΟΠΕΚΑ για τον μήνα Αύγουστο προγραμματίζονται νωρίτερα φέτος. Αν και η επίσημη ημερομηνία καταβολής είναι η Κυριακή 31 Αυγούστου, λόγω Σαββατοκύριακου οι δικαιούχοι θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της Πέμπτης 28 Αυγούστου, και οι διαδικασίες ολοκληρώνονται την Παρασκευή 29 Αυγούστου.
Τα επιδόματα που καταβάλλονταιΤα 17 επιδόματα που θα χορηγηθούν περιλαμβάνουν επίδομα στέγασης, στεγαστικής συνδρομής, επίδομα ομογενών, ανασφάλιστων υπερηλίκων, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (πρώην ΚΕΑ), αναπηρικά και διατροφής, κοινωνικής αλληλεγγύης, επίδομα γέννησης, έξοδα κηδείας, κόκκινα δάνεια, πρόγραμμα Γέφυρα, αναδοχής, δημόσιας συνεισφοράς, προσωπικού βοηθού και επίδομα ορεινών περιοχών.
