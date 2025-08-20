Εξάμηνα έντοκα: Αντλήθηκαν 600 εκατ. ευρώ, στο 1,74% η απόδοση
Εξάμηνα έντοκα: Αντλήθηκαν 600 εκατ. ευρώ, στο 1,74% η απόδοση

Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 921 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,84 φορές

Ελαφρά άνοδο στο 1,74% σημείωσε η απόδοση των εξάμηνων εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου, κατά την σημερινή δημοπρασία, έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης, στην οποία είχε διαμορφωθεί στο 1,71%.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), η δημοπρασία αφορούσε έντοκα γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων και ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 921 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,84 φορές.

Εξάμηνα έντοκα: Αντλήθηκαν 600 εκατ. ευρώ, στο 1,74% η απόδοση


Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Επομένως, αντλήθηκαν συνολικά 600 εκατ. ευρώ κατά τη δημοπρασία.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025.

