Εξοχικές κατοικίες: Αύξηση 35% στην 4ετία για τις τιμές πώλησης
Μια τάση που είναι εμφανής και φέτος, είναι η προτίμηση όλο και περισσότερων αγοραστών σε κατοικίες, που βρίσκονται μακριά από τους «κορεσμένους» τουριστικούς προορισμούς
Η υψηλή ζήτηση από το εξωτερικό και η επιλογή όλο και περισσότερων αγοραστών για ακίνητα υψηλότερων προδιαγραφών, είναι οι δύο βασικές παράμετροι που ωθούν και φέτος τις αξίες των εξοχικών κατοικιών προς τα πάνω.
Όπως αναφέρει η Elxis-At Home in Greece (www.elxis.com), σε σχετική της ανάλυση φέτος καταγράφεται άνοδος που ξεπερνά το 10% σε σχέση με το 2024 ως προς τις τιμές πώλησης νεόδμητων εξοχικών κατοικιών.
Η εταιρεία ειδικεύεται στις πωλήσεις εξοχικών κατοικιών στην Ελλάδα, διαθέτοντας ένα ευρύ πελατολόγιο ξένων αγοραστών και όπως διαπιστώνει, το 2025, η μέση τιμή πώλησης μιας νεόδμητης κατοικίας με πισίνα και κήπο ανέρχεται σε 4.675 ευρώ ανά τ.μ., από 4.243 ευρώ /τ.μ. το 2024, αλλά και 3.675 ευρώ /τ.μ. το 2023 και 3.458 ευρώ /τ.μ. το 2022. Έτσι, οι πιθανές υπεραξίες για κάποιον που είχε επενδύσει σε μια εξοχική κατοικία το 2022, διαμορφώνονται σε 35%, εξέλιξη που εξηγεί και το σταθερά υψηλό αγοραστικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια.
