«Πράσινο» στους περιβαλλοντικούς όρους για το project της Σκλαβενίτης στο πρώην εργοστάσιο της Πίτσος

Εγκρίθηκαν οι όροι για «την αλλαγή χρήσης και αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων κτιρίων, πρώην βιομηχανίας της ΠΙΤΣΟΣ Α.Ε., για την κατασκευή και λειτουργία υπεραγοράς, με καταστήματα εστίασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, παιδότοπους, θέσεις στάθμευσης και λοιπά συνοδά έργα»