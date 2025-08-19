«Πράσινο» στους περιβαλλοντικούς όρους για το project της Σκλαβενίτης στο πρώην εργοστάσιο της Πίτσος
«Πράσινο» στους περιβαλλοντικούς όρους για το project της Σκλαβενίτης στο πρώην εργοστάσιο της Πίτσος
Εγκρίθηκαν οι όροι για «την αλλαγή χρήσης και αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων κτιρίων, πρώην βιομηχανίας της ΠΙΤΣΟΣ Α.Ε., για την κατασκευή και λειτουργία υπεραγοράς, με καταστήματα εστίασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, παιδότοπους, θέσεις στάθμευσης και λοιπά συνοδά έργα»
Ένα ακόμη αδειοδοτικό βήμα έγινε για την αναδιαμόρφωση των πρώην εγκαταστάσεων της ΠΙΤΣΟΣ στην περιοχή του Ρέντη από την Σκλαβενίτης μετά και τη σχετική έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για το έργο.
Από τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος εγκρίθηκαν οι όροι για «την αλλαγή χρήσης και αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων κτιρίων, πρώην βιομηχανίας της ΠΙΤΣΟΣ Α.Ε., για την κατασκευή και λειτουργία υπεραγοράς, με καταστήματα εστίασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, παιδότοπους, θέσεις στάθμευσης και λοιπά συνοδά έργα εξυπηρέτησης, εντός γηπέδων στην περιοχή «Ελαιώνα», Δημοτικής ενότητας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Π.Ε. Πειραιώς, της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ Α.Ε.Ε.». Η σχετική απόφαση έρχεται μετά και τις θετικές αποφάσεις των αρμόδιων Διευθύνσεων του υπουργείου Πολιτισμού για το έργο που θα υλοποιηθεί σε έκταση 51.846 τετραγωνικών μέτρων, ενώ επιπλέον, αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών στάθμευσης θα χρησιμοποιηθούν τρία οικόπεδα της εταιρείας, συνολικού εμβαδού 19.711 τ.μ..
Το έργο αφορά στην αλλαγή χρήσης, σε καθαιρέσεις τμημάτων και νέες διαρρυθμίσεις σε υφιστάμενα κτίσματα (βιομηχανικό συγκρότημα της πρώην εταιρίας «ΠΙΤΣΟΣ Α.Ε.»), επί των οδών Ανδρέα Καρκαβίτσα και Καναπιτσέρη. Οι επεμβάσεις στο υφιστάμενο κτιριακό συγκρότημα αποσκοπούν, όπως αναφέρεται «στην ανάπλαση ενός άδειου βιομηχανικού κελύφους και στην μετατροπή του σε ένα σύγχρονο κέντρο πολιτισμού, αγοράς, εστίασης και αναψυχής». Ειδικότερα, η νέα χρήση αφορά σε υπεραγορά, καταστήματα εστίασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και παιδότοπους.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Από τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος εγκρίθηκαν οι όροι για «την αλλαγή χρήσης και αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων κτιρίων, πρώην βιομηχανίας της ΠΙΤΣΟΣ Α.Ε., για την κατασκευή και λειτουργία υπεραγοράς, με καταστήματα εστίασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, παιδότοπους, θέσεις στάθμευσης και λοιπά συνοδά έργα εξυπηρέτησης, εντός γηπέδων στην περιοχή «Ελαιώνα», Δημοτικής ενότητας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Π.Ε. Πειραιώς, της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ Α.Ε.Ε.». Η σχετική απόφαση έρχεται μετά και τις θετικές αποφάσεις των αρμόδιων Διευθύνσεων του υπουργείου Πολιτισμού για το έργο που θα υλοποιηθεί σε έκταση 51.846 τετραγωνικών μέτρων, ενώ επιπλέον, αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών στάθμευσης θα χρησιμοποιηθούν τρία οικόπεδα της εταιρείας, συνολικού εμβαδού 19.711 τ.μ..
Το έργο αφορά στην αλλαγή χρήσης, σε καθαιρέσεις τμημάτων και νέες διαρρυθμίσεις σε υφιστάμενα κτίσματα (βιομηχανικό συγκρότημα της πρώην εταιρίας «ΠΙΤΣΟΣ Α.Ε.»), επί των οδών Ανδρέα Καρκαβίτσα και Καναπιτσέρη. Οι επεμβάσεις στο υφιστάμενο κτιριακό συγκρότημα αποσκοπούν, όπως αναφέρεται «στην ανάπλαση ενός άδειου βιομηχανικού κελύφους και στην μετατροπή του σε ένα σύγχρονο κέντρο πολιτισμού, αγοράς, εστίασης και αναψυχής». Ειδικότερα, η νέα χρήση αφορά σε υπεραγορά, καταστήματα εστίασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και παιδότοπους.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα