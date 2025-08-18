Σε αγοραστικό pause η Wall Street – Fed, Τραμπ και Ουκρανία σε πρώτο πλάνο
Οριακές μεταβολές στους δείκτες - Προσεκτικοί οι επενδυτές ενόψει του συμποσίου του Jackson Hole, με τις αγορές να προεξοφλούν μείωση επιτοκίων, τον Σεπτέμβριο - Υψηλό ενδιαφέρον και για την έκβαση των συνομιλιών για το Ουκρανικό
Η Wall Street ξεκίνησε συγκρατημένα την εβδομάδα που αναμένεται κρίσιμη για τα επόμενα βήματα της Fed, αλλά και με το γεωπολιτικό σκηνικό να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο δεδομένων των κρίσιμων συνομιλιών για το Ουκρανικό στο Λευκό Οίκο. Έτσι, μετά από μια σειρά ιστορικών υψηλών οι δείκτες κινήθηκαν υποτονικά.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones υποχώρησε οριακά κατά 0,08% στις 44.911 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε ανεπαίσθητη κάμψη 0,01% στις 6.449 μονάδες και ο Nasdaq κατάφερε τελικά να βρεθεί ανεπαίσθητα σε θετικό έδαφος στο +0,03% και τις 21.629 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις κέρδισαν έδαφος με το 10ετές να ανεβαίνει στο 4,341% και το 2ετές να φτάνει το 3,769%.
Η αμερικανική αγορά δεν φάνηκε σε πρώτη φάση να… συγκινείται ιδιαίτερα από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο πως κατάφερε ήδη να τερματίσει 6(!) πολέμους διεθνώς. Άλλωστε, ειδικά το θέμα του τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία που ήταν το μέγα διπλωματικό θέμα της ημέρας διεθνώς απομένει να φανεί, αν θα έχει την έκβαση που ο ίδιος επιθυμεί.
Δεν είναι τυχαίο ότι η αγορά αντέδρασε επιφυλακτικά στα όσα διέρρευσαν από τη σύνοδο της Αλάσκας, για τους όρους που βάζει ο Βλαντιμίρ Πούτιν για την επίτευξη ειρήνης και αναμένει συγκρατημένα την έκβαση των επαφών του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες. Μάλιστα, η τριμερής ανάμεσα σε Τραμπ, Ζελένσκι και Ευρωπαίους δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι το κλείσιμο της συνεδρίασης.
Εξάλλου, για τη Wall Street, το βλέμμα είναι κυρίως στραμμένο από τώρα στο μέγα καλοκαιρινό ραντεβού της Fed, το οικονομικό συμπόσιο του Jackson Hole, που ξεκινά στα τέλη της εβδομάδας, έχοντας – όπως πάντα – ως επίκεντρο την κατεύθυνση της αμερικανικής οικονομίας, αλλά και τις οικονομικές και νομισματικές προκλήσεις της εποχής.
Δεδομένης, μάλιστα, της αβεβαιότητας που υπάρχει για τα επόμενα βήματα της FOMC και τον ρυθμό επανεκκίνησης της νομισματικής πολιτικής, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για τα όσα θα δηλώσει ο Τζερόμ Πάουελ, στην κεντρική ομιλία του την ερχόμενη Παρασκευή.
Ο Πάουελ, στο τελευταίο του συμπόσιο ως επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, θα παρουσιάσει το νέο πλαίσιο πολιτικής της Fed, ήτοι τη στρατηγική που θα χρησιμοποιήσει για την επίτευξη των στόχων για τον πληθωρισμό και την απασχόληση και ελπίζεται να δώσει περισσότερες ενδείξεις για την κατεύθυνση του συμβουλίου ενόψει της συνεδρίασης του Σεπτεμβρίου.
«Προς το παρόν, η αγορά φαίνεται να στοιχηματίζει ότι τα σημάδια αδυναμίας στην αγορά εργασίας θα υπερισχύσουν του κινδύνου του πληθωρισμού στη συζήτηση για μείωση επιτοκίων», υποστήριξε ο Κρις Λάρκιν της E*Trade από Morgan Stanley.
«Αν η Fed πρόκειται να κόψει επιτόκια τον επόμενο μήνα, περιμένετε νύξεις από το Jackson Hole», τόνισε ο Σκοτ Ρεν του Wells Fargo Investment Institute.
Πλέον οι αγορές χρήματος δίνουν περίπου 80% πιθανότητες για μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, ενώ μερίδα επενδυτών ποντάρει ακόμα και σε περικοπή 50 μονάδων βάσης.
«Θα ήταν ανεύθυνο για τη Fed να προχωρήσει σε επιθετικές μειώσεις. Αυτό θα έκανε τη φούσκα μεγαλύτερη και θα δημιουργούσε πιο σοβαρά προβλήματα όταν σκάσει», προειδοποίησε ο Ματ Μάλεϊ της Miller Tabak.
Πάντως, η καλή εικόνα των αμερικανικών εταιρειών στηρίζει τις αποτιμήσεις., δεδομένου πως οι προβλέψεις για τα εταιρικά κέρδη “τρέχουν” με τον ταχύτερο ρυθμό σχεδόν τεσσάρων ετών.
Η Goldman Sachs, σε σημείωμα της, σχολίασε ότι οι εταιρείες του S&P 500 ξεπέρασαν τις προσδοκίες αυτό το τρίμηνο, χάρη στη μείωση του αντίκτυπου των δασμών και στην αποδυνάμωση του δολαρίου. «Το τρίμηνο χαρακτηρίστηκε από μία από τις μεγαλύτερες υπερβάσεις εταιρικών εκτιμήσεων στην ιστορία», έγραψε ο Ντέιβιντ Κόστιν, επικεφαλής στρατηγικής αμερικανικών μετοχών της Goldman.
Σε επίπεδο μετοχών, στη πρώτη γραμμή βρέθηκε η GoodRx, η οποία κατέγραψε άνοδο κατά περίπου 41% μετά την ανακοίνωση συνεργασίας με τη Novo Nordisk για την προσφορά των φαρμακευτικών προϊόντων Wegovy και Ozempic έναντι 499 δολαρίων το μήνα. Αναλόγως και η δανέζικη φαρμακευτική αποκόμισε σημαντικά κέρδη.
Μία ακόμη μετοχή που ξεχώρισε με εντυπωσιακή άνοδο ήταν η Dayforce, καθώς δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις εξαγοράς από την ιδιωτική επενδυτική εταιρεία Thoma Bravo, ενώ στις κερδισμένες ήταν η UnitedHealth έχοντας ωφεληθεί από την αποκάλυψη ότι η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ απέκτησε μερίδιο αξίας 1,6 δισ. δολαρίων στην εταιρεία ασφαλειών υγείας.
Αξιοσημείωτο και το μίνι ράλι της μετοχής της εταιρείας με ιδιωτικές λέσχες Soho House μετά την ανακοίνωση των σχεδίων της για απόσυρση από το χρηματιστήριο, στο πλαίσιο συμφωνίας ύψους 2,7 δισ. δολαρίων με την ξενοδοχειακή αλυσίδα MCR Hotels.
Ανάμεσα στις μετοχές με σημαντική πτώση ξεχώρισε αντιθέτως η Intel, μετά το ράλι της προηγούμενης εβδομάδας, μετά τις πληροφορίες ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάσει την πιθανότητα να αποκτήσει μερίδιο ύψους περίπου 10% στην εταιρεία ημιαγωγών.
Σημαντικές πιέσεις δέχτηκε επίσης η Meta Platforms, η Microsoft και η Amazon, λόγω της ευρύτερης πτωτικής τάσης στις Big Tech, ενώ σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε η Palo Alto Networks λόγω της επερχόμενης ανακοίνωσης τριμηνιαίων αποτελεσμάτων.
