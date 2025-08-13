Πετρέλαιο: «Καμπανάκι» του IEA – Κάνει λόγο για ιστορική υπερπροσφορά το 2026

Οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου αναμένεται να έρθουν αντιμέτωπες με ιστορικό πλεόνασμα, καθώς η αύξηση της ζήτησης επιβραδύνεται και η παραγωγή «εκτοξεύεται», σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας