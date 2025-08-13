ΕΚΤ: Τελική μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο – Αγορές και αναλυτές διχάζονται για τα επόμενα βήματα
Οι προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ μετατίθενται στον Δεκέμβριο, με τις αγορές να βλέπουν παύση μειώσεων και τους οικονομολόγους να εκτιμούν πιθανή τελευταία κίνηση φέτος
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αναμένεται να προχωρήσει στην επόμενη και πιθανότατα τελευταία μείωση επιτοκίων του τρέχοντος κύκλου τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg. Οι οικονομολόγοι μεταθέτουν τις εκτιμήσεις τους για νέα μείωση του κόστους δανεισμού κατά τρεις μήνες αργότερα σε σχέση με την έρευνα του Ιουλίου.
Με το επιτόκιο καταθέσεων τότε να διαμορφώνεται στο 1,75%, προβλέπουν ότι θα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο για εννέα έως δέκα μήνες, πριν μια ενίσχυση της ζήτησης ωθήσει την ΕΚΤ σε αντίστροφη πορεία.
