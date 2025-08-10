Το «φίδι» της τεχνητής νοημοσύνης: Πώς η Anaconda έφτασε σε αποτίμηση τα 1,5 δισ. δολάρια
Η Anaconda συγκέντρωσε 150 εκατ. δολάρια και αποτιμάται πλέον σε 1,5 δισ. δολάρια, ενισχύοντας την ομάδα και τις υπηρεσίες της, με στόχο να εξελιχθεί σε πλήρη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης βασισμένη στην Python
Η νεοφυής εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anaconda Inc. εξασφάλισε νέο γύρο χρηματοδότησης που την αποτιμά στα 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος.
Η εταιρεία, η οποία προσφέρει εργαλεία ανάπτυξης AI για προγραμματιστές και επιστήμονες δεδομένων, συγκέντρωσε πάνω από 150 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναμένεται να δώσει την Πέμπτη. Τον γύρο ηγήθηκε η Insight Partners, ενώ συμμετείχαν και άλλοι επενδυτές, όπως η κρατική Mubadala Investment Co. του Άμπου Ντάμπι.
