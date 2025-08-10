Το «φίδι» της τεχνητής νοημοσύνης: Πώς η Anaconda έφτασε σε αποτίμηση τα 1,5 δισ. δολάρια

Η Anaconda συγκέντρωσε 150 εκατ. δολάρια και αποτιμάται πλέον σε 1,5 δισ. δολάρια, ενισχύοντας την ομάδα και τις υπηρεσίες της, με στόχο να εξελιχθεί σε πλήρη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης βασισμένη στην Python