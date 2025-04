Nvidia: Πλήγμα $5,5 δισ. από το αμερικανικό «μπλόκο» εξαγωγών τσιπ AI στην Κίνα

Ζημία 5,5 δισ. δολαρίων προβλέπει η Nvidia λόγω νέων αμερικανικών δασμών στις εξαγωγές τσιπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα , προκαλώντας πτώση της μετοχής της στις μεταμεσονύκτιες αγορές.Σύμφωνα με το Bloomberg, η εταιρεία δήλωσε ότι το H20, τσιπ ειδικά σχεδιασμένο για την κινεζική αγορά ώστε να πληροί τις υπάρχουσες απαιτήσεις εξαγωγών, θα χρειάζεται πλέον ειδική άδεια.Οι ΗΠΑ επικαλέστηκαν τον κίνδυνο χρήσης του σε κινεζικό υπερυπολογιστή.Η μετοχή της υποχώρησε περίπου 6% στις τελευταίες συναλλαγές μετά την ανακοίνωση, οδηγώντας σε ένα ευρύ sell off των εταιρειών ημιαγωγών από τις ΗΠΑ έως την Ιαπωνία. Οι νοτιοκορεάτικες εταιρείες κατασκευής τσιπ Samsung Electronics Co. και SK Hynix Inc. υποχώρησαν κατά περίπου 3%, ενώ η Advanced Micro Devices Inc. που ανταγωνίζεται την Nvidia στην αγορά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης υποχώρησε επίσης.Οι νέοι δασμοί είναι από τις πιο σαφείς ενδείξεις μέχρι στιγμής ότι ο Τραμπ θα παραμείνει στην πορεία των προσπαθειών της Ουάσινγκτον να περιορίσει τις φιλοδοξίες της Κίνας στον τομέα των ημιαγωγών και της τεχνητής νοημοσύνης. Η ομάδα του διερευνούσε ένα τέτοιο βήμα από την αρχή της διακυβέρνησης, ανέφερε το Bloomberg News τον Ιανουάριο, συνεχίζοντας τις συζητήσεις που ξεκίνησαν επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν.