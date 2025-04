Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την εργασία – Η Gen Z δείχνει τον δρόμο

Κλείσιμο

Η Generation Z, η οποία σταδιακά κυριαρχεί στο παγκόσμιο εργατικό δυναμικό, επαναπροσδιορίζει το μέλλον της εργασίας. Η νέα έκθεση του ManpowerGroup, με τίτλο “World of Work for Generation Z in 2025”, φωτίζει τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις της γενιάς που γεννήθηκε από το 1996 έως το 2012. Η μελέτη βασίζεται σε δεδομένα από 16 χώρες και πάνω από 12.000 εργαζομένους, αποτυπώνοντας τον τρόπο που οι «Zoomers» δρουν και αντιδρούν σε μια αγορά που αλλάζει ριζικά λόγω πανδημίας, αυτοματοποίησης και γεωπολιτικών εντάσεων.Η Gen Z, η οποία εκτιμάται πως θα αποτελεί το 1/3 του εργατικού δυναμικού έως το 2030, εισέρχεται στον εργασιακό χώρο με απαιτήσεις για ευημερία, ισχυρό σκοπό και τεχνολογική προσαρμογή. Ωστόσο, σύμφωνα με το «Παγκόσμιο Βαρόμετρο Ανθρώπινου Δυναμικού 2024», 47% δηλώνουν ότι σκέφτονται να αποχωρήσουν από την τρέχουσα εργασία τους εντός έξι μηνών, ενώ εμφανίζονται αβέβαιοι για την ικανότητά τους να βρουν νέες ευκαιρίες που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους.Αντίδραση εργοδοτών και οι νέες στρατηγικές προσέλκυσηςΟι εργοδότες καλούνται να αναθεωρήσουν τις πολιτικές τους ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτής της γενιάς. Στρατηγικές όπως η αναβάθμιση τεχνολογικών εργαλείων (76%), η προώθηση της ευημερίας (75%), η παροχή ευελιξίας στο ωράριο (73%) και η προσφορά ευκαιριών εξέλιξης (73%) κερδίζουν έδαφος. Ταυτόχρονα, η Gen Z δείχνει εξοικείωση με μοντέλα τηλεργασίας, υβριδικής απασχόλησης και εργασίας με τεχνολογίες AI.Η ικανότητά τους να μετακινούνται ανάμεσα σε διαφορετικούς ρόλους και να μεταφέρουν δεξιότητες κρίνεται καθοριστική για την ανθεκτικότητα τους σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Παράλληλα, τα ποσοστά άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης είναι υψηλότερα από κάθε άλλη γενιά, με το 52% των Zoomers να δηλώνει ότι βιώνει καθημερινά υψηλά επίπεδα άγχους, έναντι μόλις 33% στους Baby Boomers.Απαιτήσεις, προοπτικές και το έλλειμμα προετοιμασίαςΗ Gen Z βρίσκεται ήδη σε φάση υπερίσχυσης αριθμητικά των Baby Boomers, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες ένταξης, κυρίως λόγω έλλειψης mentoring και επαφής με την οργανωσιακή κουλτούρα. Μόλις το 35% δηλώνει ενεργή εργασιακή δέσμευση, σύμφωνα με τη Gallup, ενώ το 34% φοβάται απόλυση και το 59% αναζητά θέσεις εργασίας λιγότερο ευάλωτες στην AI. Η ύπαρξη σκοπού στον ρόλο είναι κομβική για το 86% των ερωτηθέντων, επιβεβαιώνοντας τη μετάβαση από μια κουλτούρα «δουλειάς για το μισθό» σε μια κουλτούρα νοήματος και αξιών.Ταυτόχρονα, το 45% δηλώνει ανοιχτό σε μικρές δουλειές ή πρότζεκτ για να εξελίξει τις δεξιότητές του, ενώ το 42% θεωρεί ότι η εκπαίδευση εντός εργασίας είναι το αποτελεσματικότερο εργαλείο μάθησης. Παρ’ όλα αυτά, το 40% των εργοδοτών δηλώνει ότι οι νέοι απόφοιτοι δεν είναι έτοιμοι για την αγορά, με το 70% να εντοπίζει κενά στην εργασιακή ηθική.Ωστόσο, υπάρχουν και θετικές πρωτοβουλίες: το 28% των εργοδοτών επενδύει ενεργά στην κατάρτιση της Gen Z, ενώ πάνω από το 50% των ασκούμενων προσλαμβάνεται τελικά ως μόνιμο προσωπικό, δείχνοντας ότι με τις κατάλληλες δομές, η μετάβαση μπορεί να γίνει ομαλά. Η επαγγελματική προσαρμοστικότητα, η τεχνολογική ευχέρεια και η ανάγκη για νόημα καθιστούν τη Gen Z πυλώνα του μέλλοντος της εργασίας, εφόσον οι επιχειρήσεις κινηθούν με ταχύτητα και ενσυναίσθηση.ManpowerGroup και Junior Achievement: Χτίζοντας τη Νέα Γενιά ΗγετώνΟ όμιλος ManpowerGroup στηρίζει ενεργά τη συνεργασία με τη Junior Achievement (JA), μία από τις κορυφαίες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις παγκοσμίως, που προσφέρει βιωματικά προγράμματα επιχειρηματικότητας, επαγγελματικής ετοιμότητας και χρηματοοικονομικής παιδείας σε νέους, περιλαμβάνοντας και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η JA έχει προταθεί τρεις φορές για το Νόμπελ Ειρήνης για τη συνεισφορά της.Το 2024, οι δύο οργανισμοί συνεργάστηκαν σε παγκόσμιες πρωτοβουλίες για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, προσφέροντας προγράμματα shadowing, προετοιμασία για συνεντεύξεις και hackathons. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ GEN-E, ο ManpowerGroup απονέμει το βραβείο Ready for Work Award, που συνοδεύεται από 12μηνη καθοδήγηση για τους νικητές.