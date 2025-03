Οι δημοσκοπήσεις που τσούζουν (όλους), το χοντρό πακέτο (25 δισ. ευρώ) για την άμυνα, το παρασκήνιο με Βορίδη, ο Σκλαβενίτης και η Πίτσος

-Επιδόσεις-ρεκόρ, υπερβαίνοντας κατά πολύ τους στόχους που είχαν τεθεί, εμφάνισε πέρυσι ο ΟΠΑΠ σε μια χρονιά που είχε απ' όλα (Euro, ευνοϊκά αποτελέσματα για το sportsbook, μεγάλη άνοδο στο online). Ήδη αναλυτές και επενδυτές κοιτούν ποια μπορεί να είναι η αναμενόμενη πορεία για το 2025. Η διοίκηση έχει βέβαια μεριμνήσει και μια από τις κινήσεις που αναμένεται να γίνουν είναι η διάθεση του Eurojackpot και στο ίντερνετ καθώς η διοίκηση έλεγε στους αναλυτές πως το παιχνίδι ετοιμάζεται να προσφερθεί online το καλοκαίρι. Σημειωτέον πως προ τριμήνου η άδεια που αποκτήθηκε από τον ΟΠΑΠ για το Eurojackpot πέρα από τα επίγεια μέσα (πρακτορεία) επεκτάθηκε ώστε να καλύπτει και τη διαδικτυακή διεξαγωγή του. Ο ΟΠΑΠ έχει την αποκλειστική άδεια διεξαγωγής του παιχνιδιού μέχρι το 2034 αποκτώντας την άδεια από την ελληνική κυβέρνηση τον Νοέμβριο του 2022, ενώ τέθηκε σε ισχύ πέρυσι τον Μάρτιο όταν έγινε η πρώτη κλήρωση του Eurojackpot στη χώρα μας. Χθες ο ΟΠΑΠ -με τον αέρα των ισχυρών αποτελεσμάτων, αλλά και της υψηλής μερισματικής απόδοσης που προσφέρει- βρέθηκε στα 17,60 ευρώ, που αποτελούν ρεκόρ 16ετίας (Σεπτέμβριος 2009).Τα κέρδη και το μέρισμα-Οι εξηγήσεις, οι προβλέψεις και η ανάλυση των οικονομικών μεγεθών που έδωσε η διοίκηση του ΟΠΑΠ στους οικονομικούς αναλυτές, χθες το μεσημέρι, προφανώς ικανοποίησαν την αγορά η οποία ανέβασε και πάλι την κεφαλαιοποίηση πάνω από τα 6,5 δισ. ευρώ με άνοδο +2,68% στα 17,6€ τη μετοχή. Με απλά λόγια η διοίκηση εξήγησε τα ανώτατα περιθώρια ανάπτυξης των εργασιών τα οποία σε μεγάλο βαθμό συμβαδίζουν με την ανάπτυξη της οικονομίας ενώ αυξάνονται συστηματικά τα on line παιχνίδια του ΟΠΑΠ που συνεισφέρουν πλέον το 1/3 των εσόδων του Οργανισμού. Ο ΟΠΑΠ διαθέτει ρευστότητα, ακυρώνει τις μετοχές που έχει ήδη αγοράσει με buy back, ενώ η διοίκηση ανέφερε ότι θα εξετάζει τι θα κάνει με το share buyback. Και επειδή οι καθαροί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, η διοίκηση ανέφερε πως προτίθεται να συνεχίσει την ελκυστική μερισματική πολιτική προς τους μετόχους.Πράσινο στον Σκλαβενίτη για την Πίτσος-Mε δύο ειδικότερους όρους και συγκεκριμένα να εξεταστεί η δυνατότητα διατήρησης της επιγραφής «ΠΙΤΣΟΣ» in situ καθώς και να δημιουργηθεί μουσειακός χώρος που θα φιλοξενεί την ιστορία του συγκροτήματος, ενέκριναν οι αρχές του υπουργείου Πολιτισμού την οριστική μελέτη για το νέο project στο πρώην βιομηχανικό συγκρότημα της Πίτσος στον Ελαιώνα που έχει περάσει στον Σκλαβενίτη. Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, η οριστική μελέτη με «αλλαγή χρήσης σε υπεραγορά, καταστήματα εστίασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και παιδότοπο, αναδιαμόρφωση τμήματος οροφής κτηρίου κ.τ.λ. εγκρίνεται διότι οι προτεινόμενες επεμβάσεις δεν αλλοιώνουν το βιομηχανικό κτηριακό συγκρότημα και βελτιώνουν την προσβασιμότητα προς αυτό και τον περιβάλλοντα χώρο του». Στη μελέτη περιλαμβάνονται ακόμη οι ενισχύσεις φέροντος οργανισμού, η καθαίρεση βοηθητικών κτισμάτων, η αλλαγή όψεων αλλά και οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις του κτιριακού συγκροτήματος του πρώην εργοστασίου ΠΙΤΣΟΣ Α.Ε. (PITSOS), που βρίσκεται επί των οδών Αν. Καρκαβίτσα 1 και Καναπιτσερί 7 στην περιοχή του Ελαιώνα, στον Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.Οι… κατουρίστρες-Και περνάμε στις ΑΠΕ για να αναφέρω πως είναι γνωστό ότι τα τοπωνύμια στην Ελλάδα διακρίνονται αρκετές φορές για την… ευρηματικότητά τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, όταν δεν υπάρχει και εναλλακτική «επίσημη» ονομασία, είναι και μονόδρομος για τον χωρικό προσδιορισμό ενός γεωγραφικού σημείου. Κάπως έτσι, φαντάζομαι, θα προέκυψε και η δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 14,24 MW, στη θέση… “Κατουρίστρες 2”, της Τοπικής Κοινότητας Εξάρχου, του Δήμου Γρεβενών. Καταρχάς, για να υπάρχουν “Κατουρίστρες 2”, κάπου εκεί κοντά υπάρχουν και οι… «Κατουρίστρες 1», όπου επίσης λειτουργεί φωτοβολταϊκός σταθμός. Όπως και να έχει, με αυτή την ονομασία εκδόθηκε από το ΥΠΕΝ «Πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα για την επέμβαση επί δημόσιας δασικής εν γένει έκτασης του άρθρου 3 του Ν. 998/79 ως ισχύει, εμβαδού 544.630,91 τ.μ., για την υλοποίηση και εγκατάσταση του έργου: «Φωτοβολταϊκό Πάρκο, ισχύος 14,24 MW, στη θέση “Κατουρίστρες 2”». Ε, τουλάχιστον όταν θα γίνει το φωτοβολταϊκό η έκταση θα αποκτήσει και… άλλη χρήση.Η πρόσληψη CFO στην ΕΥΔΑΠ δεν είναι μια εύκολη δουλειά-Έχουν περάσει αρκετοί μήνες από την ημέρα που η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ διαπίστωσε την ανάγκη να υπάρχει ένας Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών (CFO) στον Όμιλο. Επειτα από πολλές προσπάθειες και διαπραγματεύσεις με τους συνδικαλιστές, η διοίκηση ξεκίνησε διαδικασία ανεύρεσης ικανού στελέχους από την αγορά, προσφεύγοντας στις υπηρεσίες του γραφείου της Egon Zehnder στην Αθήνα. Μετά λοιπόν τις σχετικές διαδικασίες επιλογής, η Egon κατάρτισε short list των υποψηφίων CFO για την ΕΥΔΑΠ και φαινόταν ότι επιτέλους τελειώνει το σήριαλ. Ωστόσο, τώρα η διοίκηση «άνοιξε» την εσωτερική διαδικασία, δηλαδή απευθύνθηκε στα στελέχη της ΕΥΔΑΠ που πιστεύουν ότι έχουν τα προσόντα και τη διάθεση να εκπληρώσουν αυτή την αποστολή. Ετσι, για τις επόμενες 15 μέρες θα καταρτιστεί ο «εσωτερικός κατάλογος» υποψηφίων, για να συγκριθεί με τη short list της Egon Zehnder και τελικά να αποκτήσει ο Όμιλος της ΕΥΔΑΠ έναν CFO.Νέες γερμανικές business (αμυντική βιομηχανία) στην Ελλάδα-Ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα» Νίκος Κωστόπουλος δεν άργησε να βρει δουλειά. Ανέλαβε Management Executive Director στην εταιρεία Endeavor Integrated Solutions του Γιώργου Κοκκάλα. Η Endeavor Integrated Solutions εκπροσωπεί 3 μεγάλους γερμανικούς ομίλους στον χώρο της αμυντικής βιομηχανίας. Την Diehl Defense GmbH & Co. KG που είναι εταιρεία κατασκευής όπλων με έδρα το Überlingen. Τη Eurospike η οποία έχει 3 βασικούς μετόχους, τη μεγάλη Rheinmetall, την Diehl, αλλά και την ισραηλινή Rafael με τους γνωστούς πυραύλους. Η τρίτη εταιρεία που εκπροσωπεί η Endeavor Integrated Solutions, είναι η Ramsis με τους γνωστούς πυραύλους RAM η οποία ανήκει κατά 50% στην Diehl και κατά 50% την MBDA η οποία κατασκευάζει τους διαβόητους πυραύλους Meteor. H Endeavor Integrated Solutions του Γιώργου Κοκκάλα ασχολείται και με ναυτιλιακές εργασίες, διαχείριση ναυπηγείων κ.λπ. Σήμερα όμως που η Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία παίρνει μια νέα δυναμική, τα σχέδια επεκτείνονται στην άμυνα, ξεκινώντας από τον περιβόητο «Θόλο» ( ή «Ασπίς Αχιλλέως» όπως προτιμούν στο ΥπΕθΑ).Παιχνίδια διαχείρισης κερδών στο Χρηματιστήριο-Την ώρα που ο γερμανικός Δείκτης DAX κατέγραφε απώλειες -1,43%, στην Αθήνα ο Γενικός Δείκτης πραγματοποιούσε μία ακόμη εντυπωσιακή πιρουέτα, πάντα με τη βοήθεια των τραπεζών. Μέχρι αργά το μεσημέρι, ο Γενικός Δείκτης υποχωρούσε στις 1.689,89 μονάδες (-0,67%) αλλά στις τελευταίες ώρες της συνεδρίασης κέρδισε όλο το χαμένο έδαφος κι έκλεισε στις 1.702,82 μονάδες (+0,09%), απλά γιατί μπορούσε. Η αξία των συναλλαγών, σταθερά πάνω από τα 200 εκατ. ευρώ (207 εκατ. €) με 11,4 εκατ. € σε πακέτα. Τα θεσμικά κεφάλαια αυξάνονται και πληθύνονται, το Ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων άγγιξε πια τα 24 δισ. € αφού οι Έλληνες αποταμιευτές αγοράζουν μερίδια Α/Κ αξίας 140-150 εκατ. ευρώ την εβδομάδα. Όση ώρα οι τραπεζικές μετοχές ταλαιπωρούνταν με τα βραχυπρόθεσμα παιχνίδια ενόψει της σημερινής triple witching day στο Χρηματιστήριο Παραγώγων, ο ΟΠΑΠ στήριζε τον Δείκτη με κέρδη +2,68% στα 17,6 ευρώ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεπερνούσε τα 19 ευρώ (19,1) με +1,81%, ο Σαράντης (+1,75%) ανέκαμπτε από τις απώλειες των προηγούμενων ημερών, ενώ ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (+1,47%) απεγκλώβιζε και τους τελευταίους πιστούς από τη δημόσια εγγραφή στα 9 ευρώ. Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (+1,35%) στα 2,25 ευρώ. Στην Εναλλακτική Αγορά, μια προσυμφωνημένη συναλλαγή 1,6 εκατ. μετοχών της Real Consulting αξίας 5,6 εκατ. ευρώ εντυπωσίασε την αγορά. Το πακέτο αντιστοιχεί στο 7,44% του μετοχικού της κεφαλαίου και η μετοχή σκαρφάλωσε στα 4,15€ (+4,27%).Το βαρύ φορτίο των εξοπλισμών θα πνίξει την ανάπτυξη στην ΕΕ-Η Κριστίν Λαγκάρντ ακολούθησε τα βήματα του Αμερικανού ομολόγου της δηλώνοντας ότι η αβεβαιότητα στην οικονομία είναι τόσο μεγάλη που δεν επιτρέπει προβλέψεις για την πορεία των επιτοκίων. Η Ευρώπη δεν έχει τους δασμούς του Τραμπ να επιβαρύνουν το κόστος ζωής των πολιτών της, έχει όμως το βαρύ φορτίο των εξοπλισμών. Ακόμη κι αν υπάρξουν λογιστικά τερτίπια, για να μην υπολογιστεί το κόστος των εξοπλισμών στα δημοσιονομικά μεγέθη της Ευρωζώνης, η αλήθεια είναι ότι η Άμυνα κοστίζει. Κοστίζει σε μισθούς περισσότερων στρατιωτικών, σε λειτουργικά κόστη, καύσιμα, αναλώσιμα και ασκήσεις, σε λεφτά που η Ευρώπη θα έπρεπε να επενδύσει για να καλύψει το ανταγωνιστικό της μειονέκτημα. Η Ευρωζώνη θα εκδώσει πολλά ομόλογα και θα βιώσει το «crowding effect», το φαινόμενο όπου ο υπερδανεισμός των κρατών πνίγει την οικονομική ανάπτυξη. Ο Τζερόμ Πάουελ μπορεί να μην ανακοίνωσε μείωση των επιτοκίων του δολαρίου, έδωσε όμως ανάσες ρευστότητας στην οικονομία, μειώνοντας -θεαματικά- από 25 σε 5 τα δισεκατομμύρια των ομολόγων που δεν θα ανανεώνει. Στην Αμερική, η κυβέρνηση κόβει δαπάνες, η Κεντρική Τράπεζα διοχετεύει πολύ προσεκτικά τη ρευστότητα περιμένοντας το νέο δασμολόγιο του Τραμπ. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει συντονισμός δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής.Η δολοφονία Κένεντι και η ταχύτητα της Τεχνητής Νοημοσύνης-Τα αποχαρακτηρισμένα αρχεία του Τζον Φ. Κένεντι -τα οποία δημοσιεύτηκαν στις 19 Μαρτίου 2025- αποτελούνται από 80.000 σελίδες. Η επεξεργασία και η ανάλυση αυτού του ογκώδους υλικού ολοκληρώθηκε αστραπιαία, χάρη στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Η «xAI Analyzer» επεξεργάστηκε και τις 80.000 σελίδες μέσα σε 48 ώρες, με εκπληκτικό ρυθμό κατανόησης: 1.700 σελίδες/ώρα. Εντόπισε 3.214 αναφορές σε "άγνωστους διπλωμάτες". Αν δεν υπήρχε η Τεχνητή Νοημοσύνη, 100 αναλυτές θα χρειάζονταν πάνω από πεντακόσιες (500!) ημέρες για την ανάγνωση και αποκωδικοποίηση των εγγράφων. Η τεχνολογία επιτάχυνε τη διαδικασία 250 φορές, αποκαλύπτοντας 1.892 κωδικοποιημένες λέξεις για μυστικές επιχειρήσεις. Παρόλο που η δολοφονία του Κένεντι το 1963 τροφοδοτεί θεωρίες συνωμοσίας ακόμα και σήμερα, τα αρχεία αποκαλύπτουν ένα σημαντικό στοιχείο: ο Λι Χάρβεϊ Οσβαλντ είχε επαφές με τις πρεσβείες της Κούβας και της Ρωσίας στο Μεξικό, τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 1963, λίγες εβδομάδες πριν από το γεγονός. Από το Ντάλας του ’63 μέχρι το σήμερα, η Τεχνητή Νοημοσύνη μετατρέπει τα αρχεία σε χρυσωρυχείο πληροφοριών, φωτίζοντας μια ιστορία που συνεχίζει να μας στοιχειώνει.Πηγή: newmoney.gr