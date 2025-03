Premium Banking: Αυτή είναι η τραπεζική σχέση σήμερα, προσωπική εξυπηρέτηση και προνόμια που σας αξίζουν

Κλείσιμο

Τι είναι το Premium Banking;Το Premium Banking απευθύνεται σε πελάτες με αυξημένες τραπεζικές ανάγκες και υψηλή κατοχή σε καταθετικά ή επενδυτικά κεφάλαια.Premium Banking: Η τραπεζική σχέση σήμεραΣτο Premium Banking της Εθνικής Τράπεζας η τραπεζική εμπειρία αναβαθμίζεται σε μία σχέση αξίας για τον πελάτη, με εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και με μία σειρά από προνόμια που αναβαθμίζουν την καθημερινότητά του.• Προσωποποιημένη εξυπηρέτησηΚάθε πελάτης έχει τον Προσωπικό Συνεργάτη Premium Banking, που με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία αποτελεί τον σύμμαχό του στην επίτευξη των στόχων του. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει μέσω ραντεβού σε Κατάστημα ή video banking. Επιπλέον, μέσω της Premium Line, οι πελάτες εξυπηρετούνται χωρίς αναμονή, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα.• Ενημέρωση για τις τάσεις της αγοράς & επενδυτικές επιλογέςΜε το εβδομαδιαίο επενδυτικό newsletter και το τριμηνιαίο My Premium View, οι πελάτες ενημερώνονται έγκυρα και έγκαιρα για τις εξελίξεις στις αγορές και τις διαθέσιμες επενδυτικές επιλογές.• Αναβάθμιση στις καθημερινές σας συναλλαγές και επιπλέον επιβράβευσηΗ Premium Debit Mastercard εξασφαλίζει ευκολία στις συναλλαγές και επιβράβευση σε κάθε χρήση. Παράλληλα, το πρόγραμμα Premium Go For More προσφέρει επιπλέον πόντους σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, αναβαθμίζοντας τη συνολική τραπεζική εμπειρία.• Αποκλειστικές συνεργασίες & προνομιακή τιμολόγηση