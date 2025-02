Μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες και κορυφαίο δίκτυο 5G: Το WORLD PASS powered by Telekom ταξίδεψε σε Αυστρία και Ουγγαρία

Sponsored ContentΗ COSMOTE, ως μέλος του Ομίλου Telekom, προσέφερε σε συνολικά 8 συνδρομητές της μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία μέσω του WORLD PASS powered by Telekom, επιτρέποντάς τους να εξερευνήσουν την Αυστρία και την Ουγγαρία με τον πιο σύγχρονο και συνδεδεμένο τρόπο. Εξερεύνησαν τον πολιτισμό, την αρχιτεκτονική και τη γαστρονομία των δύο χωρών, ενώ παράλληλα απόλαυσαν την κορυφαία ποιότητα του 5G δικτύου της Telekom.Στο ταξίδι του WORLD PASS powered by Telekom στην Αυστρία, οι πρώτοι 4 τυχεροί νικητές εξερεύνησαν τη Βιέννη, περιηγήθηκαν σε εμβληματικά σημεία, όπως ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Στεφάνου και το «Καφέ Τσεντράλ», γεύτηκαν παραδοσιακά αυστριακά φαγητά και απόλαυσαν ένα κλασικό κονσέρτο στο εμβληματικό Ανάκτορο Σενμπρούν. Επιπλέον, επισκέφθηκαν το Γκρατς και περιηγήθηκαν στο ιστορικό κέντρο του, ενώ το ταξίδι έκλεισε πίσω στη Βιέννη, με μια ιδιαίτερη εμπειρία με workshop σοκολατοποιΐας στο «Chocolate Museum» και ένα γεύμα στον Πύργο του Δούναβη, απολαμβάνοντας την πανοραμική θέα της αυστριακής πρωτεύουσας.Στην Ουγγαρία, η εμπειρία απέκτησε ακόμη πιο δυναμικό χαρακτήρα, με δραστηριότητες που συνδύασαν την τοπική κουλτούρα και την περιπέτεια. Οι συμμετέχοντες ανακάλυψαν τη γαστρονομία της Βουδαπέστης μέσω ενός exclusive wine tasting, ενώ στο Szilvásvárad βίωσαν την αδρεναλίνη της οδήγησης τετρακίνητων οχημάτων σε απαιτητικά μονοπάτια. Η εξερεύνηση συνεχίστηκε στην ιστορική Βουδαπέστη, με επισκέψεις σε κομβικά σημεία όπως η Πλατεία Ηρώων και ο Λόφος Γκέλερτ, πριν την ολοκλήρωση του ταξιδιού με μια κρουαζιέρα στον Δούναβη.Καθ’ όλη τη διάρκεια των περιηγήσεων, το 5G δίκτυο της Telekom διασφάλισε απρόσκοπτη συνδεσιμότητα, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις εμπειρίες τους σε πραγματικό χρόνο, να πραγματοποιήσουν βιντεοκλήσεις και να παραμείνουν δικτυωμένοι χωρίς περιορισμούς.Συνοδοιπόρος στα δύο ταξίδια ήταν και ο κωμικός Φάνης Λαμπρόπουλος, που με το αστείρευτο χιούμορ του πρόσφερε μια άλλη διάσταση στο ταξίδι, κάνοντάς τις στιγμές ακόμα πιο ξεχωριστές και ευχάριστες.Με τα ταξίδια σε Αυστρία και Ουγγαρία ολοκληρώθηκε ένας κύκλος 4 ταξιδιών (τα άλλα 2 ήταν σε Τσεχία και Κροατία) του WORLD PASS powered by Telekom σε χώρες που δραστηριοποιείται η Telekom. Οι τυχεροί συνδρομητές COSMOTE που βρέθηκαν στα ταξίδια, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες, να γνωρίσουν από κοντά τέσσερις ιστορικές ευρωπαϊκές χώρες και φυσικά να απολαύσουν το κορυφαίο δίκτυο της Telekom!Πηγή: Newmoney.gr