Οι Pantera έρχονται Αθήνα: Η άνοδος, η τραγωδία και η νέα εποχή μιας ιστορικής μπάντας
Πώς έφτασαν από το Τέξας, στην κορυφή του metal κόσμου
Η ανακοίνωση της πρώτης εμφάνισης των Pantera στην Ελλάδα αποτελεί ένα σπουδαίο γεγονός για τους φίλους του metal. Μια μπάντα που καθόρισε τον σύγχρονο ήχο και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική ιστορία, έρχεται έστω και σε μία διαφορετική εκδοχή της, για να συναντήσει το ελληνικό κοινό, στις 9 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού.
Η πορεία των Pantera είναι μια ιστορία μεταμόρφωσης, επιμονής, δημιουργικής έκρηξης, αλλά και τραγωδίας. Σχηματίστηκαν το 1981 στο Άρλινγκτον του Τέξας από τους αδελφούς Dimebag Darrell Abbott (κιθάρα) και Vinnie Paul Abbott (ντραμς). Μαζί τους ήταν αρχικά ο Rex Brown (μπάσο) και διάφοροι τραγουδιστές, μέχρι την ένταξη του Phil Anselmo στα τέλη της δεκαετίας του ’80.
Στα πρώτα τους χρόνια, έπαιζαν glam/ hair metal, επηρεασμένοι από μπάντες όπως οι Van Halen, οι Kiss και οι Mötley Crüe. Κυκλοφόρησαν τέσσερις δίσκους με αυτό το ύφος, τους οποίους αργότερα σχεδόν αποκήρυξαν. Ήταν μια περίοδος αναζήτησης ταυτότητας, απαραίτητη όμως για την επόμενη, καθοριστική στροφή.
Η ένταξη του Phil Anselmo στους Pantera άλλαξε τα πάντα. Με πιο επιθετικά φωνητικά και σκοτεινή αισθητική, η μπάντα άρχισε να απομακρύνεται από το glam και να στρέφεται προς έναν πιο σκληρό ήχο. Το 1990 κυκλοφόρησαν το Cowboys from Hell, ένα δίσκο ορόσημο. Εδώ γεννήθηκε ουσιαστικά το groove metal. Βαριά riffs, γρήγοροι ρυθμοί, aggressive φωνητικά και τεράστια ενέργεια. Ακολούθησαν τα θρυλικά άλμπουμ Vulgar Display of Power, Far Beyond Driven, The Great Southern Trendkill και Reinventing the Steel.
Οι Pantera εξελίχθηκαν σε μία από τις μεγαλύτερες metal μπάντες των ’90s στις ΗΠΑ, χωρίς ποτέ να γίνουν mainstream. Ξεχώρισαν για την αυθεντικότητά τους, τις εκρηκτικές συναυλίες τους και φυσικά επειδή συνδύασαν την τεχνική και με το συναίσθημα.
Ο Dimebag Darrell Abbott μεγάλωσε σε μια οικογένεια που αγαπούσε τη μουσική. Ο πατέρας του ήταν παραγωγός country και ενθάρρυνε από νωρίς τόσο τον ίδιο όσο και τον αδελφό του, Vinnie Paul, να ασχοληθούν επαγγελματικά. Αρχικά, ο Dimebag ήθελε να γίνει ντράμερ. Όταν όμως είδε ότι ο Vinnie είχε μεγαλύτερη φυσική κλίση στα τύμπανα, στράφηκε οριστικά στην κιθάρα. Από έφηβος εντυπωσίαζε με την τεχνική του. Το παρατσούκλι “Diamond Darrell” (αργότερα “Dimebag”) προέκυψε από την εποχή του glam metal, όταν η μπάντα φορούσε εντυπωσιακά ρούχα και είχε πιο λαμπερή εικόνα.
Η γέννηση του groove metal
Dimebag Darrell: Η ζωή, η καριέρα και η τραγική νύχτα που συγκλόνισε το metal
Υπήρξε ίσως ο πιο αγαπητός κιθαρίστας του metal. Πέρα από τις ικανότητές του, ο Dimebag ήταν γνωστός για την αγάπη του για τους fans και το χιούμορ του. Συχνά έμενε ώρες μετά τα live για να υπογράψει αυτόγραφα, να φωτογραφηθεί και να μιλήσει με τον κόσμο. Πολλοί μουσικοί έχουν δηλώσει ότι ήταν από τους πιο προσιτούς ανθρώπους στη σκηνή. Δεν έβλεπε τη μουσική ως μέσο φήμης ή προβολής, αλλά ως κοινή εμπειρία.
Μετά τη διάλυση των Pantera το 2003, ο Dimebag και ο Vinnie δημιούργησαν τους Damageplan, μαζί με τον Patrick Lachman και τον Bob Zilla. Το συγκρότημα κυκλοφόρησε το άλμπουμ New Found Power (2004) και ξεκίνησε περιοδεία. Παρότι δεν έφτασαν τη φήμη των Pantera, το project είχε θετική ανταπόκριση και θεωρούνταν ένα νέο ξεκίνημα για τα αδέλφια Abbott. Κανείς όμως δε μπορούσε να φανταστεί τι θα ακολουθούσε.
Το βράδυ της 8ης Δεκεμβρίου 2004, οι Damageplan έπαιζαν στο Alrosa Villa, ένα μικρό μαγαζί στο Columbus του Οχάιο. Το live μόλις είχε ξεκινήσει, η μπάντα είχε παίξει λιγότερο από δύο λεπτά. Ο Nathan Gale, ένας πρώην πεζοναύτης 25 ετών, μπήκε στο χώρο με όπλο, ανέβηκε στη σκηνή ανενόχλητος, πλησίασε τον Dimebag και τον πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι. Έπειτα συνέχισε να πυροβολεί τυχαία, σκοτώνοντας ακόμα τρία άτομα, ενώ αρκετοί τραυματίστηκαν σοβαρά. Το κοινό αρχικά πίστεψε ότι ήταν μέρος του show. Η πραγματικότητα έγινε αντιληπτή μέσα σε δευτερόλεπτα. Ένας αστυνομικός, ο James Niggemeyer, έφτασε στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά. Μπαίνοντας από την πίσω είσοδο, είδε τον Gale να κρατά ακόμα όμηρο έναν άνθρωπο στη σκηνή. Χωρίς δεύτερη σκέψη, τον πυροβόλησε στο κεφάλι με καραμπίνα, σκοτώνοντάς τον ακαριαία.
Σύντομα κυκλοφόρησαν διάφορες θεωρίες συνωμοσίας. Όπως ότι ο Gale ήταν πρώην μέλος των Pantera, ότι είχε εμμονή με τον Anselmo, ότι τον οδήγησε σε αυτή την κίνηση η διάλυση της μπάντας ή ότι η δολοφονία του Dimebag ήταν πολιτικά υποκινούμενη. Ωστόσο στην πραγματικότητα, ο Gale φαίνεται πως είχε ψυχωτικά επεισόδια και παραληρηματικές ιδέες. Η επίσημη εκδοχή είναι ότι ο Nathan Gale έπασχε από σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και παρουσίαζε εμμονή με τους Pantera, ενώ τις ημέρες πριν τη δολοφονία, είχε δείξει σημάδια πλήρους αποσύνδεσης από την πραγματικότητα.
Ο θάνατος του Dimebag προκάλεσε παγκόσμιο σοκ. Καλλιτέχνες όπως οι Metallica και ο Ozzy Osbourne, μίλησαν δημόσια για την απώλειά του. Στην κηδεία του η προσέλευση ήταν τεράστια. Τον έθαψαν μαζί με την αγαπημένη του κιθάρα Dean ML, δώρο του Eddie Van Halen. Ο Dimebag Darrell έφυγε στα 38 του, στο απόγειο της δημιουργικότητάς του. Δεν πρόλαβε να δει την αναγνώριση που θα ερχόταν αργότερα, ούτε την επιστροφή των Pantera στη σκηνή. Όμως άφησε πίσω του κάτι σπάνιο, όχι μόνο σπουδαία μουσική, αλλά και μια εικόνα ανθρώπου που έζησε όπως έπαιζε, με πάθος, ειλικρίνεια και αγάπη.
Οι Pantera είχαν ήδη διαλυθεί το 2003, λόγω συγκρούσεων, εξαρτήσεων και κακών σχέσεων. Μετά τη δολοφονία του Dimebag, ο Vinnie Paul διέκοψε κάθε σχέση με τον Anselmo, δεν υπήρχε καμία σκέψη επανένωσης. Ενώ το 2018, με τον θάνατο του Vinnie Paul έκλεισε οριστικά ένα κεφάλαιο.
Το 2022 ανακοινώθηκε η απρόσμενη επιστροφή των Pantera, ως tribute/ revival project. Η σημερινή τους σύνθεση αποτελείται από τον Phil Anselmo στα φωνητικά, τον Rex Brown στο μπάσο, τον Zakk Wylde στην κιθάρα και τον Charlie Benante στα ντραμς. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα φόρο τιμής στην κληρονομιά των Pantera, μιας και οι δύο σπουδαίοι μουσικοί που ανέλαβαν να γεμίσουν το κενό των αδερφών Abbott, δεν μιμούνται το παίξιμό τους, αλλά μπαίνουν στη θέση τους με σεβασμό.
Η μπάντα θα περιοδεύσει το καλοκαίρι στην Ευρώπη μαζί με τους Metallica, όμως στην Ελλάδα θα παίζουν σαν headliners στο πλαίσιο του Release Athens Festival. Η άφιξή τους στην Ελλάδα, ακόμα και υπό αυτή τη σύνθεση, αποτελεί εκπλήρωση ονείρου για γενιές metal fans. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι πρόκειται για μία βραδιά μνήμης για τον Dimebag και τον Vinnie και για πολλούς θα είναι μοναδική ευκαιρία να απολαύσουν τη μουσική τους ζωντανά.
Η επιστροφή των Pantera
