Μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στη Λένα Πλάτωνος

Κλείσιμο

Η Λένα Πλάτωνος, μια επιβλητική φιγούρα στο χώρο της μουσικής δεν έχει μόνο το δικό της φανατικό κοινό αλλά κερδίζει, ακόμα και σήμερα, τη νεολαία που αναγνωρίζει την ιδιωματική, εξαίσια μουσική της γλώσσα ως άκρως μοναδική και μοντέρνα. Η σπουδαία μουσικός που όλοι πρωτοαγάπησαν ως το παιδί του Μάνου Χατζιδάκι και μέλος της ομάδας της “Εδω Λιλιπούπολη” δεν άλλαξε μόνο τα δεδομένα από τότε που το “Σαμποτάζ” εισήγαγε με διαφορετικό τρόπο τον ηλεκτρονικό ήχο στην Ελλάδα αλλά συνδέθηκε με μια σειρά από σπουδαίες συνεργασίες.Από αυτές ξεχωρίζει το υπέροχο άλμπουμ για τον “Καρυωτάκη: 13 τραγούδια”, μια συνεργασία με τη Σαββίνα Γιαννάτου με την πιο ωραία μελοποίηση που έχει γίνει στο έργο του αυτόχειρα ποιητή αλλά και τα ανατρεπτικά “Λεπιδόπτερα” -το τρίτο μέρος της τριλογίας της που αποτελείται από τις “Μάσκες Ήλιου” και το “Γκάλοπ”- που δεν είναι τυχαίο ότι εξακολουθεί και επανακυκλοφορεί ακόμα και με τη μορφή βινυλίου στις άκρες του κόσμου-ως γνωστόν οι “Αναπνοές” της είχαν φτάσει μέχρι την Ιαπωνία.Όλα αυτά, μαζί και κομμάτια από τη μακρόχρονη καλλιτεχνική πορεία της Πλάτωνος, όπως το “Σπάσιμο των Πάγων” και τραγούδια από τον εξαιρετικό δίσκο για τον Καβάφη, θα έχει την ευκαιρία το κοινό να τα ακούσει αυτή την Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου στο θέατρο “Δόρα Στράτου” μαζί με τους αγαπημένους ερμηνευτές της Πλάτωνος, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Παλαμίδα αλλά και τον επί χρόνια στενό συνεργάτη της, Stergios T. Με αυτή τη συναυλία ολοκληρώνονται με τον ιδανικότερο τρόπο ο κύκλος των φετινών Φ Hill Sessions.Δεν είναι τυχαίο ότι πλέον το έργο της Πλάτωνος έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα και το πεδίο του μοντέρνου ήχου, της ελληνικής ηλεκτρόνικα ή ψυχεδελικής μουσικής την οποία εκείνη διαμόρφωσε με τον πλέον καθοριστικό τρόπο ανοίγοντας δρόμους. Πλέον τα έργα της κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο: όλα ξεκίνησαν δέκα χρόνια πριν, όταν επανακυκλοφόρησε το ηλεκτρονικό αριστούργημα «Γκάλοπ» από την Dark Entries Records, τραβώντας την προσοχή του διεθνούς μουσικού τύπου αλλά και διακεκριμένων ξένων DJs.Το περιοδικό FACT συμπεριέλαβε το «Γκάλοπ» στις 25 καλύτερες επανεκδόσεις του έτους παγκοσμίως, ενώ το The Wire τη φιλοξένησε στις σελίδες του με αφορμή το ντοκιμαντέρ του Χρήστου Πέτρου «ΛΠ», το οποίο είναι αφιερωμένο στη ζωή της και έχει παρουσιαστεί σε πολλά φεστιβάλ και χώρες ανά τον κόσμο (Λος Άντζελες, Βερολίνο, Μπορντό κ.ά.).Λένα Πλάτωνος - Γιάννης Παλαμίδας - Σαβίνα Γιαννάτου - Φ hill SessionsΚυριακή 28 ΣεπτεμβρίουΘέατρο «Δόρα Στράτου»