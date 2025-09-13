Το πρόγραμμα του 9ου Φεστιβάλ ΜουσιΚώς Νοτίου Αιγαίου 2025

Σε Λέρο, Αγαθονήσι, Πάτμο, Ρόδο, Κω, Νίσυρο, Κάλυμνο, Χάλκη και Κάσο

Συναυλίες και δράσεις στο Ν. Αιγαίο: 12 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2025



Φέτος, από τις 12 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ταξιδεύει… ΜουσιΚώς σε εννέα νησιά του νοτίου Αιγαίου. Το Φεστιβάλ ΜουσιΚώς συνεχίζεται για ένατη χρονιά σε συνεργασία με τη Anax AMKE.







Με ρεπερτόριο που κινείται από την κλασική μουσική και την οπερέτα έως και τη μουσική κινηματογράφου, το Φεστιβάλ ΜουσιΚώς στοχεύει στην παρουσίαση εκδηλώσεων υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου, στη συνεργασία μεταξύ τοπικών αρχών, μουσικών και εκπαιδευτικών φορέων, στην ανάπτυξη της περιφέρειας, στην επαφή με ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και σε ένα ευρύτερο άνοιγμα στον πολιτισμό.



Το Φεστιβάλ δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα χωρίς την αμέριστη υποστήριξη και αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Βουλής των Ελλήνων και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής





Ειδική μνεία οφείλεται στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, για την πάντα άψογη συνεργασία καθώς και στους χορηγούς και υποστηρικτές του Μουσικώς: Mitsis Foundation, Rodos Palace Hotel, Apollo Beach Hotel, Ιδρυμα Αντώνιος & Ιωάννης Αγγελικούσης, Garoskin, SkyExpress, Marina Kos.



Καλλιτεχνικός συντονισμός: Νίκος Χαλιάσας



Αναλυτικό πρόγραμμα συναυλιών

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ



Προαύλιο Σχολείου Αγαθονησίου



Μουσικές Γέφυρες



Antonio Vivaldi:

Σονάτα για βιολοντσέλο σε μι ελάσσονα, RV 40



Μάνος Χατζιδάκις:

Αποσπάσματα από τη «Ρωμαϊκή Αγορά»



Mauro Giuliani:

Σερενάτα op. 19 για βιολί, κιθάρα και βιολοντσέλο



Niccolò Paganini:

-Terzetto MS 69 για βιολί, κιθάρα και βιολοντσέλο

-La Campanella



Μίκης Θεοδωράκης:

Σε πότισα ροδόσταμο

Η Μαργαρίτα η Μαργαρώ

Θα σου δώσω ένα τόπι χρυσό

Ο Απρίλης

Σ' αυτή την γειτονιά



Αλκέτας Τζιαφέρης, βιολί

Χρήστος Γρίμπας, βιολοντσέλο

Σαμψών Χατσατριάν, κιθάρα



Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο φιλόξενο προαύλιο του Σχολείου Αγαθονησίου, όπου τρεις διακεκριμένοι μουσικοί – ο Αλκέτας Τζιαφέρης (βιολί), ο Χρήστος Γρίμπας (βιολοντσέλο) και ο Σαμψών Χατσατριάν (κιθάρα) – συναντιούνται για να δημιουργήσουν έναν μαγευτικό διάλογο ανάμεσα στην κλασική μουσική και το ελληνικό τραγούδι.

Το πρόγραμμα ξεκινά με τη βαθιά εκφραστική Σονάτα σε μι ελάσσονα για βιολοντσέλο του Antonio Vivaldi, ένα έργο γεμάτο λυρισμό και δραματικότητα. Η συνέχεια ανήκει στον Μάνο Χατζιδάκι, με επιλεγμένα αποσπάσματα από τη «Ρωμαϊκή Αγορά», μια σύνθεση γεμάτη ατμόσφαιρα και ποιητική ένταση. Ακολουθούν δύο έργα του ρομαντισμού για σύνολο εγχόρδων και κιθάρας: η Σερενάτα op. 19 του Mauro Giuliani και το Terzetto MS 69 του Niccolò Paganini, που αναδεικνύουν τον διάλογο ανάμεσα στα όργανα μέσα από κομψές μελωδικές γραμμές και βιρτουοζιτέ. Το πρόγραμμα κορυφώνεται με τη λαμπερή La Campanella του Paganini, δείγμα της εκρηκτικής τεχνικής του Ιταλού συνθέτη. Η βραδιά κλείνει με αγαπημένα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, όπου η κλασική ερμηνεία συναντά τη δύναμη της ελληνικής μελωδίας: Σε πότισα ροδόσταμο, Η Μαργαρίτα, Θα σου δώσω ένα τόπι χρυσό, Ο Απρίλης και Σ’ αυτή τη γειτονιά.



Μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα, δεξιοτεχνία και ελληνικό φως, στο ιδιαίτερο νησιωτικό τοπίο του Αγαθονησίου.



ΠΑΤΜΟΣ



Κυριακή 14/9/2025, 21.00

Πνευματικό Κέντρο Πάτμου «Πάτμιον»

Μουσικές Γέφυρες



Antonio Vivaldi:

Σονάτα για βιολοντσέλο σε μι ελάσσονα, RV 40



Μάνος Χατζιδάκις:

Αποσπάσματα από τη «Ρωμαϊκή Αγορά»



Mauro Giuliani:

Σερενάτα op. 19 για βιολί, κιθάρα και βιολοντσέλο



Niccolò Paganini:

-Terzetto MS 69 για βιολί, κιθάρα και βιολοντσέλο

-La Campanella



Μίκης Θεοδωράκης:

Σε πότισα ροδόσταμο

Η Μαργαρίτα η Μαργαρώ

Θα σου δώσω ένα τόπι χρυσό

Ο Απρίλης

Σ' αυτή την γειτονιά



Αλκέτας Τζιαφέρης, βιολί

Χρήστος Γρίμπας, βιολοντσέλο

Σαμψών Χατσατριάν, κιθάρα



Σε μια βραδιά γεμάτη μουσικές εικόνες και αντιθέσεις, το Πνευματικό Κέντρο Πάτμου υποδέχεται τρεις εξαίρετους σολίστες που ενώνουν τις φωνές των οργάνων τους σε έναν ξεχωριστό διάλογο ανάμεσα στην κλασική και την ελληνική μουσική. Ο Αλκέτας Τζιαφέρης (βιολί), ο Χρήστος Γρίμπας (βιολοντσέλο) και ο Σαμψών Χατσατριάν (κιθάρα) παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που ξεδιπλώνει την εκφραστικότητα, τη δεξιοτεχνία και την πνευματικότητα της μουσικής δωματίου.



Η συναυλία ξεκινά με τον Antonio Vivaldi και τη βαθιά συναισθηματική Σονάτα σε μι ελάσσονα, RV 40 για βιολοντσέλο, ενώ συνεχίζεται με αποσπάσματα από τη «Ρωμαϊκή Αγορά» του Μάνου Χατζιδάκι, ένα έργο γεμάτο θεατρικότητα και ελληνικό λυρισμό.



Στη συνέχεια, η Σερενάτα op. 19 του Mauro Giuliani και το Terzetto MS 69 του Niccolò Paganini αναδεικνύουν τις λεπτές ισορροπίες και τις διακυμάνσεις της μουσικής για μικρό σύνολο, με στιγμές τρυφερότητας αλλά και εκρηκτικής έντασης. Η δεξιοτεχνική La Campanella του Paganini ολοκληρώνει το κλασικό μέρος με εντυπωσιακό τρόπο. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με πέντε αγαπημένα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη – Σε πότισα ροδόσταμο, Η Μαργαρίτα, Ο Απρίλης κ.ά. – όπου η απλότητα της μελωδίας μεταφέρει την καθαρότητα του ελληνικού συναισθήματος.



Μια μουσική διαδρομή που ενώνει εποχές, ύφη και πολιτισμούς, σε μια από τις πιο πνευματικές γωνιές του Αιγαίου.



ΡΟΔΟΣ



Κυριακή 14/9/2025, 21.00

Προμαχώνας του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου



Χάλκινα Μουσικά Τοπία: Από τον Μπαρόκ στον Κινηματογράφο

Συναυλία του Metallon Quintet– Κουιντέτο Χάλκινων Πνευστών και Κρουστών της Κ.Ο.Α.



Jeremiah Clarke: Trumpet Voluntary

Marc Antoine Charpentier: Πρελούδιο από το «Te Deum»

Giulio Caccini: Ave Maria

Manuel Penella: El Gato Montes

Paul Mcartney / John Lennon: Yesterday

Μάνος Χατζιδάκις: Η Μπαλάντα του Ούρι

Μ. Θεοδωράκης: Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου

George David Weiss / George Douglas: What A Wonderful World

George David Weiss / George Douglas: My way

M. Rodriquez: La Cumparsita

Carlos Gardel: Por una cabeza

George Gershwin: Summertime

Duke Ellington: In a sentimental mood

Nicola Piovani: La Vita è Bella

Μάνος Χατζιδάκις: Χάρτινο το φεγγαράκι



Metallon - Κουιντέτο Χάλκινων Πνευστών και Κρουστών της Κ.Ο.Α.

Φάνης Βερνίνος, τρομπέτα

Lukas Kerman, τρομπέτα

Ανδρέας Ρολάνδος Θεοδώρου, τρομπόνι

Γιάννης Γούναρης, κόρνο

Γιώργος Ραράκος, τούμπα

Κατερίνα Κοσκινά, κρουστά



Η συναυλία αυτή αποτελεί ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση, αναμνήσεις και διαχρονικές μελωδίες από διαφορετικές εποχές και πολιτισμούς. Ξεκινώντας με τον επιβλητικό ήχο του Trumpet Voluntary του J. Clarke και το πανηγυρικό πρελούδιο του Charpentier από το Te Deum, το πρόγραμμα συνεχίζει με τη συγκινητική Ave Maria του Caccini και τη δραματική ένταση της ισπανικής όπερας El Gato Montes του M. Penella.



Το σύνολο χάλκινων πνευστών που ερμηνεύει το πρόγραμμα προσδίδει ιδιαίτερο χρώμα και δυναμισμό, αναδεικνύοντας τη δύναμη και την ευαισθησία κάθε έργου. Η συναυλία γεφυρώνει την κλασική μουσική με το σύγχρονο τραγούδι, με εμβληματικές μελωδίες όπως το Yesterday των Lennon/McCartney και τα αριστουργήματα των Μ. Χατζιδάκι και Μ. Θεοδωράκη.



Ακολουθούν κινηματογραφικές μουσικές στιγμές όπως το What A Wonderful World και το My Way, για να μας ταξιδέψουν στη νοσταλγία και την ελπίδα. Η λατινοαμερικάνικη αισθητική των La Cumparsita και Por una cabeza ζωντανεύει έντονα συναισθήματα, ενώ το Summertime και το In a Sentimental Mood μάς βυθίζουν σε μια ατμόσφαιρα τζαζ. Η συναυλία ολοκληρώνεται με το αισιόδοξο La Vita è Bella και το αιθέριο Χάρτινο το φεγγαράκι, κλείνοντας μελωδικά μια βραδιά γεμάτη φως και ψυχή.



ΝΙΣΥΡΟΣ



Πέμπτη 18/9/2025, 20.30

Ζωσιμοπούλειο Θέατρο – Μανδράκι



Μίκης Θεοδωράκης: Η μουσική δωματίου και τα τραγούδια του

Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών



Μίκης Θεοδωράκης :

Κουαρτέτο εγχόρδων Αρ. 1 «Η Στροφή»

«Νύχτα Μαγικιά»

«Μαργαρίτα Μαγιοπούλα»

Κουαρτέτο εγχόρδων Αρ. 2 «Το κοιμητήριο»

«Μαρίνα»

«Το Περιγιάλι»

Κουαρτέτο εγχόρδων Αρ. 3 «Epoca Nocturna»

«Όμορφη πόλη»

«Αγάπη μου»

Κουαρτέτο εγχόρδων Αρ. 4 «Η Μάζα»



Βιβή Συκιώτη, υψίφωνος



Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών

Απόλλων Γραμματικόπουλος, βιολί

Παναγιώτης Τζιώτης, βιολί

Τάνια Χαριτοπούλου, βιόλα

Ισίδωρος Σιδέρης, βιολοντσέλο



Ο Μίκης Θεοδωράκης υπήρξε δίχως αμφιβολία ο πιο εμβληματικός Έλληνας συνθέτης του δεύτερου μισού του 20ου και μια από τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες. Τα τραγούδια και η κινηματογραφική του μουσική βρήκαν την θέση τους στα χείλη και στις καρδιές των Ελλήνων, αφήνοντας όμως σε δεύτερο πλάνο ένα μεγάλο και σημαντικό έργο: όπερες, συμφωνίες αλλά και πολύ αξιόλογη μουσική δωματίου στην οποία και ο ίδιος έτρεφε μεγάλη αδυναμία. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης το 2025 ενός αιώνα από τη γέννησή του, το Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών, το πλέον δραστήριο και διακεκριμένο σύνολο μουσικής δωματίου στην Ελλάδα, θα τιμήσει τη μνήμη του Μ. Θεοδωράκη παντρεύοντας σε μια συναυλία κάποια από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του σε αντιπαραβολή με τα τέσσερα κουαρτέτα εγχόρδων του. Έργα που το Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών έχει παρουσιάσει με πολύ μεγάλη επιτυχία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης και σε φεστιβάλ στην Ελλάδα και συνδέονται άρρηκτα με τον βίο του δημιουργού, όντας ορόσημα που σημάδεψαν την καλλιτεχνική του πορεία. Τα μέλη του Κουαρτέτου Εγχόρδων Αθηνών θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με μια από τις πιο αξιόλογες Ελληνίδες λυρικές τραγουδίστριες, την Βιβή Συκιώτη, συνδυάζοντας τα εμβληματικά τραγούδια μαζί με τα συναρπαστικά, αλλά λιγότερο γνωστά, κουαρτέτα του μεγάλου μουσουργού.



ΡΟΔΟΣ



Κυριακή 21/9/2025, 21.00

Προμαχώνας Αγ. Γεωργίου



Μίκης Θεοδωράκης: Η μουσική δωματίου και τα τραγούδια του

Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών



Μίκης Θεοδωράκης :

Κουαρτέτο εγχόρδων Αρ. 1 «Η Στροφή»

«Νύχτα Μαγικιά»

«Μαργαρίτα Μαγιοπούλα»

Κουαρτέτο εγχόρδων Αρ. 2 «Το κοιμητήριο»

«Μαρίνα»

«Το Περιγιάλι»

Κουαρτέτο εγχόρδων Αρ. 3 «Epoca Nocturna»

«Όμορφη πόλη»

«Αγάπη μου»

Κουαρτέτο εγχόρδων Αρ. 4 «Η Μάζα»



Βιβή Συκιώτη, υψίφωνος



Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών

Απόλλων Γραμματικόπουλος, βιολί

Παναγιώτης Τζιώτης, βιολί

Τάνια Χαριτοπούλου, βιόλα

Ισίδωρος Σιδέρης, βιολοντσέλο



Ο Μίκης Θεοδωράκης υπήρξε δίχως αμφιβολία ο πιο εμβληματικός Έλληνας συνθέτης του δεύτερου μισού του 20ου και μια από τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες. Τα τραγούδια και η κινηματογραφική του μουσική βρήκαν την θέση τους στα χείλη και στις καρδιές των Ελλήνων, αφήνοντας όμως σε δεύτερο πλάνο ένα μεγάλο και σημαντικό έργο: όπερες, συμφωνίες αλλά και πολύ αξιόλογη μουσική δωματίου στην οποία και ο ίδιος έτρεφε μεγάλη αδυναμία. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης το 2025 ενός αιώνα από τη γέννησή του, το Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών, το πλέον δραστήριο και διακεκριμένο σύνολο μουσικής δωματίου στην Ελλάδα, θα τιμήσει τη μνήμη του Μ. Θεοδωράκη παντρεύοντας σε μια συναυλία κάποια από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του σε αντιπαραβολή με τα τέσσερα κουαρτέτα εγχόρδων του. Έργα που το Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών έχει παρουσιάσει με πολύ μεγάλη επιτυχία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης και σε φεστιβάλ στην Ελλάδα και συνδέονται άρρηκτα με τον βίο του δημιουργού, όντας ορόσημα που σημάδεψαν την καλλιτεχνική του πορεία. Τα μέλη του Κουαρτέτου Εγχόρδων Αθηνών θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με μια από τις πιο αξιόλογες Ελληνίδες λυρικές τραγουδίστριες, την Βιβή Συκιώτη, συνδυάζοντας τα εμβληματικά τραγούδια μαζί με τα συναρπαστικά, αλλά λιγότερο γνωστά, κουαρτέτα του μεγάλου μουσουργού.



ΚΑΛΥΜΝΟΣ



Τετάρτη 24/9/2025, 20.30

Ανοιχτό Θέατρο Χώρας Καλύμνου



Μουσική από τον παγκόσμιο και τον Ελληνικό κινηματογράφο



Νίνο Ρότα: Αποσπάσματα από θέματα των ταινιών Βοκάκκιος 70, Ντόλτσε Βίτα, Άμαρκορντ, 8 1/2.

Έννιο Μορικόνε: Σινεμά ο Παράδεισος

Νίνο Ρότα: Ρωμαίος και Ιουλιέτα

Έννιο Μορικόνε: The Mission

Νίνο Ρότα: The Godfather

Λέοναρντ Μπερνστάιν: West Side Story



Έννιο Μορικόνε:

Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος,

Για μια χούφτα δολάρια



Νικολό Πιοβάνι: Η ζωή είναι ωραία



Μίκης Θεοδωράκης:

Les amants de Teruel,

Φαίδρα

Luna de miel



Βάσια Ζαχαροπούλου, υψίφωνος

Σπύρος Κλείσσας, βαρύτονος



Κουιντέτο Ξύλινων Πνευστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών

Βαγγέλης Σταθουλόπουλος, φλάουτο

Χριστίνα Παντελίδου, όμποε

Γρηγόρης Ασωνίτης, κόρνο

Οδύσσεας Μπάσσιος, φαγκότο

Σπύρος Μουρίκης, κλαρίνετο

Δημήτρης Δεσύλλας, κρουστά



Το Κουιντέτο Ξύλινων Πνευστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με τη συνδρομή του Κορυφαίου Τυμπανίστα της Κ.Ο.Α. Δημήτρη Δεσύλλα και τη συμμετοχή των χαρισματικών τραγουδιστών Βάσιας Ζαχαροπούλου και Σπύρου Κλείσσα, καλεί το κοινό να αφεθεί στη μαγεία της κινηματογραφικής μουσικής. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη οθόνη, με τις αθάνατες μελωδίες κορυφαίων συνθετών που σφράγισαν την ιστορία του κινηματογράφου. Ο Νίνο Ρότα μάς ταξιδεύει από τη “Dolce Vita” και το “Amarcord” μέχρι τον “Νονό” και τον ρομαντισμό του “Ρωμαίος και Ιουλιέτα”. Ο Έννιο Μορικόνε συγκινεί με το “Cinema Paradiso”, το “The Mission” και τα θρυλικά γουέστερν θέματα. Ο Λέοναρντ Μπερνστάιν δίνει ρυθμό με το “West Side Story”, ενώ ο Νικολό Πιοβάνι υμνεί την αισιοδοξία με τη “Ζωή είναι ωραία”. Τέλος, ο Μίκης Θεοδωράκης συνδέει Ελλάδα και διεθνές σινεμά με τη “Φαίδρα” και το “Luna de miel”.



ΛΕΡΟΣ



Πέμπτη 25/9/2025, 20.30

Δημοτικό Σχολείο Αγ. Μαρινας



Μουσική από τον παγκόσμιο και τον Ελληνικό κινηματογράφο



Νίνο Ρότα: Αποσπάσματα από θέματα των ταινιών Βοκάκκιος 70, Ντόλτσε Βίτα, Άμαρκορντ, 8 1/2.

Έννιο Μορικόνε: Σινεμά ο Παράδεισος

Νίνο Ρότα: Ρωμαίος και Ιουλιέτα

Έννιο Μορικόνε: The Mission

Νίνο Ρότα: The Godfather

Λέοναρντ Μπερνστάιν: West Side Story



Έννιο Μορικόνε:

Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος,

Για μια χούφτα δολάρια



Νικολό Πιοβάνι: Η ζωή είναι ωραία



Μίκης Θεοδωράκης:

Les amants de Teruel,

Φαίδρα

Luna de miel



Βάσια Ζαχαροπούλου, υψίφωνος

Σπύρος Κλείσσας, βαρύτονος



Κουιντέτο Ξύλινων Πνευστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών

Βαγγέλης Σταθουλόπουλος, φλάουτο

Χριστίνα Παντελίδου, όμποε

Γρηγόρης Ασωνίτης, κόρνο

Οδύσσεας Μπάσσιος, φαγκότο

Σπύρος Μουρίκης, κλαρίνετο

Δημήτρης Δεσύλλας, κρουστά



Το Κουιντέτο Ξύλινων Πνευστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με τη συνδρομή του Κορυφαίου Τυμπανίστα της Κ.Ο.Α. Δημήτρη Δεσύλλα και τη συμμετοχή των χαρισματικών τραγουδιστών Βάσιας Ζαχαροπούλου και Σπύρου Κλείσσα, καλεί το κοινό να αφεθεί στη μαγεία της κινηματογραφικής μουσικής. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη οθόνη, με τις αθάνατες μελωδίες κορυφαίων συνθετών που σφράγισαν την ιστορία του κινηματογράφου. Ο Νίνο Ρότα μάς ταξιδεύει από τη “Dolce Vita” και το “Amarcord” μέχρι τον “Νονό” και τον ρομαντισμό του “Ρωμαίος και Ιουλιέτα”. Ο Έννιο Μορικόνε συγκινεί με το “Cinema Paradiso”, το “The Mission” και τα θρυλικά γουέστερν θέματα. Ο Λέοναρντ Μπερνστάιν δίνει ρυθμό με το “West Side Story”, ενώ ο Νικολό Πιοβάνι υμνεί την αισιοδοξία με τη “Ζωή είναι ωραία”. Τέλος, ο Μίκης Θεοδωράκης συνδέει Ελλάδα και διεθνές σινεμά με τη “Φαίδρα” και το “Luna de miel”.



ΚΩΣ



Σάββατο 27/9/2025, 21.00

Μαρίνα Κω



Ο κόσμος του Μίκη Θεοδωράκη

Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών - Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης - Oliver Weder



Ντμίτρι Σοστακόβιτς: Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 1, σε ντο-ελάσσονα, έργο 35

Μίκης Θεοδωράκης: Σουίτα από το μπαλέτο «Ζορμπας» (Ενορχήστρωση: Δ. Μίχα)



Σολίστ:

Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, πιάνο

Vicente Campos, τρομπέτα

Βάσια Ζαχαροπούλου, υψίφωνος



Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Μουσική διεύθυνση: Oliver Weder



Στην εντυπωσιακή Μαρίνα της Κω, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προσκαλεί το κοινό σε μια βραδιά υψηλής αισθητικής, αφιερωμένη στον «Κόσμο του Μίκη Θεοδωράκη» και στη διαχρονική δύναμη της συμφωνικής μουσικής. Με τη διεύθυνση του καταξιωμένου μαέστρου Oliver Weder και τη συμμετοχή δύο εξαιρετικών σολίστ – του Γιώργου Εμμανουήλ Λαζαρίδη στο πιάνο και του Vicente Campos στην τρομπέτα – η συναυλία ενορχηστρώνει έναν διάλογο ανάμεσα στη ρωσική συμφωνική παράδοση και την ελληνική ψυχή.



Το πρόγραμμα ανοίγει με το ευρηματικό Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 1 του Ντμίτρι Σοστακόβιτς, ένα έργο γεμάτο σαρκαστικό χιούμορ, μελωδική εφευρετικότητα και εκτελεστική πρόκληση. Η αλληλεπίδραση μεταξύ πιάνου και τρομπέτας προσφέρει στιγμές εντυπωσιακής έντασης και φινέτσας, αναδεικνύοντας τη δεξιοτεχνία των δύο σολίστ. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η Σουίτα από το μπαλέτο “Ζορμπάς” του Μίκη Θεοδωράκη, σε ενορχήστρωση Δημήτρη Μίχα, γεμίζει την ατμόσφαιρα με την ενέργεια, τη συγκίνηση και τη φιλοσοφία ζωής του πιο εμβληματικού ήρωα της νεοελληνικής δημιουργίας. Η μουσική ζωντανεύει την πορεία του Ζορμπά – από τη χαρά και τη λύπη, μέχρι την απόλυτη αποδοχή της ζωής.



Μια συναυλία που τιμά τη μνήμη, την ταυτότητα και την αισθητική, προσφέροντας στο κοινό της Κω μια εμπειρία μοναδικής μουσικής πληρότητας κάτω από τον έναστρο ουρανό.



ΡΟΔΟΣ



Κυριακή 28/9/2025, 21.00

Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου



Ο κόσμος του Μίκη Θεοδωράκη

Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών - Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης - Oliver Weder



Πρόγραμμα

Ντμίτρι Σοστακόβιτς: Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 1, σε ντο ελάσσονα, έργο 35

Μίκης Θεοδωράκης: Σουίτα από το μπαλέτο «Ζορμπάς» (Ενορχήστρωση: Δ. Μίχα)



Σολίστ:

Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, πιάνο

Vicente Campos, τρομπέτα

Βάσια Ζαχαροπούλου, υψίφωνος



Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Μουσική διεύθυνση: Oliver Weder



Σε έναν από τους πιο ιστορικούς και επιβλητικούς χώρους της Μεσογείου, το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει μια μεγαλειώδη συναυλία αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής να γεφυρώνει πολιτισμούς, εποχές και συναισθήματα. Υπό τη διεύθυνση του Oliver Weder, το πρόγραμμα εστιάζει σε δύο εμβληματικές μορφές του 20ού αιώνα: τον Ρώσο συνθέτη Ντμίτρι Σοστακόβιτς και τον παγκοσμίου φήμης Έλληνα δημιουργό Μίκη Θεοδωράκη.



Η βραδιά ανοίγει με το Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 1 σε ντο ελάσσονα, έργο 35 του Σοστακόβιτς, ένα έργο γεμάτο πνεύμα, ειρωνεία και μουσική εφευρετικότητα. Στο πιάνο ο διεθνώς διακεκριμένος Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ενώ στο απαιτητικό μέρος της τρομπέτας συμπράττει ο κορυφαίος Vicente Campos, χαρίζοντας στο κοινό μια σπάνια μουσική εμπειρία.



Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στον Μίκη Θεοδωράκη, μέσα από τη συμφωνική Σουίτα από το μπαλέτο “Ζορμπάς”, σε ενορχήστρωση Δημήτρη Μίχα. Η μουσική μεταφέρει τη φιλοσοφία και το πάθος του ελληνικού πνεύματος, μέσα από ρυθμούς, μελωδίες και χορούς που αποπνέουν ελευθερία, ζωή και αντίσταση.



Μια βραδιά γεμάτη ένταση, συγκίνηση και υψηλή αισθητική, που αναδεικνύει το διαχρονικό μήνυμα της μουσικής ως φορέα πολιτισμού και ελπίδας. Στο ιστορικό περιβάλλον της Ρόδου, το παρελθόν και το παρόν συναντώνται σε έναν μοναδικό μουσικό διάλογο.



ΧΑΛΚΗ



Τρίτη 30/09/2025, 21.00

Σκαλιά Αγ. Νικολάου, Χάλκη



Μουσικές Κλιματικές Μεταλλάξεις

Συναυλία του Κουιντέτου Έγχορδων της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών Quintarco



Αποσπάσματα από τα έργα:

Αντόνιο Βιβάλντι: Οι Τέσσερις Εποχές, έργο 8

Άστορ Πιατσόλα: Οι τέσσερις εποχές του Μπουένος Άιρες

Φελισιέν Νταβίντ: Οι τέσσερις εποχές



Κουιντέτο Έγχορδων Quintarco

Δημήτρης Σέμσης, βιολί

Μαρίνα Χαραλαμπίδου, βιολί

Ενκέλα Κοκολάνη, βιόλα

Βάνια Παπαδημητρίου, βιολοντσέλο

Τάκης Καπογιάννης, κοντραμπάσο



Στην ατμοσφαιρική τοποθεσία των σκαλιών του Αγίου Νικολάου στη Χάλκη, το κουιντέτο εγχόρδων Quintarco της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών παρουσιάζει μια συναυλία με τίτλο Μουσικές Κλιματικές Μεταλλάξεις, ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στην αλλαγή των εποχών – τόσο κυριολεκτικά, όσο και μεταφορικά.



Το σύνολο, αποτελούμενο από τους Δημήτρη Σέμση (βιολί), Μαρίνα Χαραλαμπίδου (βιολί), Ενκέλα Κοκολάνη (βιόλα), Βάνια Παπαδημητρίου (βιολοντσέλο) και Τάκη Καπογιάννη (κοντραμπάσο), ερμηνεύει αποσπάσματα από τρία σημαντικά έργα που έχουν εμπνευστεί από το πέρασμα του χρόνου και τις μεταμορφώσεις της φύσης.



Οι Τέσσερις Εποχές του Antonio Vivaldi, ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του μπαρόκ, ζωντανεύουν εικόνες της φύσης μέσα από χαρακτηριστικά μουσικά μοτίβα. Οι εποχές του Άστορ Πιατσόλα, με τίτλο Cuatro Estaciones Porteñas, φέρνουν τη ρυθμική ένταση και την αστική μελαγχολία του Μπουένος Άιρες, μέσα από τη γλώσσα του tango nuevo. Το πρόγραμμα συμπληρώνει το λιγότερο γνωστό αλλά εξίσου ενδιαφέρον έργο Les quatre saisons του Γάλλου συνθέτη Φελισιέν Νταβίντ, με ευρωπαϊκή φινέτσα και ποιητική ευαισθησία.



Η επιλογή των έργων αποτυπώνει όχι μόνο την κυκλικότητα της φύσης, αλλά και τη βαθιά ανθρώπινη εμπειρία των μεταβολών, των ρυθμών και των διαθέσεων. Μια υπαίθρια μουσική εμπειρία, με φόντο το νησιωτικό τοπίο της Χάλκης, που συνδέει το φυσικό με το συναισθηματικό και το παγκόσμιο με το προσωπικό.



ΚΑΣΟΣ



Τετάρτη 1/10/2025, 20.00

Δημοτική Βιβλιοθήκη Κάσου «Ν. Γ. Μαυρής»





Δύο κουαρτέτα – Δύο κόσμοι σε τέσσερις φωνές

Συναυλία του Κουαρτέτου Έγχορδων Aenaon της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών





Felix Mendelssohn Bartholdy:

Κουαρτέτο Εγχόρδων Νo.3 σε ρε μείζονα, έργο 44/1



Alexander Borodin:

Κουαρτέτο Εγχόρδων Νo.3



Κουαρτέτο Εγχόρδων Aenaon

Γιώργος Μανδυλας, βιολί

Βασίλης Σούκας, βιολί

Αντίλογος Τρανός, βιόλα

Αστέριος Πούφτης, βιολοντσέλο



Η μουσική εκδήλωση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κάσου φέρνει κοντά δύο σπουδαίους συνθέτες του 19ου αιώνα, τον Φέλιξ Μέντελσον και τον Αλεξάντερ Μποροντίν, μέσα από την ερμηνεία του Κουαρτέτου Έγχορδων Aenaon της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Δύο έργα με κοινή την τετράφωνη δομή αλλά διαφορετικές αισθητικές, πολιτισμικές και εκφραστικές αφετηρίες αναδεικνύουν την ποικιλομορφία της ρομαντικής μουσικής.



Το Κουαρτέτο σε ρε μείζονα, έργο 44/1 του Μέντελσον είναι ένα φωτεινό και λυρικό έργο, που συνδυάζει τη δεξιοτεχνία με τη μελωδική χάρη και τη δομική σαφήνεια. Συνθέτει έναν κόσμο λεπταίσθητης ευγένειας, γεμάτο νεανική ορμή, όπου η γερμανική ρομαντική παράδοση αγκαλιάζει το κλασικό ιδεώδες.



Αντίθετα, το Κουαρτέτο Νο. 3 του Μποροντίν μάς μεταφέρει στη ρωσική μουσική ψυχή, με πλούσιες αρμονίες, ανατολίζουσες χροιές και έντονη μελωδικότητα. Παρότι ανολοκλήρωτο, το έργο αποπνέει δραματικότητα, εσωτερικό παλμό και ένα λυρισμό βαθιά ριζωμένο στη ρωσική λαϊκή μουσική.



Το Κουαρτέτο Aenaon, με την εμπειρία και την εκφραστική του ακρίβεια, αναδεικνύει το ηχητικό σύμπαν αυτών των δύο ξεχωριστών δημιουργών, προσκαλώντας το κοινό της Κάσου σε ένα ταξίδι αντιθέσεων, συνομιλιών και μουσικής απόλαυσης.



ΡΟΔΟΣ



Παρασκευή 3/10/2025, 21.00

Ιερός Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου



Μουσικές Κλιματικές Μεταλλάξεις

Συναυλία του Κουιντέτου Έγχορδων της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών Quintarco



Πρόγραμμα

Αποσπάσματα από τα έργα:

Αντόνιο Βιβάλντι: Οι Τέσσερις Εποχές, έργο 8

Άστορ Πιατσόλα: Οι τέσσερις εποχές του Μπουένος Άιρες

Φελισιέν Νταβίντ: Οι τέσσερις εποχές



Κουιντέτο Έγχορδων Quintarco

Δημήτρης Σέμσης, βιολί

Μαρίνα Χαραλαμπίδου, βιολί

Ενκέλα Κοκολάνη, βιόλα

Βάνια Παπαδημητρίου, βιολοντσέλο

Τάκης Καπογιάννης, κοντραμπάσο



Σε έναν χώρο πνευματικής περισυλλογής και εξαιρετικής ακουστικής, τον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, το Κουιντέτο Έγχορδων της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών Quintarco παρουσιάζει μια πρωτότυπη συναυλία με τίτλο Μουσικές Κλιματικές Μεταλλάξεις. Το πρόγραμμα συνδυάζει έργα τριών συνθετών που εμπνεύστηκαν από τις τέσσερις εποχές του χρόνου, αποδίδοντας με μουσικά μέσα τη διαρκή μεταβολή της φύσης, αλλά και τη συναισθηματική μετακίνηση του ανθρώπου στον χρόνο.



Η συναυλία ξεκινά με επιλεγμένα αποσπάσματα από τις εμβληματικές Τέσσερις Εποχές του Αντόνιο Βιβάλντι – ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα της δυτικής μουσικής, γεμάτο χρώμα, εικόνες και δραματικότητα. Ακολουθούν οι Τέσσερις Εποχές του Μπουένος Άιρες του Άστορ Πιατσόλα, όπου το αργεντίνικο τάνγκο συναντά τη σύγχρονη κλασική μουσική με έντονο πάθος και εσωτερική ένταση. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από το λιγότερο γνωστό αλλά εξίσου ποιητικό έργο Les quatre saisons του Γάλλου συνθέτη Φελισιέν Νταβίντ.



Οι πέντε σολίστες του Quintarco – Δημήτρης Σέμσης (βιολί), Μαρίνα Χαραλαμπίδου (βιολί), Ενκέλα Κοκολάνη (βιόλα), Βάνια Παπαδημητρίου (βιολοντσέλο) και Τάκης Καπογιάννης (κοντραμπάσο) – αναδεικνύουν την ευαισθησία και τη δεξιοτεχνία της μουσικής δωματίου, δημιουργώντας ένα τοπίο ηχητικών εναλλαγών που συνομιλεί με τη φύση, το συναίσθημα και τον σύγχρονο προβληματισμό για τις μεταβολές του κόσμου μας.



Εκπαιδευτικές δράσεις

15/9/2025

Πρωινές εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές της Πάτμου



12/9/2025

Πρωινή εκπαιδευτική δράση για τους μαθητές του Αγαθονησίου



15 & 16/9/2025

Πρωινές εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές της Ρόδου από το Metallon – Σύνολο Χάλκινων Πνευστών και Κρουστών



16, 17 & 18/9/2025

Πρωινές εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές της Κω από το Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών



19/9/2025

Πρωινές εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές της Νισύρου από το Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών



22/9/2025

Πρωινές εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές της Ρόδου από το Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών



22, 23 & 24 /9/2025

Πρωινές εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές της Καλύμνου από το Κουιντέτο Ξύλινων Πνευστών



25 /9/2025

Πρωινές εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές της Καλύμνου από το Κουιντέτο Ξύλινων Πνευστών



1/10/2025

Πρωινές εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές της Κάσου από το Κουαρτέτο Aenaon



30/9/2025

Πρωινές εκπαιδευτικές δράσεις για τους μαθητές της Χάλκης από το Κουιντέτο Έγχορδων Quintarco



29/9, 1 & 2/10/2025

Πρωινές εκπαιδευτικές δράσεις για του μαθητές της Ρόδου από το Κουιντέτο Έγχορδων Quintarco



Βιογραφικά συντελεστών

ΑΛΚΈΤ ΤΖΙΑΦΈΡΗΣ, ΒΙΟΛΊ



Ο Τζιαφέρης Αλκέτ γεννήθηκε στο Αργυρόκαστρο της Αλβανίας το 1971. Είναι μέλος της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης από το 1995. Κατέχει την θέση του Κορυφαίου Β’ στα Β’ βιολιά από το 2001.



ΧΡΉΣΤΟΣ ΓΡΊΜΠΑΣ, ΒΙΟΛΟΝΤΣΈΛΟ



Ο Χρήστος Γρίμπας σπούδασε βιολοντσέλο με τον Μανώλη Καζαμπάκα, στη συνέχεια με καθηγητή τον Δημήτρη Πάτρα, αποφοίτησε με άριστα από το ΚΩΘ και πραγματοποίησε ανώτερες σπουδές στην Ακαδημία Τεχνών του Βερολίνου κοντά στον M. Niykos. Με τις υποτροφίες ‘Αλεξάνδρα Τριάντη’ και ‘Α.Σ. Ωνάσης’, ολοκλήρωσε με άριστα μεταπτυχιακές σπουδές στην Ακαδημία Μουσικής του Έσσεν με τον καθηγητή Vladimir Mendelssohn.



Υπήρξε μέλος της Ορχήστρα Νέων της Ρηνανίας, της Παγκόσμιας Ορχήστρας Νέων και της Ορχήστρας Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει κερδίσει πολλά βραβεία σε Πανελλήνιους διαγωνισμούς, έκανε ατομικά ρεσιτάλ και συναυλίες μουσικής δωματίου σε Αγγλία, Γερμανία, Ελλάδα, Νότιο Γαλλία και Κορσική, Ισπανία, Ιαπωνία κ.α



Ως σολίστ, έχει συμπράξει με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και την Δημοτική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, την Συμφωνική Ορχήστρα Βόλου, την Δημοτική ορχήστρα του Πάζαρτζικ, τη Συμφωνική της Σόφιας και της Νις, τη Φιλαρμονική του Κάρλοβι Βάρι, τη Συμφωνική του Τέπλιτσε και τις Φιλαρμονικές του Χάρκοβο, του Ντνίπρο και της Ζαπορίζια. Το 2001 ηχογράφησε το ‘1ο Κονσέρτο’ του B. Martinu σε πρώτη πανελλήνια εκτέλεση με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.



Ο Χρίστος Γρίμπας, με τους Γιούρα Κανδυλίδη και Νίκο Ζαφρανά ίδρυσαν το Transcription Ensemble, το οποίο εμφανίστηκε στην Tate Gallerie (Λονδίνο), στο μουσείο Reina Sofia (Μαδρίτη) Sabanci Üniversitesi (Κωνσταντινούπολη), στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών , το MOMus στη Θεσσαλονίκη και στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού στην Οδησσό.



Ολοκλήρωσε και έναν κύκλο ηχογραφήσεων για την EBU. Παράλληλα έχει αναπτύξει έντονη εκπαιδευτική δραστηριότητα συμμετέχοντας σε προγράμματα της Ελληνικής Πρεσβείας του Βερολίνου και του Υπουργείου Εξωτερικών.

Aπό το 2002 είναι μέλος της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης



ΣΑΜΨΏΝ ΧΑΤΣΑΤΡΙΆΝ, ΚΙΘΆΡΑ



Ο Σαμψών Χατσατριάν γεννήθηκε στην Αρμενία το 1985. Σε ηλικία 5 ετών άρχισε μαθήματα πιάνου με τη μητέρα του αλλά το όργανο που τον γοήτευε ήταν η κλασική κιθάρα.



Το 1995 αρχίζει μαθήματα κιθάρας με τον καθηγητή Αρσένη Κωνσταντίνου.



Το 1998 κατόπιν εξετάσεων γίνεται δεκτός με διάκριση στο THE ASSOCIATED BOARD OF THE ROYAL SCHOOLS OF MUSIC του Λονδίνου για εξ αποστάσεως σπουδές. Το 1999 εισάγεται στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και συμμετέχει στο ¨Μεικτό Σύνολο Σύγχρονου Ελληνικού Τραγουδιού¨ υπό την διεύθυνση της καθηγήτριας Ευανθία Αναγνωσταρά. Σε Πανελλήνιους

διαγωνισμούς διακρίθηκε τρείς φορές με Α΄ βραβείο. Το 2002 συνέχισε τα μαθήματα κιθάρας με τους καθηγητές Χρήστο Προδοφίκα και Βασίλη Βέτσο . Το 2007 ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην τάξη του καθηγητή κιθάρας Αλέξανδρου Ζουγγουρλή.



Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με τους σολίστ: Ευάγγελο Ασσημακόπουλο , Λίζα Ζώη, Βασίλη Βέτσο , Roland Dyens , Hubert Kappel, Susana Prieto, Vojin Kocic κ.α.



Μαθητές/τριες του έχουν κατακτήσει υψηλότερες διακρίσεις σε Πανελλήνιους και Διεθνής διαγωνισμούς κιθάρας. Για το εκπαιδευτικό του έργο – διδασκαλία έχει λάβει Τιμητικό Δίπλωμα – Διάκριση από την musicArte ως ένδειξη αναγνώρισης για τις επιτυχίες της μαθήτριας του στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό. Παράλληλα με την διδασκαλεία της κλασικής κιθάρας, είναι καθηγητής ανώτερων θεωρητικών της μουσικής και κάνει μεταγραφές - διασκευές έργων στην κλασική κιθάρα. Έχει εμφανιστεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Θέατρο Aula Αθηνών, Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. , στην ΕΡΤ3 κ.α. Είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες.



METALLON – Σύνολο Χάλκινων Πνευστών και Κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών



Το Metallon – Σύνολο Χάλκινων Πνευστών και Κρουστών δημιουργήθηκε το 2000 και στην πλήρη του σύνθεση αποτελείται από δώδεκα κορυφαίους μουσικούς της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Παράλληλα, με γνώμονα την επιθυμία και ανάγκη σύστασης μιας πιο ευέλικτης μορφής, συστήθηκε και το Metallon Quintet, που αριθμεί έξι μουσικούς.



Η δραστηριότητα του Metallon περιλαμβάνει συναυλίες με έργα της εποχής του μπαρόκ, κλασσικής μουσικής, τζαζ αλλά και σύγχρονες συνθέσεις. Σημαντικό μέρος της δράσης του αποτελούν εκπαιδευτικά προγράμματα που ως στόχο έχουν να φέρουν τους νέους σε επαφή με τη μουσική. Ενδεικτικά αναφέρονται τα Κυριακάτικα Πρωινά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, συναυλίες σε νησιά της άγονης γραμμής στο πλαίσιο του προγράμματος «Άγονη Γραμμή Γόνιμη», συναυλίες και σεμινάρια εντός και εκτός Αθηνών στο πρόγραμμα «Δικαίωμα στη Μουσική». Ξεχωριστή θέση στην εκπαιδευτική του αποστολή έχει ο κύκλος σεμιναρίων χάλκινων πνευστών που διοργανώνουν τα μέλη του τα τελευταία τρία έτη (2012-2015) κατά τον οποίο παρέχονται δωρεάν σεμινάρια και μαθήματα σε μουσικούς κάθε ηλικίας και επιπέδου.



Το Σύνολο έχει εμφανιστεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο Γαλλικό Ινστιτούτο, στο Ινστιτούτο Γκαίτε, στο Μουσείο Μπενάκη, στην Aula της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Αίθουσα Συναυλιών του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», στην Αίθουσα του Ωδείου Φίλιππος Νάκας, στο gazArte, σε διάφορους χώρους συναυλιών σε όλη την Αττικής και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας όπως Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Πάτρα, Βόλος, Ιωάννινα, Κόρινθος, Λευκάδα, Καβάλα, Αγρίνιο, Κυπαρισσία, Φάρσαλα κ.α. Τον Ιούνιο 2014 το Metallon Quintet εκπροσώπησε την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στην Τελετή Λήξης της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Με το Σύνολο έχουν συνεργαστεί Έλληνες και ξένοι μαέστροι και σολίστ όπως οι Νίκος Χαλιάσας, Βύρων Φιδετζής, Νίκος Τσούχλος, Κάρολος Τρικολίδης, Γιώργος Πέτρου, Ανδρέας Πυλαρινός, Ανδρέας Τσελίκας, Ιάκωβος Κονιτόπουλος, Παναγιώτης Βλάχος, Ηλίας Ηλιάδης, ο τρομπετίστας των Canadian Brass Fred Mills, ο τουμπίστας Roger Bobo κ.ά. Το 2010 το METALLON ηχογράφησε το πρώτο του CD με έργα διακεκριμένων Ελλήνων Συνθετών.



ΚΟΥΑΡΤΈΤΟ ΕΓΧΌΡΔΩΝ ΑΘΗΝΏΝ



Το Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών ιδρύθηκε το 2010 και αποτελείται από εξέχοντα μέλη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, τους βιολονίστες Απόλλωνα Γραμματικόπουλο και Παναγιώτη Τζιώτη, την βιολίστα Αγγέλα Γιαννάκη και τον βιολοντσελίστα Ισίδωρο Σιδέρη. Έχει δώσει συναυλίες που έτυχαν πολύ καλής υποδοχής από το κοινό στις σημαντικότερες αίθουσες συναυλιών της Αθήνας, όπως το Μέγαρο Μουσικής, η αίθουσα του Φ. Σ. Παρνασσός, το Παλλάς, το Ίδρυμα Θεοχαράκη, το Ωδείο Αθηνών, αλλά και σε χώρους όπως το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, το Μουσείο Μπενάκη και το Μουσείο Ακρόπολης. Έχει εμφανιστεί σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, όπως η Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, η Άρτα, η Κέρκυρα, η Λάρισα κι ο Βόλος καθώς και σε συναυλίες στην Ιταλία, τη Γαλλία και τη Ρουμανία. Σημαντική είναι επίσης η παρουσία του κουαρτέτου σε διακεκριμένα Διεθνή Φεστιβάλ, μεταξύ άλλων της Σαντορίνης, Παξών, Κυκλάδων, Κουφονησίων, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελόριζου, καθώς και τα φεστιβάλ “Armonie della Sera” και φεστιβάλ της Alba στην Ιταλία.



Συναυλίες του κουαρτέτου έχουν ηχογραφηθεί και μαγνητοσκοπηθεί από την Ιταλική Ραδιοφωνία, το ραδιόφωνο του Βατικανού και την Τηλεόραση της Βουλής των Ελλήνων. Συνεργάζεται συχνά με εξέχοντες Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, το ρεπερτόριό του περιλαμβάνει τα σημαντικότερα έργα της φιλολογίας της μουσικής δωματίου, αλλά και έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών που έχει παρουσιάσει σε 'Α παγκόσμια εκτέλεση. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στο κοινωνικό έργο του κουαρτέτου δίνοντας συναυλίες, σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Γερμανική Πρεσβεία και το ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος”, σε νοσοκομεία, κέντρα απεξάρτησης, φυλακές, ειδικά σχολεία, σχολεία υποβαθμισμένων περιοχών αλλά και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας φέρνοντας κοντά στην κλασσική μουσική συνανθρώπους μας που αλλιώς η πρόσβασή τους στους συναυλιακούς χώρους θα ήταν πολύ δύσκολη. Το Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών έχει βραβευθεί από το διεθνές σωματείο “Gina Bachauer” για τις υψηλού επιπέδου ερμηνείες που προσφέρει.



ΒΆΣΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΎΛΟΥ, ΥΨΊΦΩΝΟΣ



Υψίφωνος, σπούδασε μονωδία στο Εθνικό Ωδείο, πιάνο και κλασικό χορό. Ολοκλήρωσε τις σπουδές Μελοδραματικής με τον Κώστα Πασχάλη. Συνεργάζεται με την Εθνική Λυρική Σκηνή από το 2008 και την περίοδο 2011-2013 υπήρξε μέλος του Όπερα Στούντιο της ΕΛΣ. Το Νοέμβρη του 2014 απέσπασε το Βραβείο Τραγουδιού στον 14ο Διεθνή Διαγωνισμό Όπερας Marie Kraja.

Έχει ερμηνεύσει τους ρόλους Zerlina (Don Giovanni), Eliza (My Fair Lady), Gretel (Hänsel und Gretel), Cupid (Orphée aux enfers),Vespetta (Pimpinone), Κοκκινοσκουφίτσα (Little Red Riding Hood), Rosalia (West Side Story), Clarice (L'Amante di Tutte), Λόλα (Πικ Νικ), Ρίκα (Η Κόρη της Καταιγίδας), Πριγκίπισσα (Προσοχή! Ο Πρίγκιπας λερώνει), Πουλί της Φωτιάς/Γελένα (Ο Πρίγκηπας Ιβάν και το Πουλί της Φωτιάς), Χίλντα (Λεπορέλλα), Τούλα (Η Φόνισσα), Tsarevna (The Tale of Tsar Saltan), Jay (The Cunning Little Vixen). Έχει συμπράξει με την Καμεράτα, την Purpur Orchestra Wien, την Κρατική Ορχήστρα της Όπερας των Τιράνων, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, τα Μουσικά Σύνολα ΕΡΤ, τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηνών, ενώ στο θέατρο έχει συμμετάσχει στις παραστάσεις Ειρήνη (Εθνικό Θέατρο / Επίδαυρος 2017), Το Σκλαβί (Θέατρο Πόρτα 2018-19), Masterclass (Μικρό Χορν 2018-19). Παράλληλα, δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταγλώττισης ως τραγουδίστρια και εκφωνήτρια από το 2011 με συμμετοχές σε ταινίες όπως: Mary Poppins Returns (Disney), Frozen (Disney), Vaiana (Disney) κ.α.



ΣΠΎΡΟΣ ΚΛΕΊΣΣΑΣ, ΒΑΡΎΤΟΝΟΣ



Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Αποφοίτησε από το Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης το 1994 και εν συνεχεία ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Ε.Μ.Π. Σπούδασε βιολί, στο Ωδείο Αθηνών, υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Δ. Σέμση. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στα Ανώτερα Θεωρητικά με τον καθηγητή Ι. Αυγερινό στο Ωδείο «Μουσικός Σύνδεσμος Αθηνών» και στη Μονωδία με τη Μ. Μηλολιδάκη, στο Ωδείο «Νικόλαος Μάντζαρος». Το 2000 γνωρίστηκε με το Μίμη Πλέσσα και έκτοτε αποτελεί σταθερό συνεργάτη του, έχοντας συμμετάσχει σε πολυάριθμες συναυλίες του στο Ηρώδειο, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο Θέατρο Tchaikovsky της Μόσχας, στο Παττίχειο Θέατρο Κύπρου, στην Alte Oper στη Φρανκφούρτη και σε συναυλιακούς χώρους σε όλη την Ελλάδα. Στο πέρασμα των χρόνων έχει πραγματοποιήσει συναυλίες με τους Γιάννη Σπανό, Γιώργο Χατζηνάσιο, Στέφανο Κορκολή και Γιώργο Κατσαρό. Έχει παρουσιάσει τα συμφωνικά έργα της Πηγής Λυκούδη, «Χαρά σ’ εσέ» σε ποίηση Κ. Παλαμά και το ορατόριο «Δίψα στο Μυστρά» σε ποίηση Γ. Ρίτσου. Συμμετείχε στην πρώτη εκτέλεση των έργων του Ελευθέριου Καλκάνη «Παύλος Εθνών Άγγελος» σε ποίηση Ηλία Λιαμή και «Λειτουργικό για μια πατρίδα», σε ποίηση Ιάσονα Λειδινού. Από το 2014 συνεργάζεται με το συνθέτη Χάρη Βρόντο και συμμετείχε στην παρουσίαση των έργων του «Η παγίδα», «Η μεταμόρφωση» και «Ρέκβιεμ Αχμάτοβα».Κατά τη διάρκεια της μουσικής του πορείας έχει συμπράξει με τα σημαντικότερα οργανικά σύνολα στην Ελλάδα, όπως η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής της ΕΡΤ, η Συμφωνική Ορχήστρα και η Big Band του Δήμου Αθηναίων, η Συμφωνική Ορχήστρα Λάρισας, η Συμφωνική Ορχήστρα Ιωαννίνων, η Φιλαρμονική «Μάντζαρος», η Φιλαρμονική Γαστουρίου «Ομόνοια» και η Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων «Θανάσης Τσιπινάκης».



ΚΟΥΙΝΤΈΤΟ ΞΎΛΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΏΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΉΣ ΟΡΧΉΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΏΝ



Ιδρύθηκε το Φθινόπωρο του 2013 με σκοπό την ανάδειξη του ρεπερτορίου μουσικής δωματίου που έχει γραφτεί για το συγκεκριμένο μουσικό σχήμα και την καλύτερη γνωριμία του κοινού με τα πνευστά όργανα που το αποτελούν. Στη διάρκεια των ετών αυτών έχει παρουσιάσει πλήθος εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων καλύπτοντας μεγάλο τμήμα της ελληνικής επικράτειας από το Καστελόριζο και την Κρήτη έως το Σουφλί, ενώ έχει εμφανιστεί και σε πολλά από τα νησιά της χαρακτηριζόμενης ως «άγονης γραμμής». Η εκπαιδευτική του δραστηριότητα περιλαμβάνει παρουσιάσεις σε σχολεία και σεμινάρια σε φιλαρμονικές, ωδεία και μουσικά σχολεία. Στις κοινωνικές του δράσεις συγκαταλέγονται εμφανίσεις σε σχολεία για άτομα με ειδικές ανάγκες, κέντρα απεξάρτησης, κοινωφελή και σωφρονιστικά ιδρύματα. Έχει δώσει συναυλίες σε πολλές αίθουσες και υπαίθριους χώρους ανά την Ελλάδα παρουσιάζοντας ποικίλα και σημαντικά έργα της φιλολογίας του κουιντέτου ξύλινων πνευστών. Αποτελείται από τους κορυφαίους μουσικούς της ΚΟΑ Βαγγέλη Σταθουλόπουλο (φλάουτο), Χριστίνα Παντελίδου (όμποε), Σπύρο Μουρίκη (κλαρινέτο), Οδυσσέα Μπάσιο (φαγκότο), Γρηγόρη Ασωνίτη (κόρνο).



ΓΙΏΡΓΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ ΛΑΖΑΡΊΔΗΣ, ΠΙΆΝΟ



Ο Γιώργος - Εμμανουήλ Λαζαρίδης αποτελεί μια πολύπλευρα αναγνωρισμένη προσωπικότητα, με 30 χρόνια αδιάκοπης παρουσίας στη διεθνή μουσική σκηνή ως σολίστ, συνθέτης, παιδαγωγός και πρωτοπόρος στην ίδρυση και την εξέλιξη νέων πολιτιστικών δομών. Διανύει λαμπρή καριέρα που τον έχει οδηγήσει από τις ΗΠΑ και το Μεξικό έως την Ευρώπη, την Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή και σε μερικούς από τους πιο σημαντικούς συναυλιακούς χώρους όπως το Royal Albert Hall, το Carnegie Hall, το Wigmore Hall, το Musikverein και η Kölner Philharmonie. Οι εκτελέσεις του χαρακτηρίζονται «υπεράνω σύγκρισης» (BBC Music Magazine, Adrian Jack) και «τόσο ξεχωριστές, που διατηρούν τη μοναδικότητά τους ακόμη και όταν σκεφτούμε σπουδαίες εκτελέσεις των Argerich, Horowitz, Brendel, Zimerman» (Grammophone Music Magazine).



Μέχρι σήμερα έχει δώσει εκατοντάδες συναυλίες σε διεθνή φεστιβάλ και σε μεγάλα μουσικά κέντρα όλου του κόσμου, ενώ έχει συμπράξει με κορυφαίες ορχήστρες όπως η Φιλαρμονική της Αγίας Πετρούπολης, η Βασιλική Φιλαρμονική του Λονδίνου και πολλές άλλες. Έχει συνεργαστεί με διάσημους αρχιμουσικούς όπως οι Yuri Temirkanov, Neville Marriner, Mikko Franck, Ingo Metzmacher, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και σπουδαίοι Έλληνες μαέστροι, καθώς επίσης και παγκοσμίου φήμης σύνολα μουσικής δωματίου και καλλιτέχνες, όπως ο Λεωνίδας Καβάκος, η Barbara Hendricks, ο Michael Tilson Thomas, ο Δημήτρης Σγούρος και η Μαρία Φαραντούρη. Ο Γιώργος Λαζαρίδης έχει παραδώσει σεμινάρια σε πανεπιστήμια της Αγγλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ισπανίας, της Μαλαισίας, ενώ έχει προσκληθεί ως μέλος κριτικών επιτροπών σε διεθνείς διαγωνισμούς πιάνου, όπως οι διαγωνισμοί Maria Callas, Gina Bachauer και Sussex Internaäonal.



Ιδρυτικό μέλος της διεθνούς μουσικής κοινότητας “Μουσικό Χωριό” και της κοινωνίας καλλιτεχνών για την ειρήνη “ADAP”, ο Γιώργος Λαζαρίδης διετέλεσε επίσης Καλλιτεχνικός Διευθυντής στο τμήμα μουσικών εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Δημητρίων από το 2011 ως το 2013, καθώς και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης από τον Σεπτέμβριο του 2010 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018, όπου πρωτοστάτησε στην ίδρυση σημαντικών θεσμών, όπως η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης MOYSA και το Διεθνές Φεστιβάλ Παιδικών και Νεανικών Χορωδιών ΟΜΜΘ. Διετέλεσε διευθυντής του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης και σήμερα είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.



VICENTE CAMPOS, τρομπέτα



Ο Βισέντε Κάμπος έκανε τις πρώτες του σπουδές στη Μουσική Σχολή του Μοντσερράτ (Βαλένθια). Αργότερα τις συνέχισε στο Ανώτερο Ωδείο Μουσικής στη Βαλένθια, με δάσκαλο τον Βιθέντε Πρατς. Του απονεμήθηκε το Έκτακτο Τιμητικό Βραβείο στο τελικό Ανώτερο Πτυχίο του στην ειδικότητα της τρομπέτας. Έχει κερδίσει το Πρώτο Βραβείο Νέων Μουσικών και το Πρώτο Βραβείο «Mariano Puig». Έχει κάνει μεταπτυχιακό στην Αισθητική και τη Μουσική Δημιουργικότητα από το Πανεπιστήμιο της Βαλένθια, Γενικές Σπουδές. Πρόσφατα απέκτησε το Δίπλωμα Ανώτερων Σπουδών και αυτή τη στιγμή κάνει τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Βαλένθια, Γενικές Σπουδές.



Έχει εμφανιστεί ως κορυφαίος τρομπέτα στις κύριες ορχήστρες και τα συγκροτήματα της ισπανικής μουσικής σκηνής. Έχει κυκλοφορήσει αρκετούς δίσκους και CD ως σολίστ, με κορυφαία την ηχογράφηση των Concerti Accademici του Φρανθίσκο Χοσέ ντε Κάστρο και του Collegium Instrumentale, με εξαιρετική κριτική στο περιοδικό Goldberg. Από το 1996 διευθύνει τα μουσικά μαθήματα και το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου του Μοντσερράτ (Βαλένθια).



Σήμερα είναι σολίστ του Grup Instrumental, στο οποίο έχει βραβευτεί με το Εθνικό Βραβείο Μουσικής 2005 στην ειδικότητα της ερμηνείας. Επιπλέον, είναι σολίστ της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βαλένθια και του Συνόλου Πνευστά Ορχήστρας «Valencia Brass Quintet». Συνεργάζεται συνήθως με το Collegium Instrumentale και είναι επίσης καθηγητής τρομπέτας και διευθυντής του Ανώτατου Μουσικού Ωδείου του Καστεγιόν.



OLIVER WEDER, αρχιμουσικός



Ο Γερμανός μαέστρος Oliver Weder είναι Μουσικός Διευθυντής και Αρχιμουσικός της Συμφωνικής Ορχήστρας της Θουριγγίας και της Όπερας στο Ruolstadt της Γερμανίας. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο τιμόνι αυτού του ιστορικού συνόλου (που ιδρύθηκε το 1635), η Ορχήστρα πραγματοποιεί περισσότερες από 100 συναυλίες και μουσικοθεατρικές παραστάσεις ανά σεζόν. Ως διεθνώς διακεκριμένος μαέστρος, ο Oliver Weder έχει συνεργαστεί με περισσότερες από 40 ορχήστρες και θέατρα όπερας στη Γερμανία και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνικής Ορχήστρας του Αμβούργου, του Γερμανικού Εθνικού Θεάτρου της Βαϊμάρης, της Ορχήστρας Δωματίου του Σαν Χοσέ (ΗΠΑ), της Φιλαρμονικής της Λουμπλιάνα , του Κρατικού Θεάτρου του Μάιντς και τη Νοτιοδυτική Γερμανική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Κόντσανς. Έχει εμφανιστεί στο Φεστιβάλ Όπερας Δωματίου του Rheinsberg, στο Φεστιβάλ Court-Festival του Ludwigsburg, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Jena και την Ορχήστρα Δωματίου της Βυρτεμβέργης στο Heilbronn και έλαβε εξαιρετικές κριτικές. Ο Oliver Weder σπούδασε διεύθυνση ορχήστρας με τον Jiri Starek, τον Bernhard Kontarsky και τον Rol Reinhard στη Μουσική Ακαδημία της Φρανκφούρτης και ολοκλήρωσε την εκπαίδευση διεύθυνσης -ως ο πρώτος δυτικογερμανός υπότροφος- με τον Ilya Musin στο Κρατικό Ωδείο της Αγίας Πετρούπολης. Η πρώτη του μακροχρόνια συνεργασία τον οδήγησε στην Κρατική Όπερα Hoary και στο Μπαλέτο του Perm στη Ρωσία. Το θέατρο αυτό με τη φημισμένη παράδοση μπαλέτου με έως και 30 διαφορετικές παραστάσεις το μήνα αποδείχθηκε μια μεγάλη ευκαιρία για εκείνον. Μόλις ένα χρόνο αργότερα ο «Ιπτάμενος Ολλανδός» εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή υπό τη μπαγκέτα του. Η παράσταση προκάλεσε αίσθηση ακόμη και στη Γερμανία. Αλλά πάνω από όλα, τα θέατρα της Αγίας Πετρούπολης ανακάλυψαν τον τριαντάχρονο τότε Γερμανό μουσικό διευθυντή: Το 1994 ο Valery Gergiev τον επέλεξε ως βοηθό για το γερμανικό ρεπερτόριο στο διάσημο Θέατρο Μαριίνσκυ (Salome, Parsifal) και δικές του παραστάσεις της «Τραβιάτα». Ταυτόχρονα, ο Oliver Weder διορίστηκε επικεφαλής αρχιμουσικός της Όπερας και Μπαλέτου Rimsky-Korsakov του Ωδείου (1994-97). Παραγωγές όπερας στη Νότια Κορέα και για το Φεστιβάλ Savonlinna στη Φινλανδία, συναυλίες στο Αμβούργο και τη Φρανκφούρτη, καθώς και μόνιμες εμφανίσεις ως προσκλεκλημένος αρχιμουσικός στο Μαριίνσκυ έχουν εμπλουτίσει τη καλλιτεχνική του παρουσία στη Ρωσία. Ο Weder έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με μερικούς από τους πλέον διαπρεπείς μουσικούς του κόσμου της εποχής μας, συμπεριλαμβανομένων των Anna Netrebko, Valery Gergiev, Maris Jansons (Βοηθός στη "La Bohème) και Hartmut Haenchen (Wagner: "Meistersinger" στην Όπερα της Ολλανδίας στο Άμστερνταμ). Με έντονο ενδιαφέρον για τα κοινά, ο Oliver Weder είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. σε ένα περιφερειακό κοινοτικό ίδρυμα και αναπληρωτής στο συμβούλιο της κομητείας για κοινωνικά και πολιτιστικά έργα.



ΚΡΑΤΙΚΉ ΟΡΧΉΣΤΡΑ ΑΘΗΝΏΝ



Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών είναι το αρχαιότερο ορχηστρικό μουσικό σύνολο στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα ως Συμφωνική Ορχήστρα του Ωδείου Αθηνών και έκτοτε πέρασε από διάφορα στάδια, τόσο ως προς την ονομασία, όσο και ως προς τον τρόπο λειτουργίας της. Η πρώτη συναυλία της ως Κρατική Ορχήστρα Αθηνών δόθηκε στις 28 Φεβρουαρίου του 1943.



Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προσφέρει στους Έλληνες την δυνατότητα επικοινωνίας με τα αριστουργήματα του παγκόσμιου ρεπερτορίου, ενώ ταυτόχρονα είναι ο κορυφαίος εκφραστής της εγχώριας συνθετικής παραγωγής. Έχει σταθερή παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα πραγματοποιώντας πάνω από πενήντα συναυλίες ετησίως. Εκτός από την Αθήνα, εμφανίζεται τακτικά σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, καθώς και σε σημαντικές αίθουσες και φεστιβάλ του εξωτερικού. Σημαντικότατο είναι το εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο που επιτελεί εντός Αθηνών καθώς και σε πολλές πόλεις της ελληνικής περιφέρειας. Εξέχοντες αρχιμουσικοί, ανάμεσά τους οι Ρίχαρντ Στράους, Βάινγκαρτνερ, Κνάπερτσμπους, Βάλτερ, Μητρόπουλος, Γιόχουμ, Μαρκέβιτς, Μάαζελ, Κράους, Τεμιρκάνοφ, Πλασόν, Ασκενάζυ, Φεντοσέγιεφ και κορυφαίοι σολίστ, όπως ενδεικτικά οι Ρούμπινσταϊν, Κεμπφ, Κορτώ, Κράισλερ, Τιμπώ, Καζάλς, Ρέπιν, Κρέμερ, Ροστροπόβιτς, Μπρέντελ, Μπάρενμποϊμ, Άργκεριχ, Λεόνσκαγια και Καβάκος έχουν συμπράξει με την Ορχήστρα κατά την πολύχρονη ιστορία της.



Διευθυντές της Ορχήστρας έχουν διατελέσει κατά το παρελθόν οι Φιλοκτήτης Οικονομίδης, Θεόδωρος Βαβαγιάννης, Ανδρέας Παρίδης, Μάνος Χατζιδάκις, Γιάννης Ιωαννίδης, Αλέξανδρος Συμεωνίδης, Άρης Γαρουφαλής, Βύρων Φιδετζής, Βασίλης Χριστόπουλος και Στέφανος Τσιαλής. Από τον Οκτώβριο του 2020, Διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών είναι ο Λουκάς Καρυτινός.



QUINTARCO – Κουιντέτο Εγχόρδων της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών



Η ιδέα για το Quintarco γεννήθηκε το 2016 από την επιθυμία πέντε "ανήσυχων" μουσικών της ΚΟΑ να καλύψουν το κενό που υπάρχει στη μουσική σκηνή της Αθήνας - και όχι μόνο - σε αυτόν το τομέα της μουσικής δωματίου, εξερευνώντας παράλληλα τις δυνατότητες ενός κουϊντέτου εγχόρδων σε ένα πιο ευρύ ρεπερτόριο από το καθιερωμένο.



Αυτό οδήγησε και σε μεταγραφές σπουδαίων έργων, που απέκτησαν άλλη διάσταση σε αυτήν τη μορφή, όπως επίσης και σε άλλες crossover προσεγγίσεις.



Το σύνολο έχει κάνει πολλές εμφανίσεις στην Αθήνα και στην επαρχία, σε Μουσεία, Φεστιβάλ κ.α. Συμμετέχει σε ετήσια βάση στον Κύκλου Μουσικής Δωματίου της ΚΟΑ «Μουσικοί Περίπατοι στα Μουσεία».

Έχει αναπτύξει σημαντική εκπαιδευτική δραστηριότητα υπό την αιγίδα της ΚΟΑ με αξιοσημείωτη επιτυχία σε σχολεία της Αττικής αλλά και της περιφέρειας.



Μια σύντομη γνωριμία με τα μέλη του Quintarco:



Δημήτρης Σέμσης – Βιολί: Διδάχθηκε από τον πατέρα του και συνέχισε στις Ακαδημίες Μουσικής του Dedmolt και του Μονάχου και στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου. Είναι διπλωματούχος του Ωδείου «Αθήναιον» και του Βασιλικού Κολλεγίου Μουσικής του Λονδίνου. Υπήρξε εξάρχων της ΚΟΑ και της «Καμεράτα Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής». Έχει εμφανιστεί ως σολίστ με ορχήστρες της Ελλάδας και τοτ εξωτερικού. Διδάσκει στο Ωδείο Ορφείο.



Μαρίνα Χαραλαμπίδου – Βιολί: Σπούδασε στο Ωδείο Αθηνών και στη Royal Academy of Music (Λονδίνο) - δίπλωμα LRAM και Professional Certificate (σολίστ). Μόνιμη μουσικός της ΚΟΑ. Υπήρξε μέλος της Συμφωνικής ΕΡΤ, ορχήστρας Χρωμάτων, έχει παρουσιάσει μουσικές εκπομπές στην τηλεόραση, διδάσκει στο Ωδείο «Ρυθμοί» και έχει κάνει πληθώρα εμφανίσεων με σύνολα μουσικής δωματίου.



Ενκέλα Κοκολάνη – Βιόλα: Πήρε δίπλωμα βιόλας στην ακαδημία καλών τεχνών Τιράνων και τίτλο Master of Arts από το University of Graz - Austria. Έχει συμμετάσχει σε πολλά σύνολα μουσικής δωματίου με σπουδαίους Έλληνες και ξένους μουσικούς. Ως σολίστ έχει εμφανιστεί στο μέγαρο μουσικής Αθηνών. Είναι κορυφαία Β στην κρατική ορχήστρα Αθηνών. Διδάσκει στο εθνικό ωδείο.



Βάνια Παπαδημητρίου - Τσέλο: Διπλωματούχος του Ωδείου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού από το Royal College of music του Λονδίνου. Έχει συνεργαστεί με σπουδαίους Έλληνες μουσικούς σε ρεσιτάλ και σύνολα μουσικής δωματίου. Έχει εμφανιστεί ως σολίστ στο Ηρώδειο και στο Πολυτεχνείο. Είναι μόνιμο μέλος της ΚΟΑ και διδάσκει σε Ωδεία από το 1993.



Τάκης Καπογιάννης – Κοντραμπάσο: Είναι κορυφαίος Α στην ΚΟΑ. Στο πλαίσιο της ενασχόλησης του με την μουσική δωματίου έχει συνεργαστεί με σπουδαίους Έλληνες και ξένους μουσικούς. Σαν σολίστ έχει εμφανιστεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και αλλού, με την Καμεράτα και από το 2000 με την ΚΟΑ. Διδάσκει στο Ορφείο ωδείο και στο Ωδείο Αθηνών.



ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ ΕΓΧΟΡΔΩΝ «ΑΕΝΑΟΝ»



Το Κουαρτέτο εγχόρδων «ΑΕΝΑΟΝ» δημιουργήθηκε το 2016 από διακεκριμένους μουσικούς της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Έχει συμμετάσχει με μεγάλη επιτυχία σε κοινωνικά και εκπαιδευτικά προγράμματα της Κ.Ο.Α., εντός και εκτός Αθηνών και έχει αναπτύξει αυτόνομη συναυλιακή δραστηριότητα ως ένα εκ των βασικών πλέον μουσικών συνόλων της Ορχήστρας. Συμμετείχε στο πολιτιστικό πρόγραμμα "(Dis)playing Attica", στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων της Ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων " Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός", υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Επίσης, έχει εμφανιστεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στο Συνεδριακό Κέντρο Δελφών, στο Φεστιβάλ Γκύζη, στο Φεστιβάλ Ναυπλίου καθώς και στο Εθνικό Θέατρο της Σερβίας στο Βελιγράδι. Με στόχο την ερμηνεία έργων του κλασσικού αλλά και του ελληνικού ρεπερτορίου, παλαιότερου και σύγχρονου, το AENAON αποτελείται από τους βιολονίστες Γιώργο Μάνδυλα (Κορυφαίο Α’ και αναπληρωτή εξάρχοντα στα Α΄ βιολιά της Κ.Ο.Α.) και Βασίλη Σούκα (μέλος στα Α΄ βιολιά της Κ.Ο.Α. ), τον βιολίστα Αντίλοχο Τρανό (μέλος στις βιόλες της Κ.Ο.Α. ) και τον τσελίστα Αστέριο Πούφτη (Κορυφαίο Β΄ στα βιολοντσέλα της Κ.Ο.Α.).