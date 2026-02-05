Ο Γιώργος Περρής σε ρόλο - έκπληξη στο «La boîte à secrets» με την Tina Arena
Ο Γιώργος Περρής σε ρόλο - έκπληξη στο «La boîte à secrets» με την Tina Arena

Ως καλεσμένος-έκπληξη της Αυστραλιανής σούπερ σταρ, ο Έλληνας καλλιτέχνης ερμήνευσε μαζί της το θρυλικό ντουέτο «I want to spend my lifetime loving you» από την ταινία «Η Μάσκα του Ζορρό»

Σε μία από τις πιο επιτυχημένες και δημοφιλείς εκπομπές της γαλλικής τηλεόρασης και συγκεκριμένα του καναλιού France 3, το «La boîte à secrets», ο Γιώργος Περρής έκανε έκπληξη στην καλή του φίλη Tina Arena, χαρίζοντας στο γαλλικό κοινό  στιγμές συγκίνησης.

Ως καλεσμένος-έκπληξη της Αυστραλιανής σούπερ σταρ, ο Έλληνας καλλιτέχνης ερμήνευσε μαζί της το θρυλικό ντουέτο «I want to spend my lifetime loving you» από την ταινία «Η Μάσκα του Ζορρό» που είχε πρωτοτραγουδήσει η Arena με τον Marc Anthony.


Η εμφάνιση εξελίχθηκε σε μία βαθιά ανθρώπινη στιγμή αγάπης και αμοιβαίου σεβασμού, με τους δύο καλλιτέχνες να μοιράζονται το τραγούδι επί σκηνής και να κλείνουν την ερμηνεία δακρυσμένοι σε μία μεγάλη αγκαλιά, συγκινώντας κοινό και τηλεθεατές.

Η Tina Arena είναι μία από τις σημαντικότερες και πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες της Αυστραλίας, με διεθνή καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από 4 δεκαετίες.

Έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, ενώ γνώρισε τεράστια επιτυχία τόσο στην αγγλόφωνη όσο και στη γαλλόφωνη μουσική σκηνή. Διεθνώς ξεχώρισε ερμηνεύοντας το «The Flame», το επίσημο τραγούδι της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Σίδνεϊ το 2000, καθώς και τα εμβληματικά τραγούδια «Chains» και «I want to spend my lifetime loving you».

