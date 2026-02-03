Οι 16χρονοι Τεκετζήδες μπήκαν στο στούντιο με τον Γιώργο Νταλάρα
ΜΟΥΣΙΚΗ
Μουσική Γιώργος Νταλάρας Τεκετζήδες

Οι 16χρονοι Τεκετζήδες μπήκαν στο στούντιο με τον Γιώργο Νταλάρα

Ηχογράφησαν παρέα το τραγούδι-σύμβολο «Βρέχει στη Φτωχογειτονιά»

Οι 16χρονοι Τεκετζήδες μπήκαν στο στούντιο με τον Γιώργο Νταλάρα
O Αχιλλέας, ο Βασίλης, ο Γιάννης, ο Μάριος, ο Τζο και ο Χρήστος έξι συμμαθητές από το Μουσικό Λύκειο Αλίμου, δημιούργησαν τους «Τεκετζήδες», μία παρέα 16χρονων που τους ενώνει η αγάπη για το καλό ελληνικό τραγούδι και που τις ελεύθερες ώρες τους παίζουν ως «μουσικοί του δρόμου» σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Η γνωριμία τους με τον Γιώργο Νταλάρα υπήρξε καθοριστική, τους ανακαλύπτει μέσω φίλων και τους προσκαλεί να τραγουδήσουν παρέα στο Καλλιμάρμαρο στη μεγάλη συναυλία για τα 100 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη. Έτσι οι Τεκετζήδες από τον πεζόδρομο της Ερμού βρίσκονται μπροστά σε 60.000 κόσμο να τραγουδάνε το «Βρέχει στη Φτωχογειτονιά» παρέα με τον Γιώργο Νταλάρα.

Την ώρα που ακούγεται η φράση «είσαι μικρός και δε χωράς τον αναστεναγμό μου» το στάδιο ξεσπάει σε χειροκροτήματα. Τις επόμενες ημέρες μιλάνε όλοι για τους 16χρονους Τεκετζήδες που τραγούδησαν με τον Γιώργο Νταλάρα.

Μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα: 



Με αγωνία αλλά και μεγάλη χαρά μπαίνουν στο studio με τον Γιώργου Νταλάρα και ηχογραφούν παρέα το τραγούδι-σύμβολο «Βρέχει στη Φτωχογειτονιά» 65 χρόνια μετά την πρώτη του ηχογράφηση από τον Γρηγόρη Μπιθικώτση. Μια κυκλοφορία από τη Minos EMI, A Universal Music Company.

Δείτε την ανάρτηση: https://www.instagram.com/minosemi_official/reel/DUQ6LZ6jKSs/?hl=el

Κλείσιμο
Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://teketzidesgiorgosdalaras.lnk.to/VrexeiStiFtoxogeitonia

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης