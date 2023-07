Οι Arctic Monkeys (ξανα)μάγεψαν την Αθήνα

Κλείσιμο

Μήνες τώρα μετρούσαμε αντίστροφα για την επιστροφή των Arctic Monkeys στην Αθήνα. Χθες, που πήγαμε να τους δούμε live στο Release Athens Festival, μετρούσαμε πόσες μεγάλες επιτυχίες και συναισθήματα μπορούν να χωρέσουν μέσα σε μια βραδιά. Σήμερα μετράμε φωτογραφίες και βίντεο στο κινητό μας, πόσους γνωστούς είδαμε ανάμεσα στους χιλιάδες fan της βρετανικής μπάντας που οδήγησαν επί ένα διήμερο όλη την Αθήνα (και όχι μόνο) στην Πλατεία Νερού, αλλά κυρίως μετράμε τις αναμνήσεις που μας άφησαν ο Alex Turner και η παρέα του.“Τhe best you ever had is just a memory”, όπως πολύ σωστά λένε και οι ίδιοι και έχουμε χιλιοτραγουδήσει στο “Fluorescent Adolescent”! Οι αναμνήσεις μας έχουν μάλιστα VIP αποχρώσεις, αφού είδαμε τους Arctic Monkeys από την προνομιακή θέση που μας εξασφάλισε στο μπαλκόνι του το opapoline.gr, που είναι ένας κόσμος γεμάτος διασκέδαση και πολλά παιχνίδια.Σίγουρα θα θυμόμαστε τα παρατεταμένα χειροκροτήματα και τις κραυγές, που μας άφησαν κιόλας ενθύμιο μια βραχνάδα στη φωνή. Θα θυμόμαστε το μαγευτικό σκηνικό που δημιούργησαν οι χαρισματικοί Βρετανοί από τα πρώτα κιόλας λεπτά που ανέβηκαν στη σκηνή, την ενέργεια που μας μετέδωσαν, τον Turner να μεταμορφώνεται σε κάθε τραγούδι, την καρδιά μας να χτυπά δυνατά περιμένοντας να ερμηνεύσει το επόμενο αγαπημένο μας.Το κυριότερο όμως είναι ότι σε κάθε κακοτοπιά θα θυμόμαστε να τραγουδάμε στον εαυτό μας “Snap out of it” και να φέρνουμε στο μυαλό μας αναμνήσεις, σαν τις χθεσινές, που μας αλλάζουν τη διάθεση.Σίγουρα τη χθεσινή βραδιά θα την θυμόμαστε για πολύ καιρό. Ή τουλάχιστον μέχρι την επόμενη συναυλία των Arctic Monkeys στην Αθήνα, που σίγουρα θα είμαστε εκεί!Δυνατό lineup με The Hives και Willie J Healey.