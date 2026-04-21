Παραιτήθηκε η υπουργός Εργασίας του Τραμπ, θα αναλάβει θέση στον ιδιωτικό τομέα
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ Κυβέρνηση Τραμπ

Η υπουργός Εργασίας Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση Τραμπ για να αναλάβει θέση στον ιδιωτικό τομέα, ανέφερε τη Δευτέρα ο Λευκός Οίκος.

«Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στο ρόλο της, προστατεύοντας τους Αμερικανούς εργαζόμενους, θεσπίζοντας δίκαιες εργασιακές πρακτικές και βοηθώντας τους Αμερικανούς να αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες για να βελτιώσουν τη ζωή τους», δήλωσε ο Στίβεν Τσουνγκ, διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου.

Ο Κιθ Σόντερλινγκ θα αναλάβει καθήκοντα αναπληρωτή υπουργού Εργασίας.

Η σύντομη θητεία της υπουργού, όπως επισημαίνει το CNN, χαρακτηρίστηκε από αναταραχές, καθώς τέθηκε υπό εσωτερική έρευνα έπειτα από καταγγελίες στο εσωτερικό του υπουργείου σχετικά με τη συμπεριφορά της. Η New York Times είχε αναφερθεί προηγουμένως ότι στον σύζυγο της υπουργού είχε απαγορευτεί η είσοδος στα κεντρικά γραφεία του υπουργείου εν μέσω κατηγοριών για σεξουαλική επίθεση. Η ποινική έρευνα για το θέμα αυτό έχει κλείσει.

Τον Μάρτιο, δύο από τους κορυφαίους συνεργάτες της αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν εν μέσω έρευνας για παράπτωμα στο υπουργείο, ανέφεραν ακόμη οι Times.
