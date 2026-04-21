Tουρίστες εγκλωβίστηκαν σε βουνοκορφή στο Ρίο ντε Τζανειρο κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε φαβέλα

Περισσότεροι από 200 τουρίστες εγκλωβίστηκαν το πρωί της Δευτέρας σε βουνοκορφή του Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου είχαν ανέβει για να θαυμάσουν την ανατολή του ηλίου, όταν ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και μελών συμμορίας σε κοντινή φαβέλα.Οι τουρίστες(το Βουνό των Δύο Αδερφών), ενώ πυροβολισμοί αντηχούσαν από τη φαβέλα Βιντιγκάλ που βρίσκεται χαμηλότερα.Αποχώρησαν τελικά μόλις έδωσε το πράσινο φως η αστυνομία, που βρισκόταν σε επικοινωνία με τους ξεναγούς τους.Κάθε εβδομάδα, χιλιάδες τουρίστες περνούν από τη συγκεκριμένη φαβέλα προκειμένου να φθάσουν στην κορυφή του βουνού (533 μ.) που προσφέρει στους επισκέπτες πανοραμική θέα στις διάσημες παραλίες Λεμπλόν και Ιπανέμα.«Υπήρχαν περισσότεροι από 200 άνθρωποι το πρωί,», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρενάν Μοντέιρο από τουριστικό γραφείο που είχε οργανώσει την εκδρομή στο βουνό.Σύμφωνα με τον ίδιο, η φαβέλα Βιντιγκάλ είναι, αλλά «σε κάθε επιχείρηση της αστυνομίας, οι εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου και αυτό έχει αντίκτυπο» στις ροές των επισκεπτών.Η αστυνομία υποστήριξε ότι μέλη συμμορίας που διακινεί ναρκωτικά άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας που αναπτύχθηκαν στην περιοχή, «θέτοντας σε κίνδυνο κατοίκους και επισκέπτες».Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στη φαβέλα. Η αστυνομία ανέφερε ότι συνέλαβε τρεις υπόπτους.Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου έξι μήνες μετά την πιο αιματηρή επιχείρηση της αστυνομίας σε φαβέλες της Βραζιλίας, την 28η Οκτωβρίου, με απολογισμόστο βόρειο τμήμα του Ρίο ντε Τζανέιρο.