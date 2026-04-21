Tουρίστες εγκλωβίστηκαν σε βουνοκορφή στο Ρίο ντε Τζανειρο κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε φαβέλα
ΚΟΣΜΟΣ
Ρίο ντε Τζανέιρο Φαβέλα Αστυνομία Βραζιλία

Κάθε εβδομάδα, χιλιάδες τουρίστες περνούν από τη συγκεκριμένη φαβέλα προκειμένου να φθάσουν στην κορυφή του βουνού

Περισσότεροι από 200 τουρίστες εγκλωβίστηκαν το πρωί της Δευτέρας σε βουνοκορφή του Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου είχαν ανέβει για να θαυμάσουν την ανατολή του ηλίου, όταν ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και μελών συμμορίας σε κοντινή φαβέλα.

Οι τουρίστες περίμεναν σχεδόν δύο ώρες για να κατέβουν από την κορυφή του Μόγο Ντόις Ιρμάος (το Βουνό των Δύο Αδερφών), ενώ πυροβολισμοί αντηχούσαν από τη φαβέλα Βιντιγκάλ που βρίσκεται χαμηλότερα.

Αποχώρησαν τελικά μόλις έδωσε το πράσινο φως η αστυνομία, που βρισκόταν σε επικοινωνία με τους ξεναγούς τους.

Κάθε εβδομάδα, χιλιάδες τουρίστες περνούν από τη συγκεκριμένη φαβέλα προκειμένου να φθάσουν στην κορυφή του βουνού (533 μ.) που προσφέρει στους επισκέπτες πανοραμική θέα στις διάσημες παραλίες Λεμπλόν και Ιπανέμα.

«Υπήρχαν περισσότεροι από 200 άνθρωποι το πρωί, ξένοι τουρίστες σε ποσοστό 70%», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρενάν Μοντέιρο από τουριστικό γραφείο που είχε οργανώσει την εκδρομή στο βουνό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η φαβέλα Βιντιγκάλ είναι γενικά φιλήσυχη και κατάλληλη για την υποδοχή τουριστών, αλλά «σε κάθε επιχείρηση της αστυνομίας, οι εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου και αυτό έχει αντίκτυπο» στις ροές των επισκεπτών.

Η αστυνομία υποστήριξε ότι μέλη συμμορίας που διακινεί ναρκωτικά άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας που αναπτύχθηκαν στην περιοχή, «θέτοντας σε κίνδυνο κατοίκους και επισκέπτες».

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στη φαβέλα. Η αστυνομία ανέφερε ότι συνέλαβε τρεις υπόπτους.

Κλείσιμο
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου έξι μήνες μετά την πιο αιματηρή επιχείρηση της αστυνομίας σε φαβέλες της Βραζιλίας, την 28η Οκτωβρίου, με απολογισμό περισσότερους από 120 νεκρούς στο βόρειο τμήμα του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

